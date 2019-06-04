ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم 3.5 كيلو إستروكس وحشيش

تحرير:محمد الشاملي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م

مواد مخدرة

جهود متواصلة يقدمها رجال الشرطة لضبط تجار المواد المخدرة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز على توجيه ضربات استباقية لمروجي الكيف، لا سيما المواد التخليقية منها "إستروكس - فودو - شادو" التي تعرف بـ"مخدرات الموت" لما لها من تأثير خطير على فئة الشباب، ويعمل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية على ضبط المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بشتى أنواعها وتقديمهم إلى العدالة. تحقيقا لمبدأ الردع العام.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد العناصر الإجرامية بحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلوجرامات ومبلغ مالي، واعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى. كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بدر من ضبط 4 عناصر إجرامية سبق اتهام