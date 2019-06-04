غرامات مالية على لاعبي الاتحاد السكندري

تحرير:هاني العوضي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م

الاتحاد السكندري

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، خصم ما يعادل قيمته 10% من قيمة عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب المستوى المتواضع والنتائج السيئة التى حققها الفريق، خلال مباريات الدور الثانى فى مسابقة الدورى العام الممتاز للموسم الرياضي 2018-2019. ويأتي قرار مجلس الإدارة بعدما أظهر لاعبو الاتحاد السكندري حالة من اللا مبالاة وفقدان الروح، رغم ما قامت به إدارة النادى من توفير جميع عوامل الاستقرار والنجاح المالية أو الإدارية.

مجلس إدارة الاتحاد بصدد اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها إعادة الانضباط لصفوف الفريق الأول لكرة القدم وتحقيق نتائج جيدة تتماشى مع آمال وطموحات جماهيره ومجلس إدارته. وحقق الاتحاد السكندري فوزًا كبيرًا وثمينًا على حساب نظيره سموحة بنتيجة 3-1 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب «برج