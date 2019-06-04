طنطا يقدم عرضًا رسميًا لمدافع الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م

الأهلي

قدم مسؤولو فريق طنطا عرضًا رسميًا لمحمد نجيب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، في إطار الصفقات التدعيمية لأبناء السيد البدوي بعد صعودهم لدوري الأضواء والشهرة بداية من الموسم المقبل. وعرض مسؤولو الفريق الطنطاوي على محمد نجيب التوقيع للفريق الصاعد حديثًا بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء وعدم وجود رغبة لدى إدارة الأهلي في تجديد عقد اللاعب، فى إطار خطة الإدارة الحمراء فى تجديد دماء الفريق بلاعبين صغار السن، بالإضافة إلى ابتعاد اللاعب عن المباريات بعد عودته من إصابة قطع غضروف الركبة.

وينتهي تعاقد محمد نجيب صاحب الـ36 عامًا مع الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، ووفقًا لعدد من المُقربين من اللاعب أكدوا أنه لم يفاتحه أي مسؤول من الأهلي لتجديد تعاقده ويحق للاعب التوقيع لأي فريق ويرحب بالتوقيع لنادي طنطا، في ظل عدم رغبته فى الاعتزال بعد وصوله لسن الـ36 عاما واستكمال مشواره مع الساحرة المستديرة. ولا