رياضة

طنطا يقدم عرضًا رسميًا لمدافع الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م
الأهلي
الأهلي
قدم مسؤولو فريق طنطا عرضًا رسميًا لمحمد نجيب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، في إطار الصفقات التدعيمية لأبناء السيد البدوي بعد صعودهم لدوري الأضواء والشهرة بداية من الموسم المقبل. وعرض مسؤولو الفريق الطنطاوي على محمد نجيب التوقيع للفريق الصاعد حديثًا بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء وعدم وجود رغبة لدى إدارة الأهلي في تجديد عقد اللاعب، فى إطار خطة الإدارة الحمراء فى تجديد دماء الفريق بلاعبين صغار السن، بالإضافة إلى ابتعاد اللاعب عن المباريات بعد عودته من إصابة قطع غضروف الركبة.
وينتهي تعاقد محمد نجيب صاحب الـ36 عامًا مع الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، ووفقًا لعدد من المُقربين من اللاعب أكدوا أنه لم يفاتحه أي مسؤول من الأهلي لتجديد تعاقده ويحق للاعب التوقيع لأي فريق ويرحب بالتوقيع لنادي طنطا، في ظل عدم رغبته فى الاعتزال بعد وصوله لسن الـ36 عاما واستكمال مشواره مع الساحرة المستديرة. ولا
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هانى-ابو-ريدة

بسبب البطولات الإفريقية.. الكاف يصدم اتحاد الكرة

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا للاتحادات المحلية يلزمها بتحديد المشاركين في بطولات الأندية للموسم المقبل، قبل يوم 30 يونيو الجاري، وتقام بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الموسم المقبل بين أغسطس 2019 ومايو 2020، للمرة الأولى. وأصبح على كل اتحاد الكرة إرسال أسماء 4 أندية يشاركون في بطولتي الأندية قبل يوم 30 يونيو، رغم أن الدوري المصري سيستكمل بعد كأس الأمم الإفريقية، والتي تستمر إلى 19 يوليو المقبل، في وقت لم يحدد فيه أي موعد لبطولة الكأس التي قد يتأهل بطلها إلى الكونفدرالية رفقة صاحب المركز الثالث في الدوري.
ميسى-وفان دايك

ميسي يفوز بجائزة أفضل هدف في دوري الأبطال (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، والتي فاز بها فريق ليفربول يوم السبت الماضي، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد، وفاز الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني بجائزة أفضل هدف من خلال التصويت الجماهيري، متفوقًا على رونالدو وروبن وزميله في الفريق راكيتيتش. الجائزة شهدت منافسة شرسة حيث نافس ميسي على الجائزة، رونالدو مهاجم يوفنتوس بهدفه في مانشستر يونايتد، وراكيتيتش في توتنهام، وآريين روبن لاعب بايرن ميونخ في بنفيكا.
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

بسبب الرئيس الفرنسي.. تأجيل اجتماع الـ«كاف»

أجل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اجتماعه الذي بدأ ظهر اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، بخصوص أزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين فريقي الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي، إلى الخامسة والنصف من مساء اليوم، بسبب إلتزامات الأعضاء بحضور حفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبحسب موقع 360 LE المغربي فأنه سيستأنف الاجتماع بداية من الساعة الخامسة والنصف، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في فضيحة إياب نهائي دوري الأبطال الإفريقيي.
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الأهلي يكشف حقيقة توقيع عمرو جمال للزمالك

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأخبار المتداولة بشأن توقيع عمرو جمال مهاجم المارد الأحمر، على عقود انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. ويغيب عمرو جمال عن الحسابات الفنية للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في ظل اعتماده على الثنائي المغربي وليد أزارو ومروان محسن، وعدم الاعتماد نهائيًا على عمرو جمال الذي تم قيده في قائمة الفريق المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
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عبدالحفيظ:لو جوارديولا درب الأهلي ياخد المركز الرابع

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن ثقته في فريقه وتمكنه من حصد لقب الدوري الموسم الجاري، على الرغم من التعثر في أكثر من المباراة، مشيرا إلى أن بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، لو كان مدربا للأهلي الموسم الحالي لحصد المركز الرابع، في ظل الظروف الذي يواجهها الأهلي خلال الموسم الجاري من إصابات وأزمات، متابعا أنه لو كان هناك نادي آخر تعرض لأزمات الأهلي لحصد المركز السادس أو السابع، ولا ينافس في ظل هذه الظروف إلا النادي الأهلي فقط.
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آخر كلام.. انتهاء أزمة إذاعة مباراة الأهلي وإنبي

انتهت أزمة تهديد النادي الأهلي بعدم إذاعة مباراة فريق الكرة مساء اليوم الخميس أمام إنبي في الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت، حيث ستذاع المباراة في موعدها العاشرة مساءً، إذ تواصل محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، وتم التوافق على حل بشأن تسوية الأزمة مع تعهد الشركة الراعية بتسوية المستحقات المالية المتأخرة والخاصة بعقد حقوق البث الفضائي. وتفهم رئيس الأهلي الموقف خاصة وأن الشركة ملتزمة تماما في عقد الرعاية منذ اللحظة الأولى لتوقيع العقود.
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دياز: نحتاج للدعم والوقت لاقتناص الألقاب من القطبين

أوضح رامون دياز، مدرب بيراميدز، أن الفريق جديد ويحتاج لبعض الوقت لاقتناص الألقاب من أنياب الأهلي والزمالك. وأشار دياز إلى أن الدوري المصري قوي ومليء بالتنافسية، موضحًا أنه سيعقد جلسة مع الإدارة لبحث تدعيم الفريق بعدة صفقات جديدة، خاصة أن الفريق ما زال يحتاج للدعم، مضيفًا أن هناك لاعبين مميزين في الدوريات الخليجية يرغب في ضمهم، لكن العامل المالي سيلعب دوره بلا شك، وعن افتقاد الفريق للدوافع بعد تقلص فرص التتويج بالدوري، قال: "ربما حدث ذلك، لكنه ليس عذرًا، ويجب أن يتسم الفريق بالاحترافية، نحن نلعب دفاعًا عن نادٍ قوي، وإدارة لم تبخل بشيء".
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