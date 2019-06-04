جوزيه مورينيو عن يورجن كلوب: «داهية»

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م

جوزيه مورينيو

وصف المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، نظيره الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بـ"الداهية"، فيما امتدح طريقة تسديد صلاح لركلة الجزاء بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، حيث قال "السبشيال وان"، في برنامج "خط التماس" على قناة "روسيا اليوم"، إنه عندما يخسر الفريق في نهائي دوري الأبطال ويعود للفوز بنهائي العام التالي فهذا إنجاز لا يمكن أن يحققه إلا مدرب قدير وفريد من نوعه مثل "يورجن كلوب"، واصفًا إياه بالداهية.

وعلق جوزيه مورينيو عن ركلة الجزاء التي سجلها الدولي المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا في شباك هوجو لوريس الدولي الفرنسي، حيث قال إن صلاح اتخذ القرار الصحيح بالنسبة إلى ما يتعلق بطريقة التسديد. كما كشف مورينيو أن محمد صلاح اتخذ قرارًا صحيحًا، رغم توتره وإدراكه أنه ليس مثاليًا في تنفيذ ركلات