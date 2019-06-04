رياضة

جوزيه مورينيو عن يورجن كلوب: «داهية»

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
وصف المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، نظيره الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بـ"الداهية"، فيما امتدح طريقة تسديد صلاح لركلة الجزاء بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، حيث قال "السبشيال وان"، في برنامج "خط التماس" على قناة "روسيا اليوم"، إنه عندما يخسر الفريق في نهائي دوري الأبطال ويعود للفوز بنهائي العام التالي فهذا إنجاز لا يمكن أن يحققه إلا مدرب قدير وفريد من نوعه مثل "يورجن كلوب"، واصفًا إياه بالداهية.
وعلق جوزيه مورينيو عن ركلة الجزاء التي سجلها الدولي المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا في شباك هوجو لوريس الدولي الفرنسي، حيث قال إن صلاح اتخذ القرار الصحيح بالنسبة إلى ما يتعلق بطريقة التسديد. كما كشف مورينيو أن محمد صلاح اتخذ قرارًا صحيحًا، رغم توتره وإدراكه أنه ليس مثاليًا في تنفيذ ركلات
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هانى-ابو-ريدة

بسبب البطولات الإفريقية.. الكاف يصدم اتحاد الكرة

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا للاتحادات المحلية يلزمها بتحديد المشاركين في بطولات الأندية للموسم المقبل، قبل يوم 30 يونيو الجاري، وتقام بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الموسم المقبل بين أغسطس 2019 ومايو 2020، للمرة الأولى. وأصبح على كل اتحاد الكرة إرسال أسماء 4 أندية يشاركون في بطولتي الأندية قبل يوم 30 يونيو، رغم أن الدوري المصري سيستكمل بعد كأس الأمم الإفريقية، والتي تستمر إلى 19 يوليو المقبل، في وقت لم يحدد فيه أي موعد لبطولة الكأس التي قد يتأهل بطلها إلى الكونفدرالية رفقة صاحب المركز الثالث في الدوري.
ميسى-وفان دايك

ميسي يفوز بجائزة أفضل هدف في دوري الأبطال (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، والتي فاز بها فريق ليفربول يوم السبت الماضي، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد، وفاز الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني بجائزة أفضل هدف من خلال التصويت الجماهيري، متفوقًا على رونالدو وروبن وزميله في الفريق راكيتيتش. الجائزة شهدت منافسة شرسة حيث نافس ميسي على الجائزة، رونالدو مهاجم يوفنتوس بهدفه في مانشستر يونايتد، وراكيتيتش في توتنهام، وآريين روبن لاعب بايرن ميونخ في بنفيكا.
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

بسبب الرئيس الفرنسي.. تأجيل اجتماع الـ«كاف»

أجل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اجتماعه الذي بدأ ظهر اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، بخصوص أزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين فريقي الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي، إلى الخامسة والنصف من مساء اليوم، بسبب إلتزامات الأعضاء بحضور حفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبحسب موقع 360 LE المغربي فأنه سيستأنف الاجتماع بداية من الساعة الخامسة والنصف، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في فضيحة إياب نهائي دوري الأبطال الإفريقيي.
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صلاح-الإحتفال

بعد التتويج.. كيف تغنى محمد صلاح بجماهير ليفربول؟

وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لجماهير فريقه بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاد صلاح صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، حيث سجل الفرعون المصري هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، ليحقق الريدز الفوز (2-0) على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
محمد-صلاح‎ (1)

«صلاح وروز».. 3 معارك تشعل لهيب نهائي دوري الأبطال

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي سيكون مسرحًا لنهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، الذي يجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام، ويتطلع ليفربول إلى التتويج بلقبه الأوروبي السادس وتعويض خيبة أمل خسارته نهائي نسخة الموسم الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1، بينما يبحث السبيرز عن الفوز بلقبه الأوروبي، خاصة أنه يخوض المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وتواجه الفريقان مرتين في الدوري هذا الموسم، وحسم الريدز المواجهتين لصالحه بنفس النتيجة 2-1.
اليسون-بيكر

أليسون: أنتظر نهائي دوري الأبطال بفارغ الصبر

يمثل نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، المزمع إقامته في الأول من يونيو القادم المباراة الأكبر والأهم في مسيرة الدولي البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، مع الريدز حتى الآن، وفي ختام موسمه الأول الرائع مع الريدز، يجلس أليسون على بُعد 90 دقيقة فقط من احتمالية رفعه للكأس ذات الأذنين في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد عندما يواجه ليفربول مواطنه توتنهام هوتسبير، وهي المباراة التي أوضح أليسون أنه ينتظرها بفارغ الصبر ويتطلع إليها بشدة.
ليفربول - برشلونة (2)

مهاجم ليفربول: هناك عقبة لتحقيق الكأس الأول مع كلوب

يرى دانييل ستوريدج، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن كل عضو في الفريق يجب أن يكون جاهزًا لإمكانية وجود لحظة خاصة في مدريد، وذلك حين يخوض فريق الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا الثاني على التوالي يوم السبت المقبل، أمام توتنهام هوتسبير في ملعب متروبوليتانو (معقل أتلتيكو مدريد)، واعتمد يورجين كلوب على عمق فريقه في مباراة الإياب من نصف النهائي الحاسم ضد نادي برشلونة الشهر الماضي، حيث ظهر ديفوك أوريجي كأحد أبطال تلك الليلة على سبيل المثال، ويدرك ستوريدج أهمية أن يكون كل لاعب مستعدا عقليا "لإحداث تغيير"، إذا طُلب منه ذلك.
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