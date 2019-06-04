رياضة

بسبب الرئيس الفرنسي.. تأجيل اجتماع الـ«كاف»

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
أجل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اجتماعه الذي بدأ ظهر اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، بخصوص أزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين فريقي الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي، إلى الخامسة والنصف من مساء اليوم، بسبب إلتزامات الأعضاء بحضور حفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبحسب موقع 360 LE المغربي فأنه سيستأنف الاجتماع بداية من الساعة الخامسة والنصف، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في فضيحة إياب نهائي دوري الأبطال الإفريقيي.
ومن المرتقب أن يحسم اجتماع اللجنة التنفيذية قرار الكاف بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة إياب نهائي دوري أبطال افريقيا، بملعب رادس الجمعة، حيث تعرض الوداد البيضاوي لظلم تحكيمي كبير، بحرمانه من هدف شرعي، وعدم تطبيق تقنية “الفار” التي تعطلت. ورفض لاعبو الوداد مواصلة المقابلة إلا بعد مراجعة
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هانى-ابو-ريدة

بسبب البطولات الإفريقية.. الكاف يصدم اتحاد الكرة

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا للاتحادات المحلية يلزمها بتحديد المشاركين في بطولات الأندية للموسم المقبل، قبل يوم 30 يونيو الجاري، وتقام بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الموسم المقبل بين أغسطس 2019 ومايو 2020، للمرة الأولى. وأصبح على كل اتحاد الكرة إرسال أسماء 4 أندية يشاركون في بطولتي الأندية قبل يوم 30 يونيو، رغم أن الدوري المصري سيستكمل بعد كأس الأمم الإفريقية، والتي تستمر إلى 19 يوليو المقبل، في وقت لم يحدد فيه أي موعد لبطولة الكأس التي قد يتأهل بطلها إلى الكونفدرالية رفقة صاحب المركز الثالث في الدوري.
ميسى-وفان دايك

ميسي يفوز بجائزة أفضل هدف في دوري الأبطال (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، والتي فاز بها فريق ليفربول يوم السبت الماضي، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد، وفاز الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني بجائزة أفضل هدف من خلال التصويت الجماهيري، متفوقًا على رونالدو وروبن وزميله في الفريق راكيتيتش. الجائزة شهدت منافسة شرسة حيث نافس ميسي على الجائزة، رونالدو مهاجم يوفنتوس بهدفه في مانشستر يونايتد، وراكيتيتش في توتنهام، وآريين روبن لاعب بايرن ميونخ في بنفيكا.
جوزيه-مورينيو‎ (1)

جوزيه مورينيو عن يورجن كلوب: «داهية»

وصف المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، نظيره الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بـ"الداهية"، فيما امتدح طريقة تسديد صلاح لركلة الجزاء بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، حيث قال "السبشيال وان"، في برنامج "خط التماس" على قناة "روسيا اليوم"، إنه عندما يخسر الفريق في نهائي دوري الأبطال ويعود للفوز بنهائي العام التالي فهذا إنجاز لا يمكن أن يحققه إلا مدرب قدير وفريد من نوعه مثل "يورجن كلوب"، واصفًا إياه بالداهية.
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أحمد أحمد رئيس الكاف

تعليق اجتماع «كاف» ومنع لقجع وبوشماوي من الحضور

ذكرت صحيفة الصريح التونسية، أنه تقرر تعليق اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المنعقد حاليا في باريس وتأجيل النظر في ملف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد المغربي، إلى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب التزامات رئيس الكاف، أحمد أحمد، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في باريس أيضًا، كما أكدت الصحيفة أن عضوي اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي طارق بوشماوي وفوزي لقجع قد غادرا اجتماع الاتحاد الإفريقي وذلك بطلب من مسؤولي "كاف".
جهاد-جريشة

تأكيدات من كاف بصعوبة قبول التماس جهاد جريشة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تأكيدات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بصعوبة قبول الالتماس المقدم ضد إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي، وبرر «كاف» هذا القرار بالأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ميدو-2018 (3)

ميدو عن فضيحة رادس: «الماتش هيتلعب تاني»

علق أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين الترجي التونسي والوداد المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.
الترجى-التونسى (2)

نعيش كرة قدم أخرى..ماذا قال الرياضيون عن فضيحة رادس؟

علق عدد من نجوم كرة القدم المصرية، على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين فريقي الترجي الرياضي التونسي ونظيره الوداد البيضاوي المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بها بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.
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