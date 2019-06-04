بسبب الرئيس الفرنسي.. تأجيل اجتماع الـ«كاف»

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٦ م

أحمد أحمد

أجل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اجتماعه الذي بدأ ظهر اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، بخصوص أزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين فريقي الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي، إلى الخامسة والنصف من مساء اليوم، بسبب إلتزامات الأعضاء بحضور حفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبحسب موقع 360 LE المغربي فأنه سيستأنف الاجتماع بداية من الساعة الخامسة والنصف، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في فضيحة إياب نهائي دوري الأبطال الإفريقيي.

ومن المرتقب أن يحسم اجتماع اللجنة التنفيذية قرار الكاف بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة إياب نهائي دوري أبطال افريقيا، بملعب رادس الجمعة، حيث تعرض الوداد البيضاوي لظلم تحكيمي كبير، بحرمانه من هدف شرعي، وعدم تطبيق تقنية “الفار” التي تعطلت. ورفض لاعبو الوداد مواصلة المقابلة إلا بعد مراجعة