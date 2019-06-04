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المهنيين السودانيين يدعو لتحقيق دولي في قتل المحتجين

تحرير:رويترز ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م
فض اعتصام السودان
فض اعتصام السودان
أعلن أمجد فريد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين -الجهة المحركة للاحتجاجات بالسودان-، بأن التجمع يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في قتل المحتجين، الذي قتلوا في أثناء فض اعتصام القيادة العامة، فجر أمس الإثنين، مؤكدا رفض خطة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية مثلما أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان. ومن ناحية أخرى، تقدم والي الخرطوم الفريق مرتضى وراق، اليوم الثلاثاء، بالاستقالة من منصبه، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، صباح اليوم، ارتفاع عدد الشهداء عملية فض اعتصام مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، فجر أمس الإثنين، إلى 35 شهيدا، بعد استقبال 5 شهداء مصابين بالرصاص، واتهمت اللجنة، المجلس العسكري وقوات الجيش في العاصمة، بإطلاق النار على المعتصمين، في أثناء عملية فض الاعتصام بالقوة والاحتجاجات
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مظاهرات-في-السودان (4)

السودان: استقالة والي الخرطوم من منصبه

تقدم والي الخرطوم الفريق مرتضى وراق، اليوم الثلاثاء، بالاستقالة من منصبه، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، صباح اليوم، ارتفاع عدد الشهداء عملية فض اعتصام مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، فجر أمس الإثنين، إلى 35 شهيدا، بعد استقبال 5 شهداء مصابين بالرصاص، واتهمت اللجنة، المجلس العسكري وقوات الجيش في العاصمة، بإطلاق النار على المعتصمين، في أثناء عملية فض الاعتصام بالقوة والاحتجاجات التي أعقبتها، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.
مظاهرات-الجزائر

خطبة العيد في الجزائر.. رسائل للحكومة والمعارضة

تتواصل للشهر الثالث على التوالي انتفاضة شعبية بالجزائر أطاحت مطلع أبريل الماضي بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتطالب حاليا برحيل كل رموز نظامه. وفي ظل الأوضاع التي تعيشها الجزائر احتفل الجزائريون اليوم بعيد الفطر، بعد أن أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة، أن أمس الإثنين هو المتمم لشهر رمضان واليوم الثلاثاء، غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، عقب ثبوت رؤية هلال شهر شوال. واحتشد المصلون في مساجد الجزائر صباح اليوم، لتأدية صلاة العيد، فيما دارت خطبة العيد في أغلب المساجد حول أهمية وحدة الصف لتجاوز الأزمات والدعاء للجزائر للخروج من الأزمة السياسية.
هلال-رمضان

قد يكون الخميس.. دولتان عربيتان تستطلعان هلال العيد اليوم

حالة من الجدل الشديد صاحبت الإعلان عن رؤية هلال شهر شوال، مساء الإثنين، في عدد من الدول العربية والإسلامية، غلب على بعضها الطابع السياسي، حيث انقسمت عملية التحري إلى 3 اتجاهات، ما بين التأكيد أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك في دول، والإصرار على أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء هو غرة شوال في دول أخرى، وبينما كان فريق آخر متشككا، شهدت ليبيا تراجعا في موقفها، بينما شابت حالة من اللغط الرأي العام في مصر على مدى ساعتين تقريبا، وفي وسط هذا الجدل ما زالت هناك دول لم تستطلع هلال العيد، وستحسم أمرها اليوم، وقد يكون الخميس عيدهم.
السودان - 3

كيف أشعلت «كولومبيا» الأوضاع في السودان؟

بعد الأحداث الدامية التي شهدها السودان، أمس الاثنين، سرعان ما خرج المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للبلاد منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، لتبرير فض الاعتصام حول القيادة العامة للقوات المسلحة وسط العاصمة السودانية الخرطوم بالقوة والذي أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. جاءت تلك الأحداث تزامنا مع عيد الفطر المبارك، لتنهي آمال الانفراج السياسي في السودان، بعد أن تسبب قيام قوات الأمن بفض الاعتصام بالقوة في سقوط نحو 30 قتيلاً وإصابة العشرات.
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مظاهرات-في-السودان (4)

السودان: استقالة والي الخرطوم من منصبه

تقدم والي الخرطوم الفريق مرتضى وراق، اليوم الثلاثاء، بالاستقالة من منصبه، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، صباح اليوم، ارتفاع عدد الشهداء عملية فض اعتصام مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، فجر أمس الإثنين، إلى 35 شهيدا، بعد استقبال 5 شهداء مصابين بالرصاص، واتهمت اللجنة، المجلس العسكري وقوات الجيش في العاصمة، بإطلاق النار على المعتصمين، في أثناء عملية فض الاعتصام بالقوة والاحتجاجات التي أعقبتها، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.
فض-اعتصام-السودان-صور-من-مواقع-التواصل-الاجتماعى (2)

السودان.. الجميع يرفض التفاوض و35 شهيدا حتى الآن

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، صصباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء عملية فض اعتصام مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، فجر أمس الإثنين،، إلى 35 شهيدا، بعد استقبل 5 شهداء مصابين بالرصاص، واتهمت اللجنة، المجلس العسكري وقوات الجيش في العاصمة، بإطلاق النار على المعتصمين، أثناء عملية فض الاعتصام بالقوة والاحتجاجات التي أعقبتها، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، ودعا تجمع المهنيين السودانيين -الجهة المحركة للاحتجاجات بالسودان-، إلى الاحتشاد اليوم في ميادين كل الأحياء والبلدات بجميع مدن السودان، والتظاهر السلمي، وتسيير المواكب في كل مكان.
فض-اعتصام-السودان-صور-من-مواقع-التواصل-الاجتماعى (1)

العسكري السوداني يدعو للتفاوض: نحرص على أمن الشعب

عقد المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، بهدف توضيح ما تم إثارته عبر وسائل الإعلام المختلفة، على مدار اليوم، بشأن محاولة فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، فجر اليوم. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول شمس الدين كباشي، إن قوة أمنية وعسكرية مشتركة نفذت عملية لتنظيف مواقع مجاورة لشارع النيل والقبض على معتادي الإجرام الذين احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام ما استدعى ملاحقتها.
مظاهرات-في-السودان (4)

أطباء السودان: جثث لمحتجين تطفو على النيل

أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية، بيانا، اليوم الإثنين، كشفت فيه عن وجود لجثث لبعض المحتجين السودانيين بدأت تطفو على سطح النيل، وذلك بعد فض اعتصام القيادة العامة، صباح اليوم. وأوضحت اللجنة في بيانها أن عدد من شهود العيان قالوا إن ثوارا سقطوا شهداءً في ميدان الاعتصام وتم التخلص منهم بإلقائهم في النيل، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. لكن لا يوجد دليل حول ما إذا كانت هذه الجثث تعود للمعتصمين بعد فض الاعتصام اليوم، إذ أن الجثة -بحسب أطباء شرعيين- تحتاج من يومين إلى 3 أيام لتطفو فوق سطح المياه.
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