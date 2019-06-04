المهنيين السودانيين يدعو لتحقيق دولي في قتل المحتجين

تحرير:رويترز ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م

فض اعتصام السودان

أعلن أمجد فريد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين -الجهة المحركة للاحتجاجات بالسودان-، بأن التجمع يدعو إلى إجراء تحقيق دولي في قتل المحتجين، الذي قتلوا في أثناء فض اعتصام القيادة العامة، فجر أمس الإثنين، مؤكدا رفض خطة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية مثلما أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان. ومن ناحية أخرى، تقدم والي الخرطوم الفريق مرتضى وراق، اليوم الثلاثاء، بالاستقالة من منصبه، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، صباح اليوم، ارتفاع عدد الشهداء عملية فض اعتصام مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، فجر أمس الإثنين، إلى 35 شهيدا، بعد استقبال 5 شهداء مصابين بالرصاص، واتهمت اللجنة، المجلس العسكري وقوات الجيش في العاصمة، بإطلاق النار على المعتصمين، في أثناء عملية فض الاعتصام بالقوة والاحتجاجات