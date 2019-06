ميسي يفوز بجائزة أفضل هدف في دوري الأبطال (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

ميسي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، والتي فاز بها فريق ليفربول يوم السبت الماضي، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد، وفاز الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني بجائزة أفضل هدف من خلال التصويت الجماهيري، متفوقًا على رونالدو وروبن وزميله في الفريق راكيتيتش. الجائزة شهدت منافسة شرسة حيث نافس ميسي على الجائزة، رونالدو مهاجم يوفنتوس بهدفه في مانشستر يونايتد، وراكيتيتش في توتنهام، وآريين روبن لاعب بايرن ميونخ في بنفيكا.

وحقق ميسي الجائزة بهدفه الرائع في مرمى ليفربول من مسافة بعيدة، من خلال ضربة حرة مباشرة التي سجل بها الهدف الثالث لبرشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ? You voted Lionel Messi's stunning free-kick against Liverpool the #UCL Goal Of The Tournament! Bravo, Leo! ??#UCL | @NissanFootball