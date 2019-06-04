رياضة

ميسي يفوز بجائزة أفضل هدف في دوري الأبطال (فيديو)

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
ميسي
ميسي
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، والتي فاز بها فريق ليفربول يوم السبت الماضي، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد، وفاز الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني بجائزة أفضل هدف من خلال التصويت الجماهيري، متفوقًا على رونالدو وروبن وزميله في الفريق راكيتيتش. الجائزة شهدت منافسة شرسة حيث نافس ميسي على الجائزة، رونالدو مهاجم يوفنتوس بهدفه في مانشستر يونايتد، وراكيتيتش في توتنهام، وآريين روبن لاعب بايرن ميونخ في بنفيكا.
وحقق ميسي الجائزة بهدفه الرائع في مرمى ليفربول من مسافة بعيدة، من خلال ضربة حرة مباشرة التي سجل بها الهدف الثالث لبرشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.   ? You voted Lionel Messi's stunning free-kick against Liverpool the #UCL Goal Of The Tournament! Bravo, Leo! ??#UCL | @NissanFootball
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هانى-ابو-ريدة

بسبب البطولات الإفريقية.. الكاف يصدم اتحاد الكرة

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا للاتحادات المحلية يلزمها بتحديد المشاركين في بطولات الأندية للموسم المقبل، قبل يوم 30 يونيو الجاري، وتقام بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الموسم المقبل بين أغسطس 2019 ومايو 2020، للمرة الأولى. وأصبح على كل اتحاد الكرة إرسال أسماء 4 أندية يشاركون في بطولتي الأندية قبل يوم 30 يونيو، رغم أن الدوري المصري سيستكمل بعد كأس الأمم الإفريقية، والتي تستمر إلى 19 يوليو المقبل، في وقت لم يحدد فيه أي موعد لبطولة الكأس التي قد يتأهل بطلها إلى الكونفدرالية رفقة صاحب المركز الثالث في الدوري.
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

بسبب الرئيس الفرنسي.. تأجيل اجتماع الـ«كاف»

أجل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اجتماعه الذي بدأ ظهر اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، بخصوص أزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين فريقي الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي، إلى الخامسة والنصف من مساء اليوم، بسبب إلتزامات الأعضاء بحضور حفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبحسب موقع 360 LE المغربي فأنه سيستأنف الاجتماع بداية من الساعة الخامسة والنصف، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في فضيحة إياب نهائي دوري الأبطال الإفريقيي.
جوزيه-مورينيو‎ (1)

جوزيه مورينيو عن يورجن كلوب: «داهية»

وصف المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، نظيره الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بـ"الداهية"، فيما امتدح طريقة تسديد صلاح لركلة الجزاء بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، حيث قال "السبشيال وان"، في برنامج "خط التماس" على قناة "روسيا اليوم"، إنه عندما يخسر الفريق في نهائي دوري الأبطال ويعود للفوز بنهائي العام التالي فهذا إنجاز لا يمكن أن يحققه إلا مدرب قدير وفريد من نوعه مثل "يورجن كلوب"، واصفًا إياه بالداهية.
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ليفربول‎

ماذا قال لاعبو ليفربول بعد الريمونتادا أمام برشلونة؟

في معجزة تاريخية، اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد أنفيلد، في إياب دور نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم إصابة محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ونابي كيتا، ليتأهل الريدز للعام الثاني على التوالي، في المقابل ودع برشلونة المسابقة القارية، للمرة الثانية على التوالي بعودة تاريخية بعدما تقدم على روما الموسم الماضي في ربع النهائي بأربعة أهداف لهدف ولكنه خسر في الإياب بثلاثية تاريخية، وعقب التألق التاريخي خرج لاعبي الريدز للتعبير عن فرحتهم.
اليسون-بيكر

أليسون بيكر ملك الـ«ريمونتادا» أمام برشلونة

للعام الثاني على التوالي، يودع فريق برشلونة الإسباني، بطولة دوري أبطال أوروبا، بعودة تاريخية بعدما تقدم على روما الإيطالي، الموسم الماضي في ذهاب ربع نهائي المسابقة بأربعة أهداف لهدف، على ملعب الكامب نو، ولكنه خسر في الإياب بثلاثية نظيفة، على ملعب الأوليمبيكو، وفي نصف نهائي البطولة القارية، ودع الفريق الكتالوني، بريمونتادا تاريخية، بالخسارة أمام ليفربول الإنجليزي، برباعية نظيفة، ليصبح أول فريق في التاريخ لم يتأهل إلى المواجهة النهائية، بعد الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة.
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ليفربول يحقق المعجزة ويطيح ببرشلونة من دوري الأبطال

ليلة من الخيال لن ينساها جمهور ليفربول، بعد الريمونتادا التاريخية التي حققها فريقهم على العملاق الكاتالوني برشلونة، في مفاجأة من العيار الثقيل بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «أنفيلد» في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. الفوز بالرباعية الذي لم يتوقعه أحد، تأهل بالريدز إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي، بعد نهائي 2018 الذي خسره الفريق الأحمر أمام ريال مدريد، معوضًا خسارته في الذهاب بنتيجة 3- 0، لينتظر الفائز من مواجهة توتنهام وأياكس أمسترادم.
ليفربول-برشلونة (2)

الموعد والقناة الناقلة لموقعة ليفربول وبرشلونة

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا على نظيره ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأنفيلد، وذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ملعب «الكامب نو»، بفوز العملاق الكتالوني بثلاثية نظيفة بتوقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين مقابل تسجيل لويس سواريز هدفًا آخر، ويبحث ليفربول عن تحقيق ريمونتادا صعبة للغاية اليوم، في ظل غياب 3 من أبرز لاعبيه وهم نابي كيتا وروبرتو فيرمينو، ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح.
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