جريمة

حبس تاجري مخدرات صفقة حشيش العيد بالعمرانية

تحرير:يونس محمد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م
مخدرات - صورة أرشيفية
مخدرات - صورة أرشيفية
أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس تاجري مخدرات ألقى القبض عليهما عقب كمين محكم من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة العمرانية قبل توزيع صفقة العيد، وبحوزتهم 60 طربة حشيش. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن واقعة القبض على المتهمين بدأت عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام اثنين -وهم من أصحاب المعلومات الجنائية المسجلة- ومحكوم على أحدهما بالحبس سنة في قضية اتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما في نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، مكانا لترويج السموم.
بتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزتهما 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات، مبلغ مالي قدره 5040 جنيها، سلاح أبيض "مطواة"، 3 هواتف محمولة. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ
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«سندس» طفلة يتيمة تدفع حياتها ثمنا للسرقة

«بريق الحلق الذهبي في أذنيها خطف أنظار الشيطان، وصور لمرتكبي الواقعة أن جريمته ليست أكثر من سرقة حلق ذهبي لا يزن أكثر من 3 جرامات من طفلة عمرها 6سنوات فقدت والدها منذ عامين».. هذا هو ملخص العثور على جثة طفلة تدعى سندس عمرها 6 سنوات -بعد اختفائها لأيام- ملقاة بمنور عقار بمنطقة نجع العرب في محافظة الإسكندرية، وكانت مسجاة على ظهرها ومصابة بكدمات متفرقة ووجود شبهة جنائية. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للبحث والتحري وتم إخطار النيابة للتحقيق وتقرر نقل الجثة لمشرحة كوم الدكة.
انقلاب سيارة ترحيلات

إغلاق جزئي للطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

تسبب انقلاب سيارة رقم 7013 كفر الشيخ، وتحمل خزان رقم 50293 كفر الشيخ، محملة بمواد ملتهبة "غاز سائل" قادمة من محافظة الإسكندرية متجهة إلى مصنع تعبئة إسطوانات الغاز بمركز ببلطيم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في شلل جزئي بالطريق الدولي الساحلي، وذلك بالقرب من قرية بر بحرى بنطاق مركز بلطيم، وتم الدفع برجال المرور وسيارات النجدة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، حتى لا ينفجر خزان السيارة وتأمين الطريق وفتحه جزئيا، حتى لا تتكدس السيارات.
ادمان-ادوية-مخدرات-ستروكس-فودو

ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم 3.5 كيلو إستروكس وحشيش

جهود متواصلة يقدمها رجال الشرطة لضبط تجار المواد المخدرة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز على توجيه ضربات استباقية لمروجي الكيف، لا سيما المواد التخليقية منها "إستروكس - فودو - شادو" التي تعرف بـ"مخدرات الموت" لما لها من تأثير خطير على فئة الشباب، ويعمل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية على ضبط المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بشتى أنواعها وتقديمهم إلى العدالة. تحقيقا لمبدأ الردع العام.
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في ليلة العيد.. ضبط 6 من مروجي المخدرات بكفر الشيخ

داهمت إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، بقيادة اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عددا من البؤر الإجرامية وأوكار بيع المخدرات للقضاء عليها وتحجيم نشاطها في ليلة عيد الفطر المبارك، إذ تمكنت من القبض على 6 من تجار المواد المخدرة، قبل ترويج سمومهم على الشباب خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وبحوزتهم 3 قطع سلاح ناري وكميات من الحشيش والهيروين، وجائت هذه الحملة تحت إشراف اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ.
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طرب-حشيش

سقوط أسطورة الكيف بالغربية قبل تسليم 300 طربة حشيش

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزته 300 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها خلال أيام عيد الفطر بمحافظة الغربية وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم. بداية الأحداث تعود عندما تابع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات فى قضيتى "مخدرات".
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

معركة بين تجار مخدرات في حلوان بسبب «أسعار الكيف»

تشاجر شقيقان يعملان في تجارة المخدرات بمنطقة المعصرة في حلوان مع تاجر آخر منافس لهما، اليوم، بسبب الاختلاف على ثمن بيع المخدرات، وقام الشقيقان على أثرها بالصعود إلى مسكن المجني عليه، وإلقائه من البلكونة ليسقط من الطابق الثانى أرضًا، ولم يكتفيا بذلك، واستمرا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتركاه في الشارع ينزف وتجمع الأهالى وتم إبلاغ الشرطة. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أطراف المشكلة وهم "توفيق. ف"، وشهرته "فرنسا"، وشقيقه أحمد. ف"، وشهرته "الشيخ"، مقيمان بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليهما فى عدد من القضايا، وشخص أصيب جراء التعدى عليه بالأسلحة.
ترامادول

إحباط تهريب صفقة ترامادول بـ10 ملايين جنيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى إحباط محاولة تشكيل عصابي، تهريب كمية كبير من الأقراص المخدرة وقت الإفطار، قدرت ثمن الصفقة بـ10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.. تعود الواقعة، عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة فى تهريب الأقراص المخدرة بكميات كبيرة من الساحل الشمالي الغربى للبلاد، وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة مستغلين وقت "الإفطار" فى محاولة لتبديد جهود المكافحة.
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