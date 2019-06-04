حبس تاجري مخدرات صفقة حشيش العيد بالعمرانية

تحرير:يونس محمد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

مخدرات - صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس تاجري مخدرات ألقى القبض عليهما عقب كمين محكم من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة العمرانية قبل توزيع صفقة العيد، وبحوزتهم 60 طربة حشيش. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن واقعة القبض على المتهمين بدأت عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام اثنين -وهم من أصحاب المعلومات الجنائية المسجلة- ومحكوم على أحدهما بالحبس سنة في قضية اتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما في نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، مكانا لترويج السموم.

بتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزتهما 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات، مبلغ مالي قدره 5040 جنيها، سلاح أبيض "مطواة"، 3 هواتف محمولة. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ