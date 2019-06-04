وزارة الصحة تحذر من عقارين في الأسواق

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

هالة زايد وزيرة الصحة

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية، اليوم الثلاثاء، منشورين دوريين، تحذر فيهما من تداول عقارين في الأسواق أحدهما يستخدم لعلاج سرطان البروستاتا والآخر لعلاج قرح المعدة، إذ أن كلاهما غير مطابق للمواصفات الدوائية. وطالبت الوزراة في منشورها برقم 21 لعام 2019 بضبط وتحريز ما يوجد في السوق والوحدات الصحية من مستحضر "zytiga 500 mg tab" لعلاج سرطان البروستاتا، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية، موضحة أن العبوات الأصلية المسجلة بوزارة الصحة من هذا المستحضر من إنتاج شركة "سوفيكه فارم" للأدوية.

وفي منشورها رقم 25 لعام 2019، طالبت الصحة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق والوحدات الصحية من مستحضر "rantidol 150 mg tab" لعلاج قرحة المعدة والاثنى عشر، لأنه غير مطايق من حيث الخواص الطبيعية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية، موضحة أن الدواء الأصلي من إنتاج شركة النصر تشغيله رقم 103817.وطالبت الوزارة، باتخاذ