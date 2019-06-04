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وزارة الصحة تحذر من عقارين في الأسواق

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية، اليوم الثلاثاء، منشورين دوريين، تحذر فيهما من تداول عقارين في الأسواق أحدهما يستخدم لعلاج سرطان البروستاتا والآخر لعلاج قرح المعدة، إذ أن كلاهما غير مطابق للمواصفات الدوائية. وطالبت الوزراة في منشورها برقم 21 لعام 2019 بضبط وتحريز ما يوجد في السوق والوحدات الصحية من مستحضر "zytiga 500 mg tab" لعلاج سرطان البروستاتا، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية، موضحة أن العبوات الأصلية المسجلة بوزارة الصحة من هذا المستحضر من إنتاج شركة "سوفيكه فارم" للأدوية.
وفي منشورها رقم 25 لعام 2019، طالبت الصحة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق والوحدات الصحية من مستحضر "rantidol 150 mg tab" لعلاج قرحة المعدة والاثنى عشر، لأنه غير مطايق من حيث الخواص الطبيعية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية، موضحة أن الدواء الأصلي من إنتاج شركة النصر تشغيله رقم 103817.وطالبت الوزارة، باتخاذ
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كحك-العيد

كحك عيد الفطر في الإسكندرية بالتقسيط

"أهلا.. أهلا بالعيد.. مرحب.. مرحب بالعيد"، غدا الأربعاء، يحل علينا عيد الفطر المبارك ما يجعل المواطنين في حالة سباق مع الزمن لتجهيز الاستعدادات الخاصة بالعيد سواء بشراء الملابس الجديدة وتجهيز المنازل لتبدو في أبهى صورة لكن يبقى "كحك العيد والبسكويت والبيتى فور والغُريبة"، العلامات الأبرز والأهم التي تزين العيد ويحرص المواطنون على تجهيزها أو شرائها إلا أن ارتفاع الأسعار يعد عقبة كبيرة أمامهم في سبيل شرائه أو تجهيزه إلا أن أهالي الإسكندرية بدأوا في البحث عن البدائل.
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

هل يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها؟ الإفتاء تجيب

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، فتوى توضح فيها حكم تأخير زكاة الفطر عن وقتها، موضحة أن الأمر لا يجوز حتى لو كانت الحجة توزيعها حبوبا بشكل شهري دوري، لأن في ذلك مخالفة لمقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة، والتأخير يجوز في زكاة المال لا زكاة الفطر، التي يجوز إخراجها قبل العيد كما سبق، والأفضل إخراجها مالا، لأنه الأنفع للفقير والأسد لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع.
جمارك (2)

أمطار خفيفة بالإسكندرية.. والميناء: لم نتأثر

تعرضت محافظة الإسكندرية، وأجزاء متفرقة من الساحل الشمالي، لهطول أمطار خفيفة، اليوم الثلاثاء، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة أقل من المعدلات المعتادة فى هذا التوقيت من كل عام، فيما لم تؤثر الأمطار على استعدادات السكندريين لاستقبال عيد الفطر المبارك الذى حددته دار الافتاء المصرية غداً الأربعاء، فيما أكدت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار حركة البوغازين بشكل طبيعى وعدم التأثر بهطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، وأكدت على أن حركة دخول السفن وخروجها مستمرة بشكل طبيعى.
جمارك-السيارت

جمارك الإسكندرية تفرج عن سيارات بـ3 مليارات جنيه

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو عن 7204 سيارة ركوب "ملاكي" مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و892 مليونا و808 ألفا و41 جنيها، فيما بلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 120 مليونا و907 ألف و41 جنيها، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 332 مليونا و308 ألف و60 جنيها وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليونا و245 ألفا و587 جنيها وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 528 مليون و460 ألف و688 جنيها.
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الصحة تنهي الجدل بشأن «عجز الأنسولين»

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن وجود عجز شديد في عقار "الأنسولين " من المستشفيات والصيدليات. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز بعقار "الأنسولين " أو أي أدوية أخرى تتعلق بمرض السكر سواء بالمستشفيات أو الصيدليات، مُشددةً على توافر "الأنسولين " بشكل طبيعي وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي لهذا العقار مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة ستة أشهر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة ويستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين. ?
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

هل يتم تخفيض ميزانية التأمين الصحي في موازنة 2020؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، بشأن تقليص الحكومة الميزانية المخصصة لتطبيق التأمين الصحي الجديد في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019 - 2020، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة الاهتمام بقطاع الصحة وتطويره كأولوية قصوى للدولة، وبالتالي يتم توفير كافة الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

10 نصائح صحية تحميك من «ضربة الشمس»

يشعر الصائمون خلال الأيام الجارية، بعطش وإرهاق شديدين، خاصة خلال موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد في أوقات الصيام حتى وصلت درجة الحرارة إلى 44 درجة في الظل، وتعرض الكثيرون للإجهاد الحراري، خاصة الفئات الأكثر عرضة لخطر إرتفاع درجة حرارة الجو من كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ومع موجة الحر الجارية هناك إصابات تحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجسم تتمثل في الإجهاد الحراري وضربة الشمس وهي محطات على نفس الخط بحيث لو تعرضت لعلامات أحدهما وأهملتها قد تتطور الإصابة لضربة شمس التي تمثل خطورة بالغة على حياة المصاب تصل للوفاة.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

«البورد المصري» أزمة جديدة بين البرلمان والصحة

صدام جديد بدأ يلوح فى الأفق بين وزارة الصحة والسكان والأطباء والبرلمان متمثلة فى لجنة الشئون الصحية، على خلفية الأزمة الدائرة بين الدفعة الثانية من برنامج البورد المصري 2019 الوزارة حيث كانت بداية الأزمة بتقدم عدد من الأطباء بطلب الالتحاق ببرنامج «البورد المصري»، بعد أن تم الإعلان عن فتح باب التقديم للالتحاق به في 20 يناير الماضي، بعد حصولهم على موافقات جهات العمل الأصلية، وهي"المديريات الصحية" إلا أنهم بعد استيفائهم الشروط اللازمة، حيث تتطلب الدراسة بـ«البورد المصري» التفرغ الكامل أثناء فترة التدريب، والتي تستمر لمدة 5 سنوات، تبخرت أحلامهم.
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