بسبب البطولات الإفريقية.. الكاف يصدم اتحاد الكرة

تحرير:كريم أحمد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

هاني أبو ريدة

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا للاتحادات المحلية يلزمها بتحديد المشاركين في بطولات الأندية للموسم المقبل، قبل يوم 30 يونيو الجاري، وتقام بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الموسم المقبل بين أغسطس 2019 ومايو 2020، للمرة الأولى. وأصبح على كل اتحاد الكرة إرسال أسماء 4 أندية يشاركون في بطولتي الأندية قبل يوم 30 يونيو، رغم أن الدوري المصري سيستكمل بعد كأس الأمم الإفريقية، والتي تستمر إلى 19 يوليو المقبل، في وقت لم يحدد فيه أي موعد لبطولة الكأس التي قد يتأهل بطلها إلى الكونفدرالية رفقة صاحب المركز الثالث في الدوري.

وحتى في حالة إلغاء الكأس وإعلان تأهل ثالث ورابع الدوري إلى الكونفدرالية، فلم يحسم المركز الثالث، إذ يظل معلقا بين الزمالك صاحب الـ68 نقطة والذي يتبقى له 3 مباريات في الدوري، وبيراميدز صاحب الـ70 نقطة والذي أنهى مبارياته في البطولة. وحسم المصري المركز الرابع، كما حسم الأهلي حصوله على المركز الأول أو