شاكيري يوضح موقفه من البقاء في ليفربول

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م

شاكيري

أعلن الدولي السويسري شيردان شاكيري لاعب فريق الريدز استمراره مع ليفربول في الموسم المقبل، نافيا الشائعات حول رغبته في الرحيل عن الفريق الموسم المقبل، إذ قال، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "أنا في ليفربول، أفضل ناد في أوروبا، المدرب لديه العديد من الخيارات الجيدة وعليه أن يقرر من يمكنه اللعب، كنت أعرف قبل انتقالي أن المنافسة هنا في ليفربول صعبة للغاية، لدي عقد طويل الأجل وسأبقى مع الريدز بالتأكيد". وتعاقد ليفربول مع شاكيري من فريق ستوك سيتي الموسم قبل الماضي.

وتوج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه تحت قيادة المدير الفني الألماني، بعدما حقق فوزا ثمينا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، والبلجيكي أوريجي، في المباراة التي جمعتهما، مساء يوم السبت الماضي، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة