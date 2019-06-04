رياضة

شاكيري يوضح موقفه من البقاء في ليفربول

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م
شاكيري
شاكيري
أعلن الدولي السويسري شيردان شاكيري لاعب فريق الريدز استمراره مع ليفربول في الموسم المقبل، نافيا الشائعات حول رغبته في الرحيل عن الفريق الموسم المقبل، إذ قال، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "أنا في ليفربول، أفضل ناد في أوروبا، المدرب لديه العديد من الخيارات الجيدة وعليه أن يقرر من يمكنه اللعب، كنت أعرف قبل انتقالي أن المنافسة هنا في ليفربول صعبة للغاية، لدي عقد طويل الأجل وسأبقى مع الريدز بالتأكيد". وتعاقد ليفربول مع شاكيري من فريق ستوك سيتي الموسم قبل الماضي.
وتوج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه تحت قيادة المدير الفني الألماني، بعدما حقق فوزا ثمينا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، والبلجيكي أوريجي، في المباراة التي جمعتهما، مساء يوم السبت الماضي، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة
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بسبب البطولات الإفريقية.. الكاف يصدم اتحاد الكرة

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا للاتحادات المحلية يلزمها بتحديد المشاركين في بطولات الأندية للموسم المقبل، قبل يوم 30 يونيو الجاري، وتقام بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الموسم المقبل بين أغسطس 2019 ومايو 2020، للمرة الأولى. وأصبح على كل اتحاد الكرة إرسال أسماء 4 أندية يشاركون في بطولتي الأندية قبل يوم 30 يونيو، رغم أن الدوري المصري سيستكمل بعد كأس الأمم الإفريقية، والتي تستمر إلى 19 يوليو المقبل، في وقت لم يحدد فيه أي موعد لبطولة الكأس التي قد يتأهل بطلها إلى الكونفدرالية رفقة صاحب المركز الثالث في الدوري.
ميسى-وفان دايك

ميسي يفوز بجائزة أفضل هدف في دوري الأبطال (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، والتي فاز بها فريق ليفربول يوم السبت الماضي، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد، وفاز الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني بجائزة أفضل هدف من خلال التصويت الجماهيري، متفوقًا على رونالدو وروبن وزميله في الفريق راكيتيتش. الجائزة شهدت منافسة شرسة حيث نافس ميسي على الجائزة، رونالدو مهاجم يوفنتوس بهدفه في مانشستر يونايتد، وراكيتيتش في توتنهام، وآريين روبن لاعب بايرن ميونخ في بنفيكا.
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

بسبب الرئيس الفرنسي.. تأجيل اجتماع الـ«كاف»

أجل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اجتماعه الذي بدأ ظهر اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، بخصوص أزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين فريقي الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي، إلى الخامسة والنصف من مساء اليوم، بسبب إلتزامات الأعضاء بحضور حفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبحسب موقع 360 LE المغربي فأنه سيستأنف الاجتماع بداية من الساعة الخامسة والنصف، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في فضيحة إياب نهائي دوري الأبطال الإفريقيي.
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تتويج-ليفربول‎ (3)

كتيبة الريدز تصل ليفربول بصحبة دوري الأبطال

وصل منذ قليل بعثة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وهداف كتيبة الريدز لـ مدينة ليفربول الانجليزية عقب تتويج الفريق أمس السبت بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة خلال تاريخه على حساب فريق توتنهام هوتسبير، حيث نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفريق بصحبة قائده المدير الفني الألماني يورجن كلوب، حيث كتب الأتي : " العودة إلى مدينة ليفربول مع قطعة واحدة إضافية".
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ماذا قال محمد صلاح لـ«ميلنر» بعد إقصاء برشلونة؟

علق الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد العودة التاريخية للريدز أمام برشلونة الإسباني، واحتفل الفرعون المصري بتأهل فريقه، داخل غرف خلع ملابس الريدز؛ حيث قال لجيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول وقائد الفريق، خلال الاحتفالات: "هل كنت تخطط للذهاب إلى عطلة؟"، في إشارة إلى صعوبة عودة ليفربول أمام البارسا، حيث انتهت مباراة الذهاب لصالح الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة.
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أول تعليق لمحمد صلاح بعد ريمونتادا ليفربول التاريخية

أعرب النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على برشلونة الإسباني، مساء الثلاثاء، وتأهله إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي. ونشر صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صورته قبل بداية المباراة التي غاب عنها بسبب الإصابة، معلقًا عليها: «المعنى واضح»، في إشارة منه لعبارة لا أستسلم أبدًا التي ظهرت على التي شيرت الذي ارتداه خلال مشاهدته للمباراة من المدرجات.
ليفربول‎

ماذا قال لاعبو ليفربول بعد الريمونتادا أمام برشلونة؟

في معجزة تاريخية، اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد أنفيلد، في إياب دور نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم إصابة محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ونابي كيتا، ليتأهل الريدز للعام الثاني على التوالي، في المقابل ودع برشلونة المسابقة القارية، للمرة الثانية على التوالي بعودة تاريخية بعدما تقدم على روما الموسم الماضي في ربع النهائي بأربعة أهداف لهدف ولكنه خسر في الإياب بثلاثية تاريخية، وعقب التألق التاريخي خرج لاعبي الريدز للتعبير عن فرحتهم.
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