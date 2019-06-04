سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصين تصعد ضد أمريكا.. وتحذر مواطنيها من السفر إليها

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
الصين وأمريكا
الصين وأمريكا
أصدرت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، اليوم الثلاثاء، بيانا، حذرت فيه السياح الصينيين من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحثتهم على ضرورة تقييم مخاطر السفر إلى أمريكا بشكل كامل، وذلك بسبب تكرار حوادث إطلاق النار والسرقة، داعية إلى ضرورة الحصول على معلومات حول وضع الأمن العام، والقوانين، والتعليمات الخاصة بالمقاصد السياحية لزيادة الوعي بالسلامة، وتوخي الحذر، حفاظا على سلامتهم. وسيظل التحذير السفر ساريا حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.
وفي مايو الماضي، استخدمت الصحف الصينية عبارة "لا تقولوا إننا لم نحذركم"، والتي سبق واستخدمتها الصين في عام 1962 ووجهتها إلى الهند قبل الصراع المسلح بين بكين ودلهي، ووجهتها مرة أخرى لفيتنام قبل غزوها عام 1979، والآن كانت الولايات المتحدة هي المعنية بهذه العبارة، إذ قالت صحيفة "الشعب" الحكومية الصينية
اقرأ المزيد
انفجار-فى-كنيسة كوتشيكادي-في كولومبو- سريلانكا (2)

بعد حوادث الإرهاب.. إجراء من النمسا بشأن سريلانكا

حذفت النمسا، اليوم الثلاثاء، سريلانكا من قائمة "البلدان الآمنة للاجئين"، وذلك بعد صدور قرار من وزير الداخلية النمساوي الجديد فولفانج بيشورن، والذي -بحسب مصادر- سيطلق مبادرة رسمية في هذا الشأن خلال اجتماع مجلس الوزراء لأول مرة بتشكيله الجديد، غدا الأربعاء، برئاسة المستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين. وذكرت المصادر أنه بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في سريلانكا تغير الوضع، إذ لم تعد حاليا تفي بمتطلبات "البلد الآمن، موضحة أن الوزير سيتقدم بمشروع قانون بشأن تسهيل سرعة البت في قرارات اللجوء للقادمين من بلدان غير آمنة.
الشرطة الفرنسية - أرشيفية

إصابة شرطي في عملية طعن بالعاصمة الفرنسية باريس

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة شرطي في عملية طعن بالدائرة 15 في العاصمة باريس، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل. وفي مايو الماضي، أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، بأن 6 أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في مدينة أميان شمال البلاد، مشيرة إلى أن حالة أحد المصابين بالرصاص خطيرة جدا. وقالت "لو باريزيان" إن من بين الجرحى الستة، الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، 5 أصيبوا بشظايا الرصاص، فيما أصيب الشخص السادس في ساقه وذراعه بأعيرة نارية.
ترامب-والملكة-اليزابيث (4)

رئيس بلدية لندن: ترامب رمز اليمين المتطرف

في استمرار لصدام طويل بين الزعيمين، صرح صادق خان رئيس بلدية لندن، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو رمز لنشطاء اليمين المتطرف على مستوى العالم، قائلا: "علينا بالتأكيد أن نقول له: أنت تدرك أنك رمز لحركة اليمين المتطرف حول العالم، وعلينا أن نعي سياسات ترامب إزاء المسلمين والهجرة"، جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، اليوم الثلاثاء. ويحمل ترامب آمال كبيرة، في زيارته، التي بدأت أمس الإثنين، إلى بريطانيا، والتي وصفتها تقارير إعلامية بأنها زيارة محفوفة بالمخاطر الدبلوماسية.
طلبة-فى-المكسيك

مدارس مكسيكو: الجيبة للأولاد والبنطلون للبنات

أعلنت سلطات العاصمة المكسيكية مكسيكو، عن سماحها لطلاب المدارس بارتداء التنانير (الجيبات)، وللطالبات بارتداء السراويل (البنطلونات)، حسب رغبة الجنسين، وذلك بهدف تحييد الزي المدرسي، وعلقت عمدة مدينة مكسيكو كلاوديا شينباوم على القرار بقولها: "تمنح المدينة قانونيا المساواة في جميع المجالات، ونعلن مع وزير التعليم إستيبان موكتيسوم باراجان، عن زي مدرسي محايد"، مضيفة: "لم تعد التنورة حكرا على الفتيات والسراويل على الفتيان، إنها إجراءات بسيطة لتعزيز المساواة في الحقوق".
اقرأ المزيد من الأخبار
هواوى (2)

شواهد تاريخية.. الفشل مصير هواوي بعد الحظر الأمريكي

في وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة حظرا على الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، الرائدة في تكنولوجيا الاتصالات، والقرار إذا تم تطبيقه بشكل صارم ومستمر فإنه سيؤدي إلى توقف عملاق معدات الاتصالات الصينية عن العمل، وإذا امتد الحظر ليشمل مجموعة أوسع من الشركات الصينية، كما يشاع، فإن ذلك سيلحق أضرارا اقتصادية كبيرة ليس فقط بالصين، وإنما بالشركات الأمريكية والدولية أيضا، فعلى المدى الطويل، يمكن أن ينقسم العالم إلى كتلتين تكنولوجيتين غير متوافقتين وعدائيتين، مع تأثيرات كارثية محتملة فى العلاقات الدولية المستقبلية.
هواوى-وجوجل

كيف سيتأثر العالم بصراع الصين وأمريكا التكنولوجي؟

تواجه الأوساط التكنولوجية العالمية العديد من الأزمات في الوقت الحالي، إلا أن ما قد تعانيه بالمستقبل القريب من وطأة انقسام الشركات العالمية في موافقها بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي وصلت آثاره إلى المجالات التقنية مؤخرًا. وفي حال أجبرت التوترات المستمرة بين بكين وواشنطن الشركات على تطوير مجموعتين مختلفتين من التقنيات - واحدة للصين ودولها المنحازة والأخرى لبقية العالم - فسيكون ذلك بمثابة خبر سيئ للجميع، وبالأخص الشركات متعددة الجنسيات التي تراهن على الاقتصاد التكنولوجي بالوقت الحالي.
ترامب

«حطها في دماغه».. ترامب: هواوي خطر أمني وعسكري كبير

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، ضمن ملفات المفاوضات التجارية التي تجريها واشنطن مع بكين، قائلا في تصريحات للصحفيين، يوم الخميس، إن "هواوي شيء خطير للغاية، عندما تنظرون إلى ما فعلوه من وجهة نظر أمنية، ومن وجهة نظر عسكرية، تجدون أنه خطير للغاية"، مرجحا أن "يتم تضمين هواوي في اتفاق تجاري. إذا توصّلنا لاتّفاق، فأنا أرى هواوي مدرجة فيه بطريقة أو بأخرى"، من دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية على الرغم من سؤال وجهه له أحد الصحفيين بهذا الشأن، بحسب قناة الحرة.
أمريكا-والصين-تنقلان حربهما-التجارية-للدول-النامية

«هواوي».. آخر ضحايا الحرب التجارية بين أمريكا والصين

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين لن تصبح أكبر قوة عظمى في العالم تحت قيادته، حيث أكد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه "سعيد جدا" بالحرب التجارية، وقال عندما سئل عن آخر التطورات في الحرب التجارية: "إننا نأخذ مليارات الدولارات"، مضيفا أنه "من الواضح أن الصين لا تبلي بلاء حسنا مثلنا"، وتشير تعليقات ترامب إلى أنه لا ينوي العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات مع بكين بعد أن انهارت المحادثات لإنهاء الصراع التجاري في وقت سابق من هذا الشهر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org