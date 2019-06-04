الصين تصعد ضد أمريكا.. وتحذر مواطنيها من السفر إليها

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

الصين وأمريكا

أصدرت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، اليوم الثلاثاء، بيانا، حذرت فيه السياح الصينيين من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحثتهم على ضرورة تقييم مخاطر السفر إلى أمريكا بشكل كامل، وذلك بسبب تكرار حوادث إطلاق النار والسرقة، داعية إلى ضرورة الحصول على معلومات حول وضع الأمن العام، والقوانين، والتعليمات الخاصة بالمقاصد السياحية لزيادة الوعي بالسلامة، وتوخي الحذر، حفاظا على سلامتهم. وسيظل التحذير السفر ساريا حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.

وفي مايو الماضي، استخدمت الصحف الصينية عبارة "لا تقولوا إننا لم نحذركم"، والتي سبق واستخدمتها الصين في عام 1962 ووجهتها إلى الهند قبل الصراع المسلح بين بكين ودلهي، ووجهتها مرة أخرى لفيتنام قبل غزوها عام 1979، والآن كانت الولايات المتحدة هي المعنية بهذه العبارة، إذ قالت صحيفة "الشعب" الحكومية الصينية