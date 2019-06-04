جريمة

إغلاق جزئي للطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
تسبب انقلاب سيارة رقم 7013 كفر الشيخ، وتحمل خزان رقم 50293 كفر الشيخ، محملة بمواد ملتهبة "غاز سائل" قادمة من محافظة الإسكندرية متجهة إلى مصنع تعبئة إسطوانات الغاز بمركز ببلطيم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في شلل جزئي بالطريق الدولي الساحلي، وذلك بالقرب من قرية بر بحرى بنطاق مركز بلطيم، وتم الدفع برجال المرور وسيارات النجدة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، حتى لا ينفجر خزان السيارة وتأمين الطريق وفتحه جزئيا، حتى لا تتكدس السيارات.
انتقل اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، ومحمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد للمحافظة كفر الشيخ، إلى موقع الحادث بعد إخطاره بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بمواد ملتهبة "غاز سائل" قادمة من محافظة الإسكندرية، متجهة إلى مصنع تعبئة إسطوانات الغاز بمركز ببلطيم.وتبين من الفحص
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«سندس» طفلة يتيمة تدفع حياتها ثمنا للسرقة

«بريق الحلق الذهبي في أذنيها خطف أنظار الشيطان، وصور لمرتكبي الواقعة أن جريمته ليست أكثر من سرقة حلق ذهبي لا يزن أكثر من 3 جرامات من طفلة عمرها 6سنوات فقدت والدها منذ عامين».. هذا هو ملخص العثور على جثة طفلة تدعى سندس عمرها 6 سنوات -بعد اختفائها لأيام- ملقاة بمنور عقار بمنطقة نجع العرب في محافظة الإسكندرية، وكانت مسجاة على ظهرها ومصابة بكدمات متفرقة ووجود شبهة جنائية. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للبحث والتحري وتم إخطار النيابة للتحقيق وتقرر نقل الجثة لمشرحة كوم الدكة.
حشيش

حبس تاجري مخدرات صفقة حشيش العيد بالعمرانية

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس تاجري مخدرات ألقى القبض عليهما عقب كمين محكم من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة العمرانية قبل توزيع صفقة العيد، وبحوزتهم 60 طربة حشيش. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن واقعة القبض على المتهمين بدأت عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام اثنين -وهم من أصحاب المعلومات الجنائية المسجلة- ومحكوم على أحدهما بالحبس سنة في قضية اتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما في نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، مكانا لترويج السموم.
ادمان-ادوية-مخدرات-ستروكس-فودو

ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم 3.5 كيلو إستروكس وحشيش

جهود متواصلة يقدمها رجال الشرطة لضبط تجار المواد المخدرة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز على توجيه ضربات استباقية لمروجي الكيف، لا سيما المواد التخليقية منها "إستروكس - فودو - شادو" التي تعرف بـ"مخدرات الموت" لما لها من تأثير خطير على فئة الشباب، ويعمل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية على ضبط المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بشتى أنواعها وتقديمهم إلى العدالة. تحقيقا لمبدأ الردع العام.
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في ليلة العيد.. ضبط 6 من مروجي المخدرات بكفر الشيخ

داهمت إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، بقيادة اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عددا من البؤر الإجرامية وأوكار بيع المخدرات للقضاء عليها وتحجيم نشاطها في ليلة عيد الفطر المبارك، إذ تمكنت من القبض على 6 من تجار المواد المخدرة، قبل ترويج سمومهم على الشباب خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وبحوزتهم 3 قطع سلاح ناري وكميات من الحشيش والهيروين، وجائت هذه الحملة تحت إشراف اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ.
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لخلاف على الميراث.. إمام وخطيب يقتل شقيقه بكفر الشيخ

دفعت خلافات الميراث إماما وخطيبا بمحافظة كفر الشيخ إلى قتل شقيقه، بعدما اعتدى عليه وطعنه طعنات نافذة أفضت إلى موته. فعلى وقع أصوات استغاثة تشير إلى قيام شيخ بقتل شقيقه، انتبه أهالى عزبة التبع، التابعة لمركز سيدى سالم، الذين هرعوا لاستطلاع الأمر، فتبين أن مشاجرة جمعت «أسامة. م»، إمام وخطيب يعمل بالمكافأة، وشقيقه محمد، 35 سنة، بعد خلافات جمعتهما بسبب الميراث، إذ اختلفا على تقسيم تركة والدهم، فتدخل الأهالى لإنقاذ المجنى عليه الذى كان غارقا فى دمائه يصارع الموت بسبب تلك الطعنات القاتلة التى سددها شقيقه إليه، وتم نقله إلى المستشفى.
جثة

قاتل أمه بكفر الشيخ: طلبت مني أرجع مراتي الغضبانة

«طلبت منى أرجع مراتى الغضبانة مرة ثانية».. بتلك العبارة بدأت اعترافات قاتل والدته بكفر الشيخ، أمام مباحث قسم شرطة دسوق. وقال المتهم، خلال اعترافاته، إن خلافا يجمعه بزوجته، تركت على إثره مسكنهما منذ فترة، ما دعا والدته، ليلة الحادث، إلى مطالبته بأن يعيدها مرة أخرى، لكنه رفض، ولمعاناته من أزمة نفسية، يتردد بسببها على أحد الأطباء النفسيين منذ نحو سنتين، ألقى بها من بلكونة المنزل. بينما أفادت التحريات بأنه متهم فى 5 قضايا ما بين ضرب وبلطجة وسرقة، آخرهم القضية رقم 883 إدارى قسم شرطة دسوق «ضرب»، وأنه مهتز نفسيا، ويعالج لدى طبيب نفسى بالإسكندرية.
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شاب يلقي أمه من «البلكونة» في كفر الشيخ

"ألو شرطة النجدة أمي وقعت من البلكونة" بهذه الكلمات تلقت شرطة النجدة في كفر الشيخ بلاغا من "مصطفى . ا" ، 37 عامًا، صاحب محل قطع غيار سيارات مقيم في شارع المهدي المتفرع من شارع الجيش بمدينة دسوق، لتنطلق على الفور سيارات النجدة، ويتبين سقوط "يسرية . ا. م" في العقد السادس من العمر من بلكونة الدور الأول علوى. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي في المحافظة يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من شاب أكد سقوط والدته من "بلكونة" الدور الأول علوى.
السيطرة على حريق في قرية

9 مصابين في 29 حريقا نتيجة الموجة الحارة بكفر الشيخ

تسببت الموجة الحارة، التى شهدتها البلاد، أمس الخميس، فى اشتعال 29 حريقا بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد ارتفاع عدد بلاغات اشتعال الحرائق التى تلقتها شرطة النجدة ومراكز الشرطة وإدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ حتى مطلع فجر اليوم الجمعة. تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بنشوب حرائق متفرقة في عدد من القرى والمراكز. على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى أماكن تلك الحرائق، تحت إشراف العميد رضا حبيب، مدير إدارة الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحرائق قبل امتدادها لأماكن مجاورة.
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