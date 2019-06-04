إغلاق جزئي للطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٧ م

انقلاب سيارة - صورة أرشيفية

تسبب انقلاب سيارة رقم 7013 كفر الشيخ، وتحمل خزان رقم 50293 كفر الشيخ، محملة بمواد ملتهبة "غاز سائل" قادمة من محافظة الإسكندرية متجهة إلى مصنع تعبئة إسطوانات الغاز بمركز ببلطيم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في شلل جزئي بالطريق الدولي الساحلي، وذلك بالقرب من قرية بر بحرى بنطاق مركز بلطيم، وتم الدفع برجال المرور وسيارات النجدة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، حتى لا ينفجر خزان السيارة وتأمين الطريق وفتحه جزئيا، حتى لا تتكدس السيارات.

انتقل اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، ومحمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد للمحافظة كفر الشيخ، إلى موقع الحادث بعد إخطاره بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بمواد ملتهبة "غاز سائل" قادمة من محافظة الإسكندرية، متجهة إلى مصنع تعبئة إسطوانات الغاز بمركز ببلطيم.وتبين من الفحص