طاقم تحكيم مصري لإدارة قمة نصف نهائي كأس تونس

تحرير:أحمد بركات ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م

الترجي

أسند الاتحاد التونسي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الصفاقسي والترجي في نصف نهائي كأس تونس والمقرر لها مساء بعد غد الخميس لطاقم تحكيم مصري، حيث يتكون طاقم التحكيم من: أمين عمر حكم ساحة ويساعده الثنائي تحسين أبو السادات ويوسف البوساطي، فيما سيكون محمد معروف حكمًا رابعًا. تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يدير فيها طاقم مصري مباراة في الدوري التونسي، في ضوء الاتفاقية بين اتحادي البلدين، بل إن أمين عمر نفسه أدار مباراة الدور الأول في الدوري بين الترجي والنجم الساحلي والتي انتهت بالتعادل.

وكانت بعض وسائل الإعلام التونسية وجهت انتقادات لاذعة للحكم أمين عمر لأدائه التحكيمي خلال المباراة التي أدارها تحكيميًا بين فريقي النجم الساحلي والترجي التونسي. وحسم فريق الترجي التونسي قمة البطولة التونسية برصيد 56 نقطة في المركز الأول ويأتي خلفه فريق النجم الساحلي في المركز الثاني برصيد 51 لكنه لعب

وكانت بعض وسائل الإعلام التونسية وجهت انتقادات لاذعة للحكم أمين عمر لأدائه التحكيمي خلال المباراة التي أدارها تحكيميًا بين فريقي النجم الساحلي والترجي التونسي.



وحسم فريق الترجي التونسي قمة البطولة التونسية برصيد 56 نقطة في المركز الأول ويأتي خلفه فريق النجم الساحلي في المركز الثاني برصيد 51 لكنه لعب مباريات أكثر من الترجي.



وكان فريق الترجي التونسي قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 في المباراة التي أثارت جدلا كبيرًا بين عشاق الكرة الإفريقية بعد تعرض فريق الوداد المغربي للظلم وتعطيل تقنية الفار عن عمد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على الملعب الأولمبي برادس.