رياضة

طاقم تحكيم مصري لإدارة قمة نصف نهائي كأس تونس

تحرير:أحمد بركات ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م
الترجي
الترجي
أسند الاتحاد التونسي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الصفاقسي والترجي في نصف نهائي كأس تونس والمقرر لها مساء بعد غد الخميس لطاقم تحكيم مصري، حيث يتكون طاقم التحكيم من: أمين عمر حكم ساحة ويساعده الثنائي تحسين أبو السادات ويوسف البوساطي، فيما سيكون محمد معروف حكمًا رابعًا. تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يدير فيها طاقم مصري مباراة في الدوري التونسي، في ضوء الاتفاقية بين اتحادي البلدين، بل إن أمين عمر نفسه أدار مباراة الدور الأول في الدوري بين الترجي والنجم الساحلي والتي انتهت بالتعادل.
وكانت بعض وسائل الإعلام التونسية وجهت انتقادات لاذعة للحكم أمين عمر لأدائه التحكيمي خلال المباراة التي أدارها تحكيميًا بين فريقي النجم الساحلي والترجي التونسي. وحسم فريق الترجي التونسي قمة البطولة التونسية برصيد 56 نقطة في المركز الأول ويأتي خلفه فريق النجم الساحلي في المركز الثاني برصيد 51 لكنه لعب
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مستشار الكاف يكشف موعد حسم أزمة نهائي دوري الأبطال

أكد الجزائري هادي هامل، مستشار رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن القرارات الخاصة بملف مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي سيتم إعلانها بصفة رسمية، مساء اليوم الثلاثاء، وعقد مسؤولو الاتحاد الإفريقي، اجتماعًا طارئًا بالعاصمة الفرنسية باريس على هامش اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لمناقشة الأحداث التي شهدتها مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، الجمعة الماضي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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شاكيري يوضح موقفه من البقاء في ليفربول

أعلن الدولي السويسري شيردان شاكيري لاعب فريق الريدز استمراره مع ليفربول في الموسم المقبل، نافيا الشائعات حول رغبته في الرحيل عن الفريق الموسم المقبل، إذ قال، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "أنا في ليفربول، أفضل ناد في أوروبا، المدرب لديه العديد من الخيارات الجيدة وعليه أن يقرر من يمكنه اللعب، كنت أعرف قبل انتقالي أن المنافسة هنا في ليفربول صعبة للغاية، لدي عقد طويل الأجل وسأبقى مع الريدز بالتأكيد". وتعاقد ليفربول مع شاكيري من فريق ستوك سيتي الموسم قبل الماضي.
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بسبب البطولات الإفريقية.. الكاف يصدم اتحاد الكرة

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا للاتحادات المحلية يلزمها بتحديد المشاركين في بطولات الأندية للموسم المقبل، قبل يوم 30 يونيو الجاري، وتقام بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الموسم المقبل بين أغسطس 2019 ومايو 2020، للمرة الأولى. وأصبح على كل اتحاد الكرة إرسال أسماء 4 أندية يشاركون في بطولتي الأندية قبل يوم 30 يونيو، رغم أن الدوري المصري سيستكمل بعد كأس الأمم الإفريقية، والتي تستمر إلى 19 يوليو المقبل، في وقت لم يحدد فيه أي موعد لبطولة الكأس التي قد يتأهل بطلها إلى الكونفدرالية رفقة صاحب المركز الثالث في الدوري.
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الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (5)

عقوبة قاسية في انتظار الوداد بعد فضيحة رادس

بات نادي الوداد البيضاوي المغربي مهددًا بالتعرض لعقوبة رادعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك بعد تتويج الترجي الرياضي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد البيضاوي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.
الاهلي-الترجي (8)

كيف خاض الأهلي نهائي دوري الأبطال بدون الـ«VAR»؟

توّج الترجي الرياضي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف ساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).
تقنية-الفيديو‎

بالمستندات.. نكشف تفاصيل غياب الـ«VAR» عن فضيحة رادس

توج الترجي الرياضي التونسي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-0، رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة، بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف الساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).
ميدو-2018 (3)

ميدو عن فضيحة رادس: «الماتش هيتلعب تاني»

علق أحمد حسام (ميدو)، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين الترجي التونسي والوداد المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.
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