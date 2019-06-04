«سندس» طفلة يتيمة تدفع حياتها ثمنا للسرقة

تحرير:أحمد الزغبي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

الشارع الذي عثر على جثة الطفلة به

«بريق الحلق الذهبي في أذنيها خطف أنظار الشيطان، وصور لمرتكبي الواقعة أن جريمته ليست أكثر من سرقة حلق ذهبي لا يزن أكثر من 3 جرامات من طفلة عمرها 6سنوات فقدت والدها منذ عامين».. هذا هو ملخص العثور على جثة طفلة تدعى سندس عمرها 6 سنوات -بعد اختفائها لأيام- ملقاة بمنور عقار بمنطقة نجع العرب في محافظة الإسكندرية، وكانت مسجاة على ظهرها ومصابة بكدمات متفرقة ووجود شبهة جنائية. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للبحث والتحري وتم إخطار النيابة للتحقيق وتقرر نقل الجثة لمشرحة كوم الدكة.

يقول مجدي محمد أحد الجيران الطفلة: "منذ 1 يونيو الجاري بحثت والدة سندس عنها في المنزل والشارع فلم تجدها، وبحثنا عنها في منطقتي القباري ومينا البصل حتى وصلنا إلى منطقة مساكن عبد القادر غرب المدينة ولم نجدها"، مضيفا: "سندس فقدت والدها منذ عامين ولها شقيقة تدعى سلمى في الصف الثاني الابتدائي، وقبل الحادث