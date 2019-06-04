جريمة

«سندس» طفلة يتيمة تدفع حياتها ثمنا للسرقة

تحرير:أحمد الزغبي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
الشارع الذي عثر على جثة الطفلة به
الشارع الذي عثر على جثة الطفلة به
«بريق الحلق الذهبي في أذنيها خطف أنظار الشيطان، وصور لمرتكبي الواقعة أن جريمته ليست أكثر من سرقة حلق ذهبي لا يزن أكثر من 3 جرامات من طفلة عمرها 6سنوات فقدت والدها منذ عامين».. هذا هو ملخص العثور على جثة طفلة تدعى سندس عمرها 6 سنوات -بعد اختفائها لأيام- ملقاة بمنور عقار بمنطقة نجع العرب في محافظة الإسكندرية، وكانت مسجاة على ظهرها ومصابة بكدمات متفرقة ووجود شبهة جنائية. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للبحث والتحري وتم إخطار النيابة للتحقيق وتقرر نقل الجثة لمشرحة كوم الدكة.
يقول مجدي محمد أحد الجيران الطفلة: "منذ 1 يونيو الجاري بحثت والدة سندس عنها في المنزل والشارع فلم تجدها، وبحثنا عنها في منطقتي القباري ومينا البصل حتى وصلنا إلى منطقة مساكن عبد القادر غرب المدينة ولم نجدها"، مضيفا: "سندس فقدت والدها منذ عامين ولها شقيقة تدعى سلمى في الصف الثاني الابتدائي، وقبل الحادث
اقرأ المزيد
انقلاب سيارة ترحيلات

إغلاق جزئي للطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

تسبب انقلاب سيارة رقم 7013 كفر الشيخ، وتحمل خزان رقم 50293 كفر الشيخ، محملة بمواد ملتهبة "غاز سائل" قادمة من محافظة الإسكندرية متجهة إلى مصنع تعبئة إسطوانات الغاز بمركز ببلطيم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في شلل جزئي بالطريق الدولي الساحلي، وذلك بالقرب من قرية بر بحرى بنطاق مركز بلطيم، وتم الدفع برجال المرور وسيارات النجدة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، حتى لا ينفجر خزان السيارة وتأمين الطريق وفتحه جزئيا، حتى لا تتكدس السيارات.
حشيش

حبس تاجري مخدرات صفقة حشيش العيد بالعمرانية

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس تاجري مخدرات ألقى القبض عليهما عقب كمين محكم من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة العمرانية قبل توزيع صفقة العيد، وبحوزتهم 60 طربة حشيش. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن واقعة القبض على المتهمين بدأت عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام اثنين -وهم من أصحاب المعلومات الجنائية المسجلة- ومحكوم على أحدهما بالحبس سنة في قضية اتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما في نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، مكانا لترويج السموم.
ادمان-ادوية-مخدرات-ستروكس-فودو

ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم 3.5 كيلو إستروكس وحشيش

جهود متواصلة يقدمها رجال الشرطة لضبط تجار المواد المخدرة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز على توجيه ضربات استباقية لمروجي الكيف، لا سيما المواد التخليقية منها "إستروكس - فودو - شادو" التي تعرف بـ"مخدرات الموت" لما لها من تأثير خطير على فئة الشباب، ويعمل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية على ضبط المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بشتى أنواعها وتقديمهم إلى العدالة. تحقيقا لمبدأ الردع العام.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

في ليلة العيد.. ضبط 6 من مروجي المخدرات بكفر الشيخ

داهمت إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، بقيادة اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عددا من البؤر الإجرامية وأوكار بيع المخدرات للقضاء عليها وتحجيم نشاطها في ليلة عيد الفطر المبارك، إذ تمكنت من القبض على 6 من تجار المواد المخدرة، قبل ترويج سمومهم على الشباب خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وبحوزتهم 3 قطع سلاح ناري وكميات من الحشيش والهيروين، وجائت هذه الحملة تحت إشراف اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة

مصرع سيدتين في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

لقيت سيدتان في العقدين الثالث والرابع من العمر، مصرعهما، إثر انهيار شرفة عقار بمحل سكنهما، مساء اليوم الاثنين، في أحد الشوارع الكائنة بمنطقة محرم بك، بوسط الإسكندرية، كما تحطمت سيارة تصادف وجودها أسفل العقار، وتبين أن العقار صادر له قرار إزالة. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة محرم بك يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار شرفة عقار بالمنطقة المشار إليها، ونتج عن ذلك مصرع سيدتين، تصادف وجودهما بشرفة العقار في أثناء انهيارها.
حشيش

الداخلية تحبط ترويج 125 طربة حشيش وتضبط 179 متهما

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزى، وفروعها الجغرافية بمختلف مديريات الأمن في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف توجيه الحملات الأمنية لملاحقة وضبط حائزي المواد المخدرة، والمتاجرين بها والقائمين عليها، والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 169 قضية اتجار في المواد المخدرة بإجمالي 179 متهما.
قتل

عراقي يذبح ربة منزل وطفلها: فسخت الخطوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف لغز العثور على جثة "ف. م"، ربة منزل، وطفلها "ع. ا"، 11 سنة، بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، إذ تم تحديد القاتل ويدعي "ع. ن"، 29 سنة، بدون عمل، ويحمل الجنسية العراقية. بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي قسم شرطة المنتزه أول، بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل وطفلها داخل شقة محل سكنهما، بمنطقة ميامي، بدائرة القسم.
طعن-بالسكين

عراقي يذبح ربة منزل وطفلها «فسخت خطوبتهما» في ميامي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف لغز العثور على جثة المجني عليها "ف.م. ع - ربة منزل" وطفلها "ع. ال.أ - 11 سنة" بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، إذ تم تحديد هوية القاتل ويدعى "ع.ن - 29 سنة" بدون عمل ويحمل الجنسية العراقية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي قسم شرطة المنتزه أول، بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل وطفلها داخل شقة محل سكنهما بمنطقة ميامي، بدائرة القسم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org