مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م

مترو الأنفاق- صورة أرشيفية

أصدرت شركة مترو الأنفاق، اليوم الثلاثاء، بيانا، تعلن فيه مواعيد العمل في أيام عيد الفطر المبارك، الذي يحل غدا الأربعاء، موضحة أنه سيتم الاستمرار في العمل بنفس مواعيد رمضان خلال أيام العيد الثلاثة (الأربعاء، الخميس، الجمعة)، إذ تقرر مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وبدءًا من يوم السبت المقبل يعود العمل بالمواعيد الطبيعية لخطوط المترو الثلاثة إذ تبدأ من الساعة الخامسة و30 دقيقة صباحا، وتستمر حتى الساعة الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي، بمواعيد عمل تصل إلى 20 ساعة.

وتشمل جداول التشغيل الطبيعية، قيام رحلة آخر قطار بالخط الأول من محطة البداية بالمرج الجديدة الساعة الـ11:50 مساءً متجهة إلى حلوان، وتقوم آخر رحلة قطار من حلوان الـ11:40 مساءً متجهة إلى المرج، بحيث تنتهى آخر رحلة فى الاتجاهين بمحطة النهاية الساعة 1:00 بعد منتصف الليل. وتقوم رحلتا آخر قطار بالخط الثاني