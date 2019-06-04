مستشار الكاف يكشف موعد حسم أزمة نهائي دوري الأبطال
تحرير:أحمد سعيد
٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م
الكاف
أكد الجزائري هادي هامل، مستشار رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن القرارات الخاصة بملف مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي سيتم إعلانها بصفة رسمية، مساء اليوم الثلاثاء، وعقد مسؤولو الاتحاد الإفريقي، اجتماعًا طارئًا بالعاصمة الفرنسية باريس على هامش اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لمناقشة الأحداث التي شهدتها مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، الجمعة الماضي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال هامل في تصريحه للصحفيين بعد خروجه من قاعة الاجتماعات إن الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي لم ينته بعد، وقد علقنا أشغاله لتستأنف هذا المساء بعد نهاية افتتاح مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم وبعد إكمال الاجتماع سنعلن عن القرارات النهائية".
ومن المرتقب أن يحسم اجتماع اللجنة التنفيذية قرار الكاف بشأن
وقال هامل في تصريحه للصحفيين بعد خروجه من قاعة الاجتماعات إن الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي لم ينته بعد، وقد علقنا أشغاله لتستأنف هذا المساء بعد نهاية افتتاح مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم وبعد إكمال الاجتماع سنعلن عن القرارات النهائية".
ومن المرتقب أن يحسم اجتماع اللجنة التنفيذية قرار الكاف بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بملعب رادس الجمعة، حيث تعرض الوداد البيضاوي لظلم تحكيمي كبير، بحرمانه من هدف شرعي، وعدم تطبيق تقنية "الفار" التي تعطلت.
وتوّج الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو.