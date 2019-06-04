مستشار الكاف يكشف موعد حسم أزمة نهائي دوري الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م

الكاف

أكد الجزائري هادي هامل، مستشار رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن القرارات الخاصة بملف مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي سيتم إعلانها بصفة رسمية، مساء اليوم الثلاثاء، وعقد مسؤولو الاتحاد الإفريقي، اجتماعًا طارئًا بالعاصمة الفرنسية باريس على هامش اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لمناقشة الأحداث التي شهدتها مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، الجمعة الماضي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال هامل في تصريحه للصحفيين بعد خروجه من قاعة الاجتماعات إن الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي لم ينته بعد، وقد علقنا أشغاله لتستأنف هذا المساء بعد نهاية افتتاح مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم وبعد إكمال الاجتماع سنعلن عن القرارات النهائية". ومن المرتقب أن يحسم اجتماع اللجنة التنفيذية قرار الكاف بشأن