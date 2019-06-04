رياضة

مستشار الكاف يكشف موعد حسم أزمة نهائي دوري الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م
الكاف
الكاف
أكد الجزائري هادي هامل، مستشار رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن القرارات الخاصة بملف مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي سيتم إعلانها بصفة رسمية، مساء اليوم الثلاثاء، وعقد مسؤولو الاتحاد الإفريقي، اجتماعًا طارئًا بالعاصمة الفرنسية باريس على هامش اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لمناقشة الأحداث التي شهدتها مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، الجمعة الماضي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال هامل في تصريحه للصحفيين بعد خروجه من قاعة الاجتماعات إن الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي لم ينته بعد، وقد علقنا أشغاله لتستأنف هذا المساء بعد نهاية افتتاح مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم وبعد إكمال الاجتماع سنعلن عن القرارات النهائية". ومن المرتقب أن يحسم اجتماع اللجنة التنفيذية قرار الكاف بشأن
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شاكيرى-ليفربول

شاكيري يوضح موقفه من البقاء في ليفربول

أعلن الدولي السويسري شيردان شاكيري لاعب فريق الريدز استمراره مع ليفربول في الموسم المقبل، نافيا الشائعات حول رغبته في الرحيل عن الفريق الموسم المقبل، إذ قال، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "أنا في ليفربول، أفضل ناد في أوروبا، المدرب لديه العديد من الخيارات الجيدة وعليه أن يقرر من يمكنه اللعب، كنت أعرف قبل انتقالي أن المنافسة هنا في ليفربول صعبة للغاية، لدي عقد طويل الأجل وسأبقى مع الريدز بالتأكيد". وتعاقد ليفربول مع شاكيري من فريق ستوك سيتي الموسم قبل الماضي.
الترجي ‎ (1)

طاقم تحكيم مصري لإدارة قمة نصف نهائي كأس تونس

أسند الاتحاد التونسي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الصفاقسي والترجي في نصف نهائي كأس تونس والمقرر لها مساء بعد غد الخميس لطاقم تحكيم مصري، حيث يتكون طاقم التحكيم من: أمين عمر حكم ساحة ويساعده الثنائي تحسين أبو السادات ويوسف البوساطي، فيما سيكون محمد معروف حكمًا رابعًا. تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يدير فيها طاقم مصري مباراة في الدوري التونسي، في ضوء الاتفاقية بين اتحادي البلدين، بل إن أمين عمر نفسه أدار مباراة الدور الأول في الدوري بين الترجي والنجم الساحلي والتي انتهت بالتعادل.
هانى-ابو-ريدة

بسبب البطولات الإفريقية.. الكاف يصدم اتحاد الكرة

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا للاتحادات المحلية يلزمها بتحديد المشاركين في بطولات الأندية للموسم المقبل، قبل يوم 30 يونيو الجاري، وتقام بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الموسم المقبل بين أغسطس 2019 ومايو 2020، للمرة الأولى. وأصبح على كل اتحاد الكرة إرسال أسماء 4 أندية يشاركون في بطولتي الأندية قبل يوم 30 يونيو، رغم أن الدوري المصري سيستكمل بعد كأس الأمم الإفريقية، والتي تستمر إلى 19 يوليو المقبل، في وقت لم يحدد فيه أي موعد لبطولة الكأس التي قد يتأهل بطلها إلى الكونفدرالية رفقة صاحب المركز الثالث في الدوري.
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أحمد أحمد رئيس الكاف

تعليق اجتماع «كاف» ومنع لقجع وبوشماوي من الحضور

ذكرت صحيفة الصريح التونسية، أنه تقرر تعليق اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المنعقد حاليا في باريس وتأجيل النظر في ملف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي التونسي والوداد المغربي، إلى مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب التزامات رئيس الكاف، أحمد أحمد، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في باريس أيضًا، كما أكدت الصحيفة أن عضوي اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي طارق بوشماوي وفوزي لقجع قد غادرا اجتماع الاتحاد الإفريقي وذلك بطلب من مسؤولي "كاف".
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما

فضيحة.. الوداد تمت مساومته لخسارة نهائي دوري الأبطال

قال سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي إنه تمت مساومة فريقه في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وصرح رئيس الوداد عبر برنامج "ماتش" قائلا: "شاركنا على أننا محميون وأرسلنا خطابات وشعرنا بالاطمئنان قبل الإياب أنه لا يوجد أي تحيز وأننا سنلعب في إطار من الحياد، وحكم الفيديو كان شرطا أساسيا من الكاف بأن يوجد في النهائي، وتمت مساومتنا على أن يفوز الترجي ببطولة هذا العام في مقابل نتوج في العام المقبل، ورفضنا لم نتفاوض كنا نبحث عن العدل، وبدون استثناء كل المسؤولين في كل الأطراف طلبوا منا استكمال المباراة".
جهاد-جريشة

تأكيدات من كاف بصعوبة قبول التماس جهاد جريشة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تأكيدات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بصعوبة قبول الالتماس المقدم ضد إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي، وبرر «كاف» هذا القرار بالأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
جهاد-جريشة

الظلم وحش.. تعليقات النجوم على عقوبة جهاد جريشة

دعم العديد من نجوم الرياضة، الحكم المونديالي جهاد جريشة، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن إيقاف جهاد جريشة، لمدة 6 أشهر، بسبب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه، في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما قرر الكاف استبعاد جريشة من التحكيم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.
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