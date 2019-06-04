الأرصاد: سقوط أمطار أول أيام عيد الفطر

تحرير:محمد فتحي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م

أمطار - صورة أرشيفية

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، إن أول أيام عيد الفطر سيشهد أمطارًا خفيفة على السواحل الشمالية، وعلى جنوب البلاد، وبخاصة في شمال وجنوب الصعيد، وكذلك جنوب سيناء، والبحر الأحمر. وأضاف عبدالعال في تصريح لـ"التحرير"، مساء الثلاثاء، أن محافظة القاهرة ستشهد أول أيام العيد غيمة خفيفة فقط، وليس سقوط أمطار، مشيرًا إلى أن المناطق التي ذُكرت هي التي تشهد سقوط أمطار خفيفة. وساد اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء.

وبحسب توقعات الأرصاد قلت الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وظهرت السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء صاحبها سقوط أمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح كانت أغلبها شمالية شرقية معتدلة، نشطة على السواحل الشرقية، والوجه البحري والقاهرة،