قوات خاصة لتأمين احتفالات عيد الفطر في شوارع القاهرة

تحرير:تهامي البنداري ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م

قوات الأمن

عززت قوات الأمن من خدماتها في شوارع القاهرة والجيزة، بداية من مساء الثلاثاء، تنفيذا لبنود الخطة الموضوعة سلفا من قبل وزارة الداخلية، لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، ورفعت وزارة الداخلية من درجات الاستعداد داخل جميع القطاعات للمرور باحتفالات عيد الفطر المبارك بسلام، وتم الدفع بعناصر قتالية لمواجهة أية أحداث عنف من شأنها تعكير الصفو العام بالبلاد، وحرصت قيادات أمن العاصمة على ضرورة تواجد ضباط الشرطة والجنود والمخبرين السريين، فى كل بقعة لمواجهة أية محاولة لإفساد فرحة الاحتفالات بكل حسم وحزم.

أنهت أجهزة الأمن بالقاهرة خطتها لتأمين الاحتفالات والقائمة على السيطرة على أعمال العنف والشغب التي قد تحدث خلال الاحتفالات، كما تم وضع خطة لتأمين جميع المنشآت الحيوية والمهمة، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، في ضوء تصورات قيادات أمن العاصمة للوضع الأمني بالشارع، في إطار التنسيق بين كل القطاعات بالمديرية