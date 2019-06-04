إخماد حريق في عقار بزهراء المعادي بسبب ماس كهربائي

تحرير:تهامي البنداري ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م

حريق- أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق محدود نشب في عقار بمنطقة زهراء المعادي، اليوم الثلاثاء، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، قبل تفاقمه وامتداده لباقي العقارات والمحال المجاورة، وحرص رجال الإطفاء بالتعاون مع مباحث القاهرة على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، ومن المقرر حصر تلفيات الحريق وإعداد تقرير وإرساله للنيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، اليوم، بلاغا من الأهالي بمنطقة زهراء المعادي، يفيد باندلاع حريق محدود في أحد العقارات قبل أن يتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء من قطاع جنوب القاهرة، لمنع تفاقم الحريق، في الوقت ذاته تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بندب خبراء المعمل الجنائي لبيان وتحديد أسباب الحريق، وطلبت