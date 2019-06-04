جريمة

إخماد حريق في عقار بزهراء المعادي بسبب ماس كهربائي

تحرير:تهامي البنداري ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م
حريق- أرشيفية
حريق- أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق محدود نشب في عقار بمنطقة زهراء المعادي، اليوم الثلاثاء، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، قبل تفاقمه وامتداده لباقي العقارات والمحال المجاورة، وحرص رجال الإطفاء بالتعاون مع مباحث القاهرة على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، ومن المقرر حصر تلفيات الحريق وإعداد تقرير وإرساله للنيابة العامة.
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، اليوم، بلاغا من الأهالي بمنطقة زهراء المعادي، يفيد باندلاع حريق محدود في أحد العقارات قبل أن يتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء من قطاع جنوب القاهرة، لمنع تفاقم الحريق، في الوقت ذاته تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بندب خبراء المعمل الجنائي لبيان وتحديد أسباب الحريق، وطلبت
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قوات خاصة لتأمين احتفالات عيد الفطر في شوارع القاهرة

عززت قوات الأمن من خدماتها في شوارع القاهرة والجيزة، بداية من مساء الثلاثاء، تنفيذا لبنود الخطة الموضوعة سلفا من قبل وزارة الداخلية، لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، ورفعت وزارة الداخلية من درجات الاستعداد داخل جميع القطاعات للمرور باحتفالات عيد الفطر المبارك بسلام، وتم الدفع بعناصر قتالية لمواجهة أية أحداث عنف من شأنها تعكير الصفو العام بالبلاد، وحرصت قيادات أمن العاصمة على ضرورة تواجد ضباط الشرطة والجنود والمخبرين السريين، فى كل بقعة لمواجهة أية محاولة لإفساد فرحة الاحتفالات بكل حسم وحزم.
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«سندس» طفلة يتيمة تدفع حياتها ثمنا للسرقة

«بريق الحلق الذهبي في أذنيها خطف أنظار الشيطان، وصور لمرتكبي الواقعة أن جريمته ليست أكثر من سرقة حلق ذهبي لا يزن أكثر من 3 جرامات من طفلة عمرها 6سنوات فقدت والدها منذ عامين».. هذا هو ملخص العثور على جثة طفلة تدعى سندس عمرها 6 سنوات -بعد اختفائها لأيام- ملقاة بمنور عقار بمنطقة نجع العرب في محافظة الإسكندرية، وكانت مسجاة على ظهرها ومصابة بكدمات متفرقة ووجود شبهة جنائية. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للبحث والتحري وتم إخطار النيابة للتحقيق وتقرر نقل الجثة لمشرحة كوم الدكة.
انقلاب سيارة ترحيلات

إغلاق جزئي للطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

تسبب انقلاب سيارة رقم 7013 كفر الشيخ، وتحمل خزان رقم 50293 كفر الشيخ، محملة بمواد ملتهبة "غاز سائل" قادمة من محافظة الإسكندرية متجهة إلى مصنع تعبئة إسطوانات الغاز بمركز ببلطيم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في شلل جزئي بالطريق الدولي الساحلي، وذلك بالقرب من قرية بر بحرى بنطاق مركز بلطيم، وتم الدفع برجال المرور وسيارات النجدة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، حتى لا ينفجر خزان السيارة وتأمين الطريق وفتحه جزئيا، حتى لا تتكدس السيارات.
حشيش

حبس تاجري مخدرات صفقة حشيش العيد بالعمرانية

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس تاجري مخدرات ألقى القبض عليهما عقب كمين محكم من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة العمرانية قبل توزيع صفقة العيد، وبحوزتهم 60 طربة حشيش. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن واقعة القبض على المتهمين بدأت عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام اثنين -وهم من أصحاب المعلومات الجنائية المسجلة- ومحكوم على أحدهما بالحبس سنة في قضية اتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما في نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، مكانا لترويج السموم.
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حريق

إخماد 3 حرائق في شقق سكنية بالجيزة والقاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة دون إصابات، وتلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة بدائرة مركز أبو النمرس، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا وحاصر رجال الدفاع المدني النيران، لمنع خطر امتدادها إلى باقي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر في الأرواح.
حريق

السيطرة على حريق بحلوان ونصائح لتجنب الحرائق

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم حلوان، إذ فور تلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد نشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، ورجحت المعاينة الأولية اندلاعه بسبب ماس كهربائي. وأعلنت قوات الحماية المدنية عدة إجراءات احترازية يمكن اتباعها لتجنب حرائق الماس الكهربائي، مع كثرة تشغيل التكييفات والأجهزة الكهربائية؛ كالمراوح والمبردات، علاوة على تجهيزات النظافة قبل العيد.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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