رامز جلال يروج لـ«سبع البرمبة» بصورة مع السقا

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م

سبع البرمبة

طرح الفنان رامز جلال صورة له مع الفنان أحمد السقا عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، وظهروا مرتديان الزى الصعيدي من كواليس فيلم «سبع البرمبة» كترويج للعمل، الذي ينافس به رامز فى موسم عيد الفطر، وكتب "منصور حفني المزيف بيحك مع الحقيقي سبع البرمبة فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض والله المستعان»، ويظهر السقا من خلال العمل كضيف شرف، ومعه أمير كرارة، وشقيق رامز الأكبر ياسر جلال، حسبما ظهر فى البرومو التشويقي للعمل، وتشارك الفنانة جميلة عوض، رامز جلال، بطولة الفيلم.

وتجسد جميلة شخصية فتاة من عائلة كل أفرادها من لاعبي رياضة «كمال الأجسام»، وتبدأ قصة الفيلم حينما تقابل رامز جلال الذي يُجسد دور المهندس المعماري، وتجمعهما ببعضهما البعض قصة حب. وكان البرومو التشويقي الأول للفيلم قد طُرح في فبراير الماضي، ويبدأ برامز جلال مرتديًا ملابس تشبه ملابس الصعايدة،