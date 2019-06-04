فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

رامز جلال يروج لـ«سبع البرمبة» بصورة مع السقا

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م
سبع البرمبة
سبع البرمبة
طرح الفنان رامز جلال صورة له مع الفنان أحمد السقا عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، وظهروا مرتديان الزى الصعيدي من كواليس فيلم «سبع البرمبة» كترويج للعمل، الذي ينافس به رامز فى موسم عيد الفطر، وكتب "منصور حفني المزيف بيحك مع الحقيقي سبع البرمبة فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض والله المستعان»، ويظهر السقا من خلال العمل كضيف شرف، ومعه أمير كرارة، وشقيق رامز الأكبر ياسر جلال، حسبما ظهر فى البرومو التشويقي للعمل، وتشارك الفنانة جميلة عوض، رامز جلال، بطولة الفيلم.
وتجسد جميلة شخصية فتاة من عائلة كل أفرادها من لاعبي رياضة «كمال الأجسام»، وتبدأ قصة الفيلم حينما تقابل رامز جلال الذي يُجسد دور المهندس المعماري، وتجمعهما ببعضهما البعض قصة حب. وكان البرومو التشويقي الأول للفيلم قد طُرح في فبراير الماضي، ويبدأ برامز جلال مرتديًا ملابس تشبه ملابس الصعايدة،
اقرأ المزيد
محمود-عبد-العزيز (1)

محمود عبد العزيز| الساحر الذي صنع البهجة وقهره المرض

محمود عبد العزيز.. الجان الأوحد للسينما المصرية، والمزاجنجي صانع البهجة وليس الضحك، عملاق فن الأداء الدرامي الممزوج بالدفء الإنساني، الحالة الخاصة الذي قلّص المسافات بينه كإنسان وكفنان فأصبح بداخلنا واحد، بسحر الساحر، صاحب المكانة التي لا يشغلها سواه، والمساحة الإبداعية مترامية الأطراف، الزعيم المسيطر بثبات وثقة، "رأفت الهجان" و"الشيخ حسني" و"عبد الملك زرزور"، الحاضر بيننا بأعماله، لا زلنا نشعر بوهجه، ونفتقده، ترك الميدان وهو لا يزال يركب حصان خياله وخيالنا.. درجن.. درجن.. درجن.. درجن.
أحمد-عـز (1)

أحمد عز: الممر فيلم عالمي وتكلفته تكفي 3 أفلام

ينافس الفنان أحمد عز فى موسم عيد الفطر، بفيلم «الممر»، الذي انطلق عرضه فى السينمات اليوم الإثنين، ويعد العمل من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم لأنه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
العرض-الخاص-لفيلم-الممر‎ (5)

وزراء وإعلاميون وفنانون بالعرض الخاص لـ«الممر» (صور)

أٌقيم مساء الأحد، العرض الخاص لفيلم "الممر" داخل سينما "جالكسي" بمول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس، وشارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام، في الاحتفال بطرح الفيلم بدءًا من اليوم الإثنين في دور العرض السينمائي. وكان في مقدمة الحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وغيرهم.
اقرأ المزيد من الأخبار
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. لولي في حارة الحرامية

في حلقة اليوم من مسلسل "بدل الحدوتة 3" مرت لولي (دنيا سمير غانم)، من كمين الـ«نونو» (بيومي فؤاد) الذي كان يريد الأموال التي سرقها جيمي (هشام ماجد) وموستا (أوتاكا) من الكموني (محمد ثروت)، وبعدما ذهبت للفيلا التي كانت تعيش بها وجدت «المتسولة» التي كانت تجلس أمام فيلتهم، وذهبت بهم إلى حارة الحرامية، لتدلهم على بيت والديها، فسرقت منهم السيارة التي وصلوا بها إلى الحارة التي يسرق فيها الجميع بعضهم، واتضح أن هانيا (سماح أنور) التي تراقب المزرعة، رتبت أن تلتقي لولي بوالديها غير الحقيقيين، حتى تعود لمزرعة البطاطس مجددا.
محمد-عبد-الرحمن

محمد عبدالرحمن يكشف تفاصيل دوره بـ«سبع البرمبة»

كشف الفنان محمد عبدالرحمن عن تفاصيل مشاركته في فيلم «سبع البرمبة» للنجم رامز جلال، الذي ينافس به على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر 2019، وقال إنه يقدم شخصية جديدة عليه لم يقدّمها من قبل، وتُدعى "إبراهيم" ويعمل مهندس ديكور ويشاركه في هذا المكتب رامز جلال، وأضاف أنه سيقع في حب الفنانة نور قدري نجلة الفنان بيومي فؤاد والفنانة مها أبو عوف، وتصل العلاقة بينهما إلى مرحلة الخطوبة، وتمنى أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا في دور العرض، خاصة أن الموسم يشهد منافسة قوية مع عدد من الأفلام.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. جيمي سيطر على سكان المزرعة بالتليفون

شهدت الحلقة 26 من مسلسل بدل الحدوتة 3 ظهور الفنانة سماح أنور، باعتبارها سيدة أعمال تراقب لولي (دنيا سمير غانم) التي تعيش مع الخدم في مزرعة البطاطس، وتعتمد على مهندس كمبيوتر (عمرو وهبة)، الذي لا ينفذ ما تطلبه منه، في مشاهد مضحكة بين الثنائي. بينما على الجهة الأخرى، اكتشف خدم لولي أن العالم لم ينته، ويريدون الخروج، وحاول جيمي (هشام ماجد) السيطرة عليهم، فمنح أشجان (شيماء سيف) هاتفا ذكيا وأنشأ لها حسابا على «فيسبوك» والدادة (لبنى محمود) لمشاهدة المسلسلات التركي المدبلجة، وكلينتون (هاتف ذكي) يتحدث فيه مع (سيري)، ليستطيع الخروج من المزرعة.
فيلم-سبع-البرمبة

السقا وكرارة وجلال ضيوف شرف.. شاهد إعلان «سبع البرمبة»

طرح الفنان رامز جلال، اليوم الأربعاء، الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد «سبع البرمبة» الذي سيشارك في موسم أفلام عيد الفطر المبارك. ونشر رامز جلال برومو الفيلم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وظهر في الإعلان النجوم الثلاثة، أحمد السقا، وأمير كرارة، وشقيق رامز الأكبر ياسر جلال، كضيوف شرف. وتشارك الفنانة جميلة عوض، رامز جلال، بطولة «سبع البرمة» الذي سيطرح بدور العرض السينمائي أول أيام عيد الفطر، حيث تجسد أمامه شخصية فتاة من عائلة كل أفرادها من لاعبي رياضة «كمال الأجسام».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org