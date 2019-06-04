ولد الغلابة الحلقة الأخيرة.. عيسى يقتل فرح

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م

ولد الغلابة

بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل «ولد الغلابة» بالقبض على «لبة» الذي يجسده الفنان أحمد زاهر، بسبب انتحالة صفة محام، كما تم القبض على كل مَن يعملون مع عيسي، الذي يجسده الفنان أحمد السقا فى المخدرات، فيما قامت فرح التى تجسدها مى عمر، باستخدام تليفون عيسى وهو نائم، وأرسلت رسالة إلى زينب، التى تجسدها هبة مجدي، على أنها عيسى وأخبرتها أن تأتي إلى مصر سريعا، وعرفت الشرطة أن عيسى وفرح هما من قاما بقتل ضاحي الذي يجسده الفنان محمد ممدوح، وعزت الذي يجسده الفنان هادي الجيار، وعلى الفور أمروا بملاحقتهم وتتبع هواتفهم.

عرف عيسى أن فرح هى من قتلت شقيقته صفية، التى تجسدها الفنانة إنجي المقدم، وقالت إنها فعلت هذا من أجله، وأنها كانت لا تتحمل أن تراها وهي تؤذيه، ولكن عيسى قرر أن ينتقم لشقيقته وقام بقتل فرح، والقت الشرطة القبض عليه. المسلسل لقى انتقادات كثيرة من متابعيه، بسبب تشابه الأحداث بينه وبين المسلسل الأمريكي الشهير