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ولد الغلابة الحلقة الأخيرة.. عيسى يقتل فرح

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م
ولد الغلابة
ولد الغلابة
بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل «ولد الغلابة» بالقبض على «لبة» الذي يجسده الفنان أحمد زاهر، بسبب انتحالة صفة محام، كما تم القبض على كل مَن يعملون مع عيسي، الذي يجسده الفنان أحمد السقا فى المخدرات، فيما قامت فرح التى تجسدها مى عمر، باستخدام تليفون عيسى وهو نائم، وأرسلت رسالة إلى زينب، التى تجسدها هبة مجدي، على أنها عيسى وأخبرتها أن تأتي إلى مصر سريعا، وعرفت الشرطة أن عيسى وفرح هما من قاما بقتل ضاحي الذي يجسده الفنان محمد ممدوح، وعزت الذي يجسده الفنان هادي الجيار، وعلى الفور أمروا بملاحقتهم وتتبع هواتفهم.
عرف عيسى أن فرح هى من قتلت شقيقته صفية، التى تجسدها الفنانة إنجي المقدم، وقالت إنها فعلت هذا من أجله، وأنها كانت لا تتحمل أن تراها وهي تؤذيه، ولكن عيسى قرر أن ينتقم لشقيقته وقام بقتل فرح، والقت الشرطة القبض عليه. المسلسل لقى انتقادات كثيرة من متابعيه، بسبب تشابه الأحداث بينه وبين المسلسل الأمريكي الشهير
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مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. فوفا تخطط لسرقة ميراث لولي

في الحلقة الثامنة من الحدوتة الثالثة، بمسلسل بدل الحدوتة 3، ذهبت لولي (دنيا سمير غانم)، وجيمي (هشام ماجد) وموستا (أوتاكا)، مع عبد الرحمن (عمرو وهبة) من حارة الحرامية بعدما تمت سرقتهم إلى فيلا «فوفا» (سماح أنور) والتي اتضح أنها عمة لولي والتي أصرت على بقائها في مزرعة البطاطس مع خدمها لمدة 20 عاما معتقدة أن العالم انتهى، ولا تعلم أن والديها توفيا في حادثة سيارة أثناء ذهابهما للمزرعة وأبقتها هذه المدة لتحصل هي على ميراثها من والديها، بينما سمع موستا الذي ينسى سريعا فوفا وهي تتحدث مع عبد الرحمن عما تريد أن تفعله في لولي، لكنه ينسى قبل أن يخبر جيمي.
مسلسل-محمد-رجب (5)

علامة استفهام 29.. الشيخ منصور سيقتل نوح

«خلاص انتهت» كان هذا هو لسان حال الحلقة 29 من مسلسل علامة استفهام بعد رحلة طويلة من الغموض امتدت طوال شهر رمضان على يد السيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش وفريق عمل المسلسل محمد رجب وهيثم زكي وغيرهم من الممثلين، حيث بدأت تفاصيل الحدوتة الغامضة تتكشف، رغم أنه لم يظهر على ماذا ستنتهي، واتضح أنها دائرة من الشر والأذى بين كل شخصيات المسلسل فجميعهم سبب لغيره الأذى كما تعرض هو للأذى من آخرين، كأنها دائرة مغلقة، فقد بدأت الحلقة بقتل نوح (محمد رجب) قنديل (إسلام حافظ) في المصحة النفسية، بعدما كشفت التفاصيل أن قنديل سبب معاناته وشقيقه جاسر.
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«شقة فيصل» الحلقة (31).. «شربات» تسرق فلوس «زغللة»

انطلقت الحلقة الـ31 من مسلسل «شقة فيصل» بخروج «هبة» تجسدها منة عرفة، من المستشفى مع أمها وأختها واستوقفهم «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، وطلب من شقيقتها الكبرى «سعاد» تجسدها مى القاضي، أن يمر عليها ليتحدث معها، وسأله «تماسح» يجسده مصطفى أبو سريع، هل هناك مشاعر له اتجاهها؟ ولكنه أكد له أنه يحبها مثل أخته ليس أكثر، فيما تزوجت «غادة» تجسدها ثراء جبيل، من تاجر المخدرات الذي نصب عليه طليقها «زغللة» يجسده أحمد فتحي، فيما جلس «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة، مع «أيمن» يجسده وائل نور، يشكو له مما فعلته زوجته الثانية.
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كريم-عفيفى-مع-احمد-السقا-مسلسل-ولد-الغلابة

ولد الغلابة 26.. صفية تنتقم من عيسى بعد زواجه من فرح

بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، باعتراف عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا، إلى فرح التى تجسدها الفنانة مى عمر بحبه لها، وعلى الفور أخذها وذهب إلى والدها ليطلب يدها وتزوجها بالفعل، وساعد عيسى شقيقه حمزه الذي يجسده الفنان كريم عفيفي، على الهرب من السجن، وكانت تشك صفية التى تجسدها إنجي المقدم، فى أن عيسي هو من وراء هروبه، ولكنه حمزه أرسل فيديو لها ليخبرها أنه هرب بمساعدة بعض المساجين وأنه متواجد فى السودان، ولكنها لم تصدق هذه اللعبة.
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كيف سخرت «هوليوود ريبورتر» من «ولد الغلابة»؟

المقارنات الدائرة حول اقتباس مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، من نظيره الأمريكي الشهير Breaking Bad للنجم العالمي براين كرانستون، لا تنتهي، في حين أنها كانت مقتصرة على الصحف والمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي العربية، ولكن هذه المرة تخطت النطاق الإقليمي نحو العالمية، إذ نشر موقع مجلة "Hollywood Reporter هوليوود ريبورتر"، اليوم الجمعة، تقريرا صحفيا كشف خلاله اقتباس قصة "ولد الغلابة"، من Breaking Bad، إذ إن المشاهدين لاحظوا أوجه تشابه ملحوظة بين العملين، بداية من المؤامرة إلى رسم الشخصيات وصولا إلى نقل بعض المشاهد كما هي دون تغيير.
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«ولد الغلابة» 25.. «عيسى» يعرض على «فرح» الزواج

انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "ولد الغلابة"، بإخفاء "عيسى" -الذي يجسده النجم أحمد السقا- وفرح -وتقدم الشخية الفنانة مي عمر- الأموال التي حصلوا عليها من الاتجار في المخدرات، وذلك بوضعها فوق سطح العقار الذي تقطن فيه "فرح" في القاهرة، وفي الوقت نفسه داهمت الشرطة منزل "صديق" -ويلعب الدور الفنان إدوارد" للبحث عن حمزة -ويجسده كريم عفيفي- الذي هربه "عيسى" من عربة الترحيلات قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه، كما كشفت أحداث الحلقة الماضية، حيث أخذت قوات الشرطة تفتش المنزل، لكن دون جدوى.
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ولد الغلابة 19.. عيسى وفرح يقتلان عبدالقادر وشقيقه

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "ولد الغلابة"، اشتعال الأحداث أكثر بموت "عبدالقادر" الذي يجسده الفنان أحمد فهيم، بداخل حجز قسم الشرطة بعد تناوله حلوى "أم على" المسمومة والتي أرسلتها له "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، مع شقيقه "عيد " والذي يُجسده الفنان مصطفى عباس، والذي تعرض هو الآخر للقتل على يد "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، حيث استدرجه لداخل شقة "فرح" من أجل مقابلة تجار المخدرات واستلام البضاعة، ومن ثم قتله وقام بنقل جثته من القاهرة إلى الصعيد لدفنه، وشهدت الحلقة تحقيقات موسعة من الشرطة في مقتل "عبدالقادر".
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