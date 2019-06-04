السيسي يهنئ المصريين بحلول عيد الفطر

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بحلول عيد الفطر المبارك الذي تبدأ أول أيامه غدا الأربعاء. وكتب الرئيس، مساء الثلاثاء، على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": "يطيب لي أن أبعث إلى الشعب المصري الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات". وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة كي أعرب لكم مجددًا عن خالص شكري وتقديري لكل من يساهم في إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية، التي تنمو بتراكم جهود أجيالها لتحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري".

وهنأ الرئيس السيسي، اليوم، أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها اليوم الثلاثاء سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية: "الإخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج، بكل سعادة وسرور، أبعث إليكم