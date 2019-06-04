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السيسي يهنئ المصريين بحلول عيد الفطر

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بحلول عيد الفطر المبارك الذي تبدأ أول أيامه غدا الأربعاء. وكتب الرئيس، مساء الثلاثاء، على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": "يطيب لي أن أبعث إلى الشعب المصري الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات". وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة كي أعرب لكم مجددًا عن خالص شكري وتقديري لكل من يساهم في إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية، التي تنمو بتراكم جهود أجيالها لتحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري".
وهنأ الرئيس السيسي، اليوم، أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها اليوم الثلاثاء سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية: "الإخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج، بكل سعادة وسرور، أبعث إليكم
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الأرصاد: سقوط أمطار أول أيام عيد الفطر

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، إن أول أيام عيد الفطر سيشهد أمطارًا خفيفة على السواحل الشمالية، وعلى جنوب البلاد، وبخاصة في شمال وجنوب الصعيد، وكذلك جنوب سيناء، والبحر الأحمر. وأضاف عبدالعال في تصريح لـ"التحرير"، مساء الثلاثاء، أن محافظة القاهرة ستشهد أول أيام العيد غيمة خفيفة فقط، وليس سقوط أمطار، مشيرًا إلى أن المناطق التي ذُكرت هي التي تشهد سقوط أمطار خفيفة. وساد اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء.
مترو-الانفاق

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر

أصدرت شركة مترو الأنفاق، اليوم الثلاثاء، بيانا، تعلن فيه مواعيد العمل في أيام عيد الفطر المبارك، الذي يحل غدا الأربعاء، موضحة أنه سيتم الاستمرار في العمل بنفس مواعيد رمضان خلال أيام العيد الثلاثة (الأربعاء، الخميس، الجمعة)، إذ تقرر مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وبدءًا من يوم السبت المقبل يعود العمل بالمواعيد الطبيعية لخطوط المترو الثلاثة إذ تبدأ من الساعة الخامسة و30 دقيقة صباحا، وتستمر حتى الساعة الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي، بمواعيد عمل تصل إلى 20 ساعة.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة تحذر من عقارين في الأسواق

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية، اليوم الثلاثاء، منشورين دوريين، تحذر فيهما من تداول عقارين في الأسواق أحدهما يستخدم لعلاج سرطان البروستاتا والآخر لعلاج قرح المعدة، إذ أن كلاهما غير مطابق للمواصفات الدوائية. وطالبت الوزراة في منشورها برقم 21 لعام 2019 بضبط وتحريز ما يوجد في السوق والوحدات الصحية من مستحضر "zytiga 500 mg tab" لعلاج سرطان البروستاتا، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية، موضحة أن العبوات الأصلية المسجلة بوزارة الصحة من هذا المستحضر من إنتاج شركة "سوفيكه فارم" للأدوية.
كحك-العيد

كحك عيد الفطر في الإسكندرية بالتقسيط

"أهلا.. أهلا بالعيد.. مرحب.. مرحب بالعيد"، غدا الأربعاء، يحل علينا عيد الفطر المبارك ما يجعل المواطنين في حالة سباق مع الزمن لتجهيز الاستعدادات الخاصة بالعيد سواء بشراء الملابس الجديدة وتجهيز المنازل لتبدو في أبهى صورة لكن يبقى "كحك العيد والبسكويت والبيتى فور والغُريبة"، العلامات الأبرز والأهم التي تزين العيد ويحرص المواطنون على تجهيزها أو شرائها إلا أن ارتفاع الأسعار يعد عقبة كبيرة أمامهم في سبيل شرائه أو تجهيزه إلا أن أهالي الإسكندرية بدأوا في البحث عن البدائل.
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10 دول عربية وإسلامية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت 10 ول عربية وإسلامية هي، مصر وتونس والأردن وفلسطين وليبيا وإندونيسيا وماليزيا والسودان وسوريا وإيران، أن غدًا الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان، وبذلك يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في تلك الدول. فيما أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر والجزائر أن غدا الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر. وأكدت دار الإفتاء المصرية، في خبر عاجل مساء الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
استطلاع-رؤية-الهلال (2)

13 دولة عربية وإسلامية: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر والجزائر أن غدا الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أكدت في خبر عاجل مساء اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".
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بيان ثان لدار الإفتاء بشأن استطلاع هلال العيد

أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان ثانٍ، مساء الإثنين، بشأن استطلاع هلال العيد، إذ أكدت ما أعلنه فضيلة المفتي أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت دار الإفتاء المصرية وفضائية إكسترا نيوز، أكدتا في خبر عاجل مساء الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".
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كلام نهائي.. الإفتاء: عيد الفطر الأربعاء

أكدت دار الإفتاء المصرية وفضائية إكسترا نيوز، في خبر عاجل مساء اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز". وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وبعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري.
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