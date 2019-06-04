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رامي صبري يعطي درسا لحبيبته في «أنا بابا»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م
رامي صبري
رامي صبري
طرح المطرب رامى صبرى أحدث أغانيه التى تحمل اسم "أنا بابا" عبر قناته على «يوتيوب»، وذلك احتفالا بعيد الفطر مع جمهوره، والأغنية من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «فارق معايا» ويضم 12 اغنية، ومن المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل، وتعاون رامي في الأغنية مع الشاعرة هالة علي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكساج جلال الحمداوي، وخضع رامي صبري لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمي Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney.
وتقول كلمات الأغنية «من أول تكة ما بينا قوام على غلطة اتلككتى سبتينى وقلبك طاوعك قولتى أنا ماشية ومش راجعة وقدرتى وخدتى فى وشك روحتى لا جيتى ولا سألتى وفاكرانى إن أنا هستنى تحنى وفى عنيا الدمعة»، واستخدم فيها موسيقي ذات إيقاعات سريعة، وجاءت الكلمات التى كتبتها هالة علي كرسالة موجهة من رامي
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هيفاء وهبي تطلب الدعاء: مريضة بقالي شهر

هنأت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بعيد الفطر، ولكنها أثارت قلقهم، حين قالت إنها تمر بوعكة صحية منذ نحو شهر وهذا هو سبب غيابها عن المشاركة فى أى أعمال، ونشرت تغريدة عبر صفحتها عبر «تويتر». وقالت وهبي: "عيد مبارك ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء، عيد مبارك"، وحرص الجمهور على تهنئتها والدعاء لها بالشفاء العاجل.
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فيفي عبده تروج لأحدث أغانيها مع رامي عياش (فيديو)

روّجت الفنانة فيفي عبده لأغنية "يا سكاكر السكر"، التي تجمعها بالمطرب اللبناني رامي عياش، عبر حسابها على موقع "تويتر"، ونشرت مقطع فيديو ظهرت من خلاله مع عدد من الموديل. وقالت فيفي عبده: إن أغنية "يا سكاكر السكر يا مسكر" هي العمل الجديد الذي سيقدمه المطرب رامي عياش، وكالعادة قالت جملتها الشهيرة "5 إمواه"، وطلبت من الموديل أن يقولوها معها، "يا سكاكر السكر" من كلمات خالد فرناس، ومن ألحان عمرو الشاذلي، توزيع موسيقى محمد شفيق، هندسة صوتية أحمد جودة، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.
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محمد رمضان يروج لأحدث كليباته «بابا» (فيديو)

روج الفنان محمد رمضان، لأحدث كليباته الذي يحمل اسم "بابا"، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد آخر كليباته "اللهو الخفي"، الذي جمعه بفان دام، ونشر فيديو لكليب عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام» ظهر من خلاله وهو يخرج من منزله ويركب إحدى سيارته الفارهة، وعلق: "بعد كليب أقوى كارت ونمبر وان والملك وجيشنا صعب ومافيا والقمر واللهو الخفي انتظروا كليب بابا قريبًا"، وتابع «ملحوظة دي الأغاني اللي اتصورت بس (مثلا فيرس وبووم وغيرها ماتعملهومش كليبات) علشان كدة ماكتبتهمش.
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تعرف على تفاصيل أغنية رامي صبري الجديدة «أنا بابا»

قرر المطرب رامي التواجد وسط جمهوره في موسم عيد الفطر القادم بطرحه أولى أغاني ألبومه الجديد وتحمل اسم "أنا بابا"، وذلك أول أيام العيد، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم في موسم الصيف المقبل، وتعاون رامي في الأغنية مع الشاعرة هالة علي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكساج جلال الحمداوي، وهي إحدى أغنيات الألبوم الجديد "فارق معاك" الذي يضم 12 أغنية، من إنتاج نجوم ريكوردز. وخضع رامي صبري لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمي Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney.
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من «الأمير النائم» الذي تطلب أحلام الدعاء له؟

منذ 14 عامًا، وفي العاصمة البريطانية لندن، كان الأمير السعودي وليد بن خالد ينطلق بسيارته مسرعًا كما اعتاد دائمًا القيادة بهذا الشكل، لكنه لم يكن في نزهة في الأراضي الإنجليزية، بل كان من طلبة الكلية العسكرية هناك، إلا أن تهوره قاده إلى مصير مجهول، حيث وقع له حادث، أصيب على أثره بـ«موت دماغي»، ومنذ ذلك الحين وهو على الفراش في غيبوبة بأحد المستشفيات في الرياض. أمس، نشرت الأميرة ريما بنت طلال، مقطع فيديو يُظهر قيام الأمير النائم بتحريك رأسه من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى والعكس، ليحيي الآمال لدى أسرته والسعوديين بأن يستيقظ من سُباته العميق.
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