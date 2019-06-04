رامي صبري يعطي درسا لحبيبته في «أنا بابا»

طرح المطرب رامى صبرى أحدث أغانيه التى تحمل اسم "أنا بابا" عبر قناته على «يوتيوب»، وذلك احتفالا بعيد الفطر مع جمهوره، والأغنية من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «فارق معايا» ويضم 12 اغنية، ومن المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل، وتعاون رامي في الأغنية مع الشاعرة هالة علي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكساج جلال الحمداوي، وخضع رامي صبري لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمي Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney.
وتقول كلمات الأغنية «من أول تكة ما بينا قوام على غلطة اتلككتى سبتينى وقلبك طاوعك قولتى أنا ماشية ومش راجعة وقدرتى وخدتى فى وشك روحتى لا جيتى ولا سألتى وفاكرانى إن أنا هستنى تحنى وفى عنيا الدمعة»، واستخدم فيها موسيقي ذات إيقاعات سريعة، وجاءت الكلمات التى كتبتها هالة علي كرسالة موجهة من رامي
وتقول كلمات الأغنية «من أول تكة ما بينا قوام على غلطة اتلككتى سبتينى وقلبك طاوعك قولتى أنا ماشية ومش راجعة وقدرتى وخدتى فى وشك روحتى لا جيتى ولا سألتى وفاكرانى إن أنا هستنى تحنى وفى عنيا الدمعة»، واستخدم فيها موسيقي ذات إيقاعات سريعة، وجاءت الكلمات التى كتبتها هالة علي كرسالة موجهة من رامي صبري إلى حبيبته التى تركته.
كانت آخر أغنيات رامي صبري بعنوان "مبروك علينا" وتم تصويرها في بيروت مع المخرج فادي حداد، وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع ومكساج وماستر جلال الحمداوي، وتخطت الأغنية حاجز المليون بعد مرور 4 أشهر من طرحها.
ويستعد رامي صبري لإحياء أولى حفلاته الغنائية في السعودية يوم 10 يونيو المقبل، في مدينة جدة.