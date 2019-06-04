رامي صبري يعطي درسا لحبيبته في «أنا بابا»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م

رامي صبري

طرح المطرب رامى صبرى أحدث أغانيه التى تحمل اسم "أنا بابا" عبر قناته على «يوتيوب»، وذلك احتفالا بعيد الفطر مع جمهوره، والأغنية من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «فارق معايا» ويضم 12 اغنية، ومن المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل، وتعاون رامي في الأغنية مع الشاعرة هالة علي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكساج جلال الحمداوي، وخضع رامي صبري لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمي Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney.

وتقول كلمات الأغنية «من أول تكة ما بينا قوام على غلطة اتلككتى سبتينى وقلبك طاوعك قولتى أنا ماشية ومش راجعة وقدرتى وخدتى فى وشك روحتى لا جيتى ولا سألتى وفاكرانى إن أنا هستنى تحنى وفى عنيا الدمعة»، واستخدم فيها موسيقي ذات إيقاعات سريعة، وجاءت الكلمات التى كتبتها هالة علي كرسالة موجهة من رامي