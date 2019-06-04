فيفي عبده تروج لأحدث أغانيها مع رامي عياش (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م

رامي عياش

روّجت الفنانة فيفي عبده لأغنية "يا سكاكر السكر"، التي تجمعها بالمطرب اللبناني رامي عياش، عبر حسابها على موقع "تويتر"، ونشرت مقطع فيديو ظهرت من خلاله مع عدد من الموديل. وقالت فيفي عبده: إن أغنية "يا سكاكر السكر يا مسكر" هي العمل الجديد الذي سيقدمه المطرب رامي عياش، وكالعادة قالت جملتها الشهيرة "5 إمواه"، وطلبت من الموديل أن يقولوها معها، "يا سكاكر السكر" من كلمات خالد فرناس، ومن ألحان عمرو الشاذلي، توزيع موسيقى محمد شفيق، هندسة صوتية أحمد جودة، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.

وحل المطرب اللبناني رامي عياش، ضيفا على الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها «عائشة شو»، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، خلال رمضان، وتحدث بجرأة عن رأيه في الفنان تامر حسني، وكذلك مواطنه فضل شاكر الذي وجه له رسالة قاسية خاصة بعد قرار عودته للفن، كما أبدى رأيه في فكرة وصول الفنانين