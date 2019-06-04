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فيفي عبده تروج لأحدث أغانيها مع رامي عياش (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م
رامي عياش
رامي عياش
روّجت الفنانة فيفي عبده لأغنية "يا سكاكر السكر"، التي تجمعها بالمطرب اللبناني رامي عياش، عبر حسابها على موقع "تويتر"، ونشرت مقطع فيديو ظهرت من خلاله مع عدد من الموديل. وقالت فيفي عبده: إن أغنية "يا سكاكر السكر يا مسكر" هي العمل الجديد الذي سيقدمه المطرب رامي عياش، وكالعادة قالت جملتها الشهيرة "5 إمواه"، وطلبت من الموديل أن يقولوها معها، "يا سكاكر السكر" من كلمات خالد فرناس، ومن ألحان عمرو الشاذلي، توزيع موسيقى محمد شفيق، هندسة صوتية أحمد جودة، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.
وحل المطرب اللبناني رامي عياش، ضيفا على الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها «عائشة شو»، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، خلال رمضان، وتحدث بجرأة عن رأيه في الفنان تامر حسني، وكذلك مواطنه فضل شاكر الذي وجه له رسالة قاسية خاصة بعد قرار عودته للفن، كما أبدى رأيه في فكرة وصول الفنانين
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هيفاء وهبي تطلب الدعاء: مريضة بقالي شهر

هنأت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بعيد الفطر، ولكنها أثارت قلقهم، حين قالت إنها تمر بوعكة صحية منذ نحو شهر وهذا هو سبب غيابها عن المشاركة فى أى أعمال، ونشرت تغريدة عبر صفحتها عبر «تويتر». وقالت وهبي: "عيد مبارك ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء، عيد مبارك"، وحرص الجمهور على تهنئتها والدعاء لها بالشفاء العاجل.
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رامي صبري يعطي درسا لحبيبته في «أنا بابا»

طرح المطرب رامى صبرى أحدث أغانيه التى تحمل اسم "أنا بابا" عبر قناته على «يوتيوب»، وذلك احتفالا بعيد الفطر مع جمهوره، والأغنية من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «فارق معايا» ويضم 12 اغنية، ومن المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل، وتعاون رامي في الأغنية مع الشاعرة هالة علي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكساج جلال الحمداوي، وخضع رامي صبري لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمي Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney.
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محمد رمضان يروج لأحدث كليباته «بابا» (فيديو)

روج الفنان محمد رمضان، لأحدث كليباته الذي يحمل اسم "بابا"، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد آخر كليباته "اللهو الخفي"، الذي جمعه بفان دام، ونشر فيديو لكليب عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام» ظهر من خلاله وهو يخرج من منزله ويركب إحدى سيارته الفارهة، وعلق: "بعد كليب أقوى كارت ونمبر وان والملك وجيشنا صعب ومافيا والقمر واللهو الخفي انتظروا كليب بابا قريبًا"، وتابع «ملحوظة دي الأغاني اللي اتصورت بس (مثلا فيرس وبووم وغيرها ماتعملهومش كليبات) علشان كدة ماكتبتهمش.
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رامي-عياش

رسالة قاسية من رامي عياش لفضل شاكر بعد عودته للفن

حل المطرب اللبناني رامي عياش، ضيفا على الإعلامية التونسية عائشة عثمان، في برنامجها «عائشة شو»، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وتحدث بجرأة عن رأيه في الفنان تامر حسني، وكذلك مواطنه فضل شاكر الذي وجه له رسالة قاسية خاصة بعد قرار عودته للفن، كما أبدى رأيه في فكرة وصول الفنانين للعالمية، وكيف يرى أغاني المهرجانات وهل ستستمر أم لا، كما تحدث عن السبب الذي منعه من قبول منصب إحدى الوزارات بلبنان بعدما عُرضت عليه، وهذا أبرز ما قاله رامي عياش في الحلقة.
رامز-في-الشلال (2)

رامز في الشلال.. «أبو ليلة» يواجه الغوريلا بفرع شجرة

في حلقة اليوم الجمعة، 12 رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، كل من الفنان طاهر أبو ليلة والمطربة نور قدري، وفي هذه الحلقة وأثناء مقلب الشلال، وانحدار القارب بين الصخور، بدأ رامز في مضايقة النجمان، وعلا صوت الممثلين بالصراخ لخلق حالة من الفزع ولإرهاب الضحيتين، ودخل "أبو ليلة" في حالة صراخ فضلا عن بكاء "نور قدري"، وفي مواجهة الغوريلا، فاجئها "أبو ليلة" بأحد فروع الشجرة للدفاع عن نفسه، معربا عن انزعاجه من مضايقات رامز وتعرضت "نور قدري" لصدمة أفقدتها النطق للحظات.
صابر-الرباعى (2)

الرباعي: ندمت على رفض «صابر وراضي»..وفضل شاكر غرر به

استضافت الإعلامية التونسية عائشة عثمان، مواطنها الفنان صابر الرباعي في برنامجها "عايشة شو"، مساء اليوم الأربعاء، حيث كشف خلال الحلقة عن أعماله الفنية وحياته الشخصية، وقال إن أغنية «سيدي منصور» من أهم المحطات الفارقة في حياته المهنية وكانت بمثابة بداية معرفة الجمهور به، وزادت من شعبيته في الوطن العربي، مشيرًا إلى أنه ندم على تلحين أغنية «يا عروس البحر»، مضيفًا: "تمنيت عدم الإقدام على هذه الخطوة، ولو عاد بي الزمان مش هعملها، ولكنها علمتني كيفية اختيار الأغاني الخاصة بي والكلمات والألحان".
مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» (9)| رجال النوري يصلون لـ«ياسمينا»

بدأت الحلقة التاسعة من "مملكة الغجر"، بصدمة رؤوف يجسده الفنان حازم سمير، عندما علم بأن «النوري» أعلن عن مليون جنيه مكافأة لمن يدلى بمكانه هو و"ياسمينا" التي تجسدها حورية فرغلي، كما تفاجأت "نعمة" وتجسدها الفنانة فيفي عبده، بهذا الإعلان أيضا، وحاولت عبر التواصل مع كبار الغجر، إيجاد"ياسمينا" قبل النوري. "ياسمينا" طلبت من صديقتها "سارينا" وتجسدها عزة مجاهد، نقودا وجوازات سفر حتى تهرب، وبصعوبة تمكنت "سارينا" من تدبير تلك الطلبات، وذهبت إلى منزل "حريصة" حيث تختبئ "ياسمينا"، وهناك تفاجأت بزواجها من رؤوف.
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