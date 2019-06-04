تقارير مغربية: قرار الكاف النهائي الأربعاء

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م

الترجي والوداد

نشرت بعض التقارير المغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر تأجيل قراره بشأن أزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي لغد الأربعاء، بسبب دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمكتب التنفيذي للكاف مساء اليوم الثلاثاء في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم وتشير كل الأخبار التي تتعلق بهذه الأزمة إلى احتمالية إعادة المباراة بملعب محايد بين الترجي والوداد بعد المهزلة التي تعرض لها الفريق الأحمر يوم الجمعة الماضي على ملعب رادس في تونس.

وقالت صحيفة "360 LE"، إن بعض المصادر أكدت أن اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"الكاف" الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الفرنسية باريس، قد توقف في المرة الأولى بسبب استقبالهم من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يستأنف بداية من الساعة الخامسة والنصف، ليتقرر بعد ذاك تأجيل اتخاذ القرارات المناسبة