رياضة

تقارير مغربية: قرار الكاف النهائي الأربعاء

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ م
الترجي والوداد
الترجي والوداد
نشرت بعض التقارير المغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر تأجيل قراره بشأن أزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي لغد الأربعاء، بسبب دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمكتب التنفيذي للكاف مساء اليوم الثلاثاء في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم وتشير كل الأخبار التي تتعلق بهذه الأزمة إلى احتمالية إعادة المباراة بملعب محايد بين الترجي والوداد بعد المهزلة التي تعرض لها الفريق الأحمر يوم الجمعة الماضي على ملعب رادس في تونس.
وقالت صحيفة "360 LE"، إن بعض المصادر أكدت أن اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"الكاف" الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الفرنسية باريس، قد توقف في المرة الأولى بسبب استقبالهم من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يستأنف بداية من الساعة الخامسة والنصف، ليتقرر بعد ذاك تأجيل اتخاذ القرارات المناسبة
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العين الإماراتي يفاجئ الأهلي ويقتحم صفقة لابا كودجو

أفادت تقارير صحفية مغربية، اليوم الثلاثاء، بأن نادي العين الإماراتي فتح خطوط اتصال لضم التوجولي لابا كودجو، مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال موقع «هسبريس»، إن إدارة نادي العين أبدت رغبتها في ضم لابا كودجو، الذي ينتهي عقده مع نهضة بركان في الصيف المقبل بعد ظهوره بمستوى طيب مع فريقه في الموسم المنقضي، جعله ضمن اهتمامات عدد من الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي المصري الذي أبدى هو الآخر رغبته في ضم اللاعب وفقًا لتقارير مغربية سابقة.
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الكابتن التاريخي للأهلي يفتح النار على مجلس الخطيب

فتح كريم السعيد، قائد فريق كرة اليد بالنادي الأهلي السابق والمعتزل حديثًا، النار على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، ووجه كابتن الأهلي انتقادات حادة لخطة العمل المتبعة داخل فريق كرة اليد في الفترة الأخيرة والتدهور الكبير الذي شهده الفريق؛ حيث حمل السعيد مسؤولية هذا التدهور لمجلس الإدارة وجوهر نبيل عضو المجلس الذي تم تكليفه بالإشراف على الفريق وإعادة هيكلته مرة أخرى، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة والاستغناء عن بعض اللاعبين جاء بطريقة غير لائقة.
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ليفربول يعلن رحيل هذا الثنائي.. وكلوب: كانا رائعين

وجه نادي ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، الشكر لثنائي الفريق، الإنجليزي دانييل ستوريدج، والإسباني ألبرتو مورينو، على ما قدماه للفريق طوال فترة عقديهما اللذين انتهيا بنهاية الموسم المنقضي، حيث أعلن النادي رحيل ستوريدج ومورينو عن صفوفه في الصيف الحالي، متمنيًا لهما التوفيق في المرحلة القادمة، بعد السنوات التي قضاها الثنائي داخل قلعة «أنفيلد»، حيث انضم "ستوريدج" للفريق قادمًا من تشيلسي في يناير 2013، فيما تعاقد الريدز مع مورينو في صيف 2014 قادمًا من إشبيلية الإسباني.
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أحمد أحمد رئيس الكاف

أحمد أحمد: تلقيت تهديدات من رئيس الترجي التونسي

فجر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مفاجأة بشأن التهديدات التي تلقاها من حمدي المدب رئيس فريق الترجي التونسي خلال المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا الذي شهد أزمة أدت إلى توقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف بعد رفض لاعبي فريق الوداد البيضاوي المغربي بسبب عدم وجود تقنية الفيديو. وقال رئيس الاتحاد الإفريقي في تصريحات نقلتها محطة "ستاد أفريك" التابعة لـ"كانال بلوس" الفرنسية: "رئيس الترجي هددني أمام الجميع، لدي شهود على ذلك". وأضاف: "رؤساء الأندية الكبرى يهاجمون سلوك الترجي، لكن لا أدلة لدينا على ما يفعلونه".
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أحمد شوبير: «كاف» سيعيد نهائي دوري أبطال إفريقيا

فجر الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، مفاجأة حول نهائي دوري أبطال إفريقيا (2018-2019)، والذي توج به الترجي الرياضي التونسي، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-0، رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة، بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف الساعة، أطلق جاساما صافرته مع إعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة.
أحمد أحمد رئيس الكاف

أحمد أحمد يفجر مفاجأة حول لقاء الوداد والترجي

كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن حقيقة ما يراه تجاه هدف فريق الوداد البيضاوى المغربى الذى لم يتم احتسابه فى إياب نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا أمام الترجى التونسى، أول أمس الجمعة، من قبل الحكم بكارى جاساما، والذى شهد جدلا واسعا وقتها. وانسحب الفريق المغربى من المباراة وتوج الترجى بطلا لأبطال إفريقيا، بعد فوزه على الوداد (1- 0) رغم توقف المباراة بسبب تعطل «الفار»، وقال رئيس الكاف فى تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية: "هدف الوداد أمام الترجي التونسي فى النهائى صحيح 100%".
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (6)

صالح عن فضيحة رادس: «لا فار ولا قط الفساد بيعط»

سخر محسن صالح، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، من الفضيحة الكروية التي شهدها ملعب رادس، وذلك بعد تتويج الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد 1-0، رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي عقب توقف المواجهة لأكثر من ساعة بسبب اعتراضات على التحكيم وتقنية الفيديو، وبعد توقف امتد لنحو ساعة ونصف الساعة، أطلق جاساما صافرته لإعلان أن "المباراة انتهت" لتبدأ احتفالات الترجي باحتفاظه باللقب والتتويج في المسابقة للمرة الرابعة (1994، 2011، 2018، 2019).
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