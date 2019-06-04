هيفاء وهبي تطلب الدعاء: مريضة بقالي شهر

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

هيفاء وهبي

هنأت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بعيد الفطر، ولكنها أثارت قلقهم، حين قالت إنها تمر بوعكة صحية منذ نحو شهر وهذا هو سبب غيابها عن المشاركة فى أى أعمال، ونشرت تغريدة عبر صفحتها عبر «تويتر». وقالت وهبي: "عيد مبارك ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء، عيد مبارك"، وحرص الجمهور على تهنئتها والدعاء لها بالشفاء العاجل.

الفنانة هيفاء وهبي تواجدت فى موسم رمضان 2019، ضيفة شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن، وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي. مسلسل الواد سيد الشحات، يحكي قصة شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس