ليفربول يعلن رحيل هذا الثنائي.. وكلوب: كانا رائعين

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م

ليفربول

وجه نادي ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، الشكر لثنائي الفريق، الإنجليزي دانييل ستوريدج، والإسباني ألبرتو مورينو، على ما قدماه للفريق طوال فترة عقديهما اللذين انتهيا بنهاية الموسم المنقضي، حيث أعلن النادي رحيل ستوريدج ومورينو عن صفوفه في الصيف الحالي، متمنيًا لهما التوفيق في المرحلة القادمة، بعد السنوات التي قضاها الثنائي داخل قلعة «أنفيلد»، حيث انضم "ستوريدج" للفريق قادمًا من تشيلسي في يناير 2013، فيما تعاقد الريدز مع مورينو في صيف 2014 قادمًا من إشبيلية الإسباني.

وشارك النجم الأسمر صاحب الـ29 عامًا، مع ليفربول في 160 مباراة في كل البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 68 هدفا، وصنع 26 هدفًا آخر، وخاض في الموسم المنقضي 27 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفين. أما مورينو صاحب الـ26 عامًا، فشارك مع الفريق الأحمر في 141 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 11 هدفا آخر، ولعب