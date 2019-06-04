رياضة

ليفربول يعلن رحيل هذا الثنائي.. وكلوب: كانا رائعين

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م
ليفربول
ليفربول
وجه نادي ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، الشكر لثنائي الفريق، الإنجليزي دانييل ستوريدج، والإسباني ألبرتو مورينو، على ما قدماه للفريق طوال فترة عقديهما اللذين انتهيا بنهاية الموسم المنقضي، حيث أعلن النادي رحيل ستوريدج ومورينو عن صفوفه في الصيف الحالي، متمنيًا لهما التوفيق في المرحلة القادمة، بعد السنوات التي قضاها الثنائي داخل قلعة «أنفيلد»، حيث انضم "ستوريدج" للفريق قادمًا من تشيلسي في يناير 2013، فيما تعاقد الريدز مع مورينو في صيف 2014 قادمًا من إشبيلية الإسباني.
وشارك النجم الأسمر صاحب الـ29 عامًا، مع ليفربول في 160 مباراة في كل البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 68 هدفا، وصنع 26 هدفًا آخر، وخاض في الموسم المنقضي 27 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفين. أما مورينو صاحب الـ26 عامًا، فشارك مع الفريق الأحمر في 141 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 11 هدفا آخر، ولعب
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لابا-كودجو

العين الإماراتي يفاجئ الأهلي ويقتحم صفقة لابا كودجو

أفادت تقارير صحفية مغربية، اليوم الثلاثاء، بأن نادي العين الإماراتي فتح خطوط اتصال لضم التوجولي لابا كودجو، مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال موقع «هسبريس»، إن إدارة نادي العين أبدت رغبتها في ضم لابا كودجو، الذي ينتهي عقده مع نهضة بركان في الصيف المقبل بعد ظهوره بمستوى طيب مع فريقه في الموسم المنقضي، جعله ضمن اهتمامات عدد من الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي المصري الذي أبدى هو الآخر رغبته في ضم اللاعب وفقًا لتقارير مغربية سابقة.
الاهلى-كرة-يد

الكابتن التاريخي للأهلي يفتح النار على مجلس الخطيب

فتح كريم السعيد، قائد فريق كرة اليد بالنادي الأهلي السابق والمعتزل حديثًا، النار على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، ووجه كابتن الأهلي انتقادات حادة لخطة العمل المتبعة داخل فريق كرة اليد في الفترة الأخيرة والتدهور الكبير الذي شهده الفريق؛ حيث حمل السعيد مسؤولية هذا التدهور لمجلس الإدارة وجوهر نبيل عضو المجلس الذي تم تكليفه بالإشراف على الفريق وإعادة هيكلته مرة أخرى، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة والاستغناء عن بعض اللاعبين جاء بطريقة غير لائقة.
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تقارير مغربية: قرار الكاف النهائي الأربعاء

نشرت بعض التقارير المغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر تأجيل قراره بشأن أزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي لغد الأربعاء، بسبب دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمكتب التنفيذي للكاف مساء اليوم الثلاثاء في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم وتشير كل الأخبار التي تتعلق بهذه الأزمة إلى احتمالية إعادة المباراة بملعب محايد بين الترجي والوداد بعد المهزلة التي تعرض لها الفريق الأحمر يوم الجمعة الماضي على ملعب رادس في تونس.
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كلوب يكشف تفاصيل اتصال جوارديولا بعد اللقب الأوروبي

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي من المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عقب قيادته لتتويج فريقه بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بفوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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كلوب: أشكر الله على لاعبي ليفربول وسعيد بأعصاب صلاح

لم يخفِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام، مؤكدًا أنه يملك لاعبين رائعين ساعدوه على تحقيق هذا الإنجاز الكبير. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن تتويج ليفربول؟

تناولت الصحف الإنجليزية فوز ليفربول بقيادة يورجن كلوب على حساب توتنهام بقيادة بوكيتينو وتتويج الريدز ببطولة دورى أبطال أوروبا وتوج الريدز بذات الأذنين، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
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مهاجم ليفربول: هناك عقبة لتحقيق الكأس الأول مع كلوب

يرى دانييل ستوريدج، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن كل عضو في الفريق يجب أن يكون جاهزًا لإمكانية وجود لحظة خاصة في مدريد، وذلك حين يخوض فريق الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا الثاني على التوالي يوم السبت المقبل، أمام توتنهام هوتسبير في ملعب متروبوليتانو (معقل أتلتيكو مدريد)، واعتمد يورجين كلوب على عمق فريقه في مباراة الإياب من نصف النهائي الحاسم ضد نادي برشلونة الشهر الماضي، حيث ظهر ديفوك أوريجي كأحد أبطال تلك الليلة على سبيل المثال، ويدرك ستوريدج أهمية أن يكون كل لاعب مستعدا عقليا "لإحداث تغيير"، إذا طُلب منه ذلك.
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