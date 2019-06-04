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رئيس البحوث الفلكية يكشف الخلاف بشأن رؤية هلال شوال

تحرير:محمد فتحي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م
هلال - صورة أرشيفية
هلال - صورة أرشيفية
قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، اليوم الثلاثاء، إن دار الإفتاء المصرية، لم تأخذ بحسابات البحوث الفلكية، بشأن الرؤيا الشرعية لهلال عيد الفطر، مشيرًا إلى أن فضيلة المفتي قرر الاستناد للحديث الصحيح «وأتموا العدة». وأضاف القاضي في تصريح لـ«التحرير»، أن هناك دولا أعلنت عن وقفة عيد الفطر في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، وذلك بعد مراجعة رؤية الهلال مرة أخرى، على سبيل المثال تونس وليبيا، إذ أعلنتا صباح اليوم أن عيد الفطر اليوم الثلاثاء.
وردًا على سؤال «التحرير»، بشأن إثبات 13 دولة لرؤية هلال شهر شوال، أجاب القاضي، بأن هناك بعض الدول رأت ولادة الهلال عن طريق العين المجردة، والبعض الآخر أخذت بالحسابات الفلكية، وبناءً عليه أعلنوا أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكان القاضي قال إن الحسابات الفلكية تقطع بوجود الهلال،
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السيسى

السيسي يهنئ المصريين بحلول عيد الفطر

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بحلول عيد الفطر المبارك الذي تبدأ أول أيامه غدا الأربعاء. وكتب الرئيس، مساء الثلاثاء، على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": "يطيب لي أن أبعث إلى الشعب المصري الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات". وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة كي أعرب لكم مجددًا عن خالص شكري وتقديري لكل من يساهم في إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية، التي تنمو بتراكم جهود أجيالها لتحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري".
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الأرصاد: سقوط أمطار أول أيام عيد الفطر

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، إن أول أيام عيد الفطر سيشهد أمطارًا خفيفة على السواحل الشمالية، وعلى جنوب البلاد، وبخاصة في شمال وجنوب الصعيد، وكذلك جنوب سيناء، والبحر الأحمر. وأضاف عبدالعال في تصريح لـ"التحرير"، مساء الثلاثاء، أن محافظة القاهرة ستشهد أول أيام العيد غيمة خفيفة فقط، وليس سقوط أمطار، مشيرًا إلى أن المناطق التي ذُكرت هي التي تشهد سقوط أمطار خفيفة. وساد اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء.
مترو-الانفاق

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر

أصدرت شركة مترو الأنفاق، اليوم الثلاثاء، بيانا، تعلن فيه مواعيد العمل في أيام عيد الفطر المبارك، الذي يحل غدا الأربعاء، موضحة أنه سيتم الاستمرار في العمل بنفس مواعيد رمضان خلال أيام العيد الثلاثة (الأربعاء، الخميس، الجمعة)، إذ تقرر مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وبدءًا من يوم السبت المقبل يعود العمل بالمواعيد الطبيعية لخطوط المترو الثلاثة إذ تبدأ من الساعة الخامسة و30 دقيقة صباحا، وتستمر حتى الساعة الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي، بمواعيد عمل تصل إلى 20 ساعة.
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وزارة الصحة تحذر من عقارين في الأسواق

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية، اليوم الثلاثاء، منشورين دوريين، تحذر فيهما من تداول عقارين في الأسواق أحدهما يستخدم لعلاج سرطان البروستاتا والآخر لعلاج قرح المعدة، إذ أن كلاهما غير مطابق للمواصفات الدوائية. وطالبت الوزراة في منشورها برقم 21 لعام 2019 بضبط وتحريز ما يوجد في السوق والوحدات الصحية من مستحضر "zytiga 500 mg tab" لعلاج سرطان البروستاتا، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المخزنية، موضحة أن العبوات الأصلية المسجلة بوزارة الصحة من هذا المستحضر من إنتاج شركة "سوفيكه فارم" للأدوية.
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هلال-رمضان

«الإفتاء الليبية» تتراجع: اليوم عيد الفطر

تراجعت ليبيا، قبل قليل، عما أعلنته بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر. وفى بيان لها أعلنت دار الإفتاء الليبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وجاء فى البيان: «بناء على اتصال رئيس المحكمة العليا بالمجلس الأعلى للقضاء فى الساعات الأخيرة من الليل مع فضيلة المفتى وإخباره إياه بأنه ثبتت لديهم شهادة برؤية الهلال وصلتهم من بعض المحاكم التابعة لهم عند منتصف الليل، فإن دار الإفتاء تعلن أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر».
شركة-فودافون

شبكة فودافون تعود للعمل بعد تعطل 4 ساعات

عادت شبكة فودافون للعمل بعد تعطل 4 ساعات، فشل أغلب المستخدمين خلالها في إجراء أي مكالمات، وهو ما فسرته مصادر مسئولة في الشركة بوجود عطل فني، أي لتوقف الخدمات الصوتية على مدار الساعات الماضية. وبدأ العطل في حوالي الساعه الثامنة مساء الإثنين، واستمرت حتى الساعه الثانية عشرة من صباح الثلاثاء، وبحسب المصادر عادت الخدمة تدريجيًا للعملاء في مناطق متفرقة بعد تعامل فريق الدعم التقني للشبكة مع العطل.
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10 دول عربية وإسلامية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت 10 ول عربية وإسلامية هي، مصر وتونس والأردن وفلسطين وليبيا وإندونيسيا وماليزيا والسودان وسوريا وإيران، أن غدًا الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان، وبذلك يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في تلك الدول. فيما أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر والجزائر أن غدا الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر. وأكدت دار الإفتاء المصرية، في خبر عاجل مساء الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
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13 دولة عربية وإسلامية: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر والجزائر أن غدا الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أكدت في خبر عاجل مساء اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".
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