رئيس البحوث الفلكية يكشف الخلاف بشأن رؤية هلال شوال

تحرير:محمد فتحي ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م

هلال - صورة أرشيفية

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، اليوم الثلاثاء، إن دار الإفتاء المصرية، لم تأخذ بحسابات البحوث الفلكية، بشأن الرؤيا الشرعية لهلال عيد الفطر، مشيرًا إلى أن فضيلة المفتي قرر الاستناد للحديث الصحيح «وأتموا العدة». وأضاف القاضي في تصريح لـ«التحرير»، أن هناك دولا أعلنت عن وقفة عيد الفطر في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، وذلك بعد مراجعة رؤية الهلال مرة أخرى، على سبيل المثال تونس وليبيا، إذ أعلنتا صباح اليوم أن عيد الفطر اليوم الثلاثاء.

وردًا على سؤال «التحرير»، بشأن إثبات 13 دولة لرؤية هلال شهر شوال، أجاب القاضي، بأن هناك بعض الدول رأت ولادة الهلال عن طريق العين المجردة، والبعض الآخر أخذت بالحسابات الفلكية، وبناءً عليه أعلنوا أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكان القاضي قال إن الحسابات الفلكية تقطع بوجود الهلال،