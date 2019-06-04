الكابتن التاريخي للأهلي يفتح النار على مجلس الخطيب

يبدو أن أزمات قطاع كرة اليد في النادي الأهلي لن تنتهي وبعد الفشل في التتويج بالبطولات كشف كريم السعيد كابتن الأهلي عن أزمة جديدة في تعامل مجلس الأهلي مع إعادة الهيكلة

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

كريم السعيد

فتح كريم السعيد، قائد فريق كرة اليد بالنادي الأهلي السابق والمعتزل حديثًا، النار على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، ووجه كابتن الأهلي انتقادات حادة لخطة العمل المتبعة داخل فريق كرة اليد في الفترة الأخيرة والتدهور الكبير الذي شهده الفريق؛ حيث حمل السعيد مسؤولية هذا التدهور لمجلس الإدارة وجوهر نبيل عضو المجلس الذي تم تكليفه بالإشراف على الفريق وإعادة هيكلته مرة أخرى، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة والاستغناء عن بعض اللاعبين جاء بطريقة غير لائقة.

صدمة كتب قائد الأهلي السابق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وأنا قاعد بتابع الإحلال والتجديد اللي بيتم في الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي (الفريق اللي ليه كل الفضل عليا) حسيت بصدمة كبيرة جدًّا لدرجة إني حرفيًّا معرفتش أنام والله العظيم وده لسببين". وتابع: "أولا في لاعيبة مينفعش