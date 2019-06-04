الكابتن التاريخي للأهلي يفتح النار على مجلس الخطيب

يبدو أن أزمات قطاع كرة اليد في النادي الأهلي لن تنتهي وبعد الفشل في التتويج بالبطولات كشف كريم السعيد كابتن الأهلي عن أزمة جديدة في تعامل مجلس الأهلي مع إعادة الهيكلة
فتح كريم السعيد، قائد فريق كرة اليد بالنادي الأهلي السابق والمعتزل حديثًا، النار على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، ووجه كابتن الأهلي انتقادات حادة لخطة العمل المتبعة داخل فريق كرة اليد في الفترة الأخيرة والتدهور الكبير الذي شهده الفريق؛ حيث حمل السعيد مسؤولية هذا التدهور لمجلس الإدارة وجوهر نبيل عضو المجلس الذي تم تكليفه بالإشراف على الفريق وإعادة هيكلته مرة أخرى، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة والاستغناء عن بعض اللاعبين جاء بطريقة غير لائقة.
صدمة
كتب قائد الأهلي السابق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وأنا قاعد بتابع الإحلال والتجديد اللي بيتم في الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي (الفريق اللي ليه كل الفضل عليا) حسيت بصدمة كبيرة جدًّا لدرجة إني حرفيًّا معرفتش أنام والله العظيم وده لسببين".
وتابع: "أولا في لاعيبة مينفعش
صدمة
كتب قائد الأهلي السابق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وأنا قاعد بتابع الإحلال والتجديد اللي بيتم في الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي (الفريق اللي ليه كل الفضل عليا) حسيت بصدمة كبيرة جدًّا لدرجة إني حرفيًّا معرفتش أنام والله العظيم وده لسببين".
وتابع: "أولا في لاعيبة مينفعش تمشي خالص وده لأسباب فنية تضر جدا بمصلحة الفريق زي بكار وهادي رفعت ومحمد إبراهيم وأحمد حسام ومصطفى خليل خاصة إن فيه في مراكزهم ناس مينفعش تلعب في الأهلي وأولهم محمود عاصم حماد وهادي حميدو موتورز اللي لسة على قوة الفريق".
وواصل: "ثانيا إن كان من الضروري إن لاعب صاحب تاريخ في النادي ولازم يمشي لأن مصلحة المكان تقتضي ده لازم يتم بشكل يليق بتاريخ اللاعب مش نورتنا ورينا عرض كتافك".
مسؤولية جوهر
وأضاف: "جوهر نبيل" هو اللي بيمشي وبيجيب وبيسرح، وللأسف إنه كان قائد ولاعب دولي مميز بروحه القتالية أما الآن فهو فعلا شخص كل تصرفاته بتؤكد إن جوهره غير نبيل.
وأوضح: "اللي بيحصل في الفريق فعلا خلاني أتمنى إنه لو كان بإمكاني أرجع بالزمن وملعبش في الأهلي ومبقاش كابتن الفريق الأكثر تتويجا بالبطولات والله كنت ما دخلته ولا قاتلت فيه".
وأردف: "عارف إن كلامي صعب وهيزعل ناس كتيرة مني لكن لولا إن البجاحة زادت جداً مكنتش إتكلمت، آسف جدا يا بكار ويا هادي رفعت ويا إبراهيم ويا أحمد يا حسام إن مفيش راجل في النادي الأهلي عارف يجيبلكوا حقكوا وآسف لكل الناشئين المميزين جدا اللي بيطلعوا وبيعاصروا الأجواء الملوثة ديه، كلمة أخيرة لجوهر غير النبيل العدل إذا دام عمّر، والظلم إذا دام دمّر".
وأتم: "كل سنة وإنتوا طيبين وربنا يعينا على ذكره وشكره وحسن عبادته".
مذبحة
وفسخ النادي الأهلي تعاقده مع محمد إبراهيم قائد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، بالتراضي، بناءً على طلب اللاعب، وبعد أن تم الاتفاق على إنهاء العلاقة دون قيد أو شرط، فيما لم يحدد اللاعب وجهته المقبلة، سواء بالاستمرار في الملاعب أو الاعتزال والاتجاه الى مجال الإدارة أو التدريب، بالإضافة إلى فسخ التعاقد مع هادي رفعت حارس مرمى الفريق، الشكر له، والاستغناء عن عمر الوكيل (بكار)، وأحمد حسام، ومصطفى خليل، بالإضافة إلى انتهاء تعاقد عمرو القليوبي (باجيو)، وأحمد عبدالرحمن.
فشل
ويعيش فريق كرة اليد حالة من التخبط والفشل الذريع آخرها كان احتلال المركز الثالث في الدورة الثلاثية للسوبر، التي ضمت معه أندية طلائع الجيش وسبورتنج، وقد تم إقامة هذه الدورة لتحديد المتأهل الثاني مع نادي الزمالك الذي تأهل بدوره للبطولة الإفريقية للأندية بعد تتويجه بلقب دوري السوبر عقب فوزه على الأهلي في المباراة الأخيرة.
بالإضافة إلى خسارة لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك ثم خسارة لقب بطولة إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي قبل أن يعود ويخسر لقب الدوري المصري أمام الزمالك.
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