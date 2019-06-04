ياسمين صبري بعد انتهاء «حكايتي»: كان حتة من قلبي

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورا من كواليس مسلسل "حكايتي" الذي تشارك به في السباق الرمضاني 2019، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ووجهت رسالة لجمهورها ومحبيها وكتبت:" ‏خلصت ‎ حكايتي أتمنى اني أكون قدرت أوصل قصة فيها حب وطموح وصبر‎ حكايتي كان حتة من قلبي وأتمنى تكونو عشتوها معايا عيد سعيد عليكم". المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة "ياسمين صبري، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، هنادي مهنا، وأخرين.

تدور أحداث مسلسل حكايتي حول فتاة تتوفى أمها أمام عينيها، وتجبرها عائلتها على الزواج، لتهرب ليلة زفافها إلى محافظة الإسكندرية، وتحاول أن تبدأ حياة جديدة، ولكنها تصبح مهددة بالقتل، وشهدت حلقات المسلسل عددا من الأحداث المثيرة التى جعلت العمل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان 2019.