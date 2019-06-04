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ياسمين صبري بعد انتهاء «حكايتي»: كان حتة من قلبي

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
نشرت الفنانة ياسمين صبري صورا من كواليس مسلسل "حكايتي" الذي تشارك به في السباق الرمضاني 2019، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ووجهت رسالة لجمهورها ومحبيها وكتبت:" ‏خلصت ‎ حكايتي أتمنى اني أكون قدرت أوصل قصة فيها حب وطموح وصبر‎ حكايتي كان حتة من قلبي وأتمنى تكونو عشتوها معايا عيد سعيد عليكم". المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة "ياسمين صبري، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، هنادي مهنا، وأخرين.
تدور أحداث مسلسل حكايتي حول فتاة تتوفى أمها أمام عينيها، وتجبرها عائلتها على الزواج، لتهرب ليلة زفافها إلى محافظة الإسكندرية، وتحاول أن تبدأ حياة جديدة، ولكنها تصبح مهددة بالقتل، وشهدت حلقات المسلسل عددا من الأحداث المثيرة التى جعلت العمل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان 2019.
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نجوم عن «الممر»: فيلم يشرف السينما العربية

انطلقت مساء أمس الإثنين في دور العرض، أفلام عيد الفطر الخمسة، وهي "كازابلانكا" لأمير كرارة، "سبع البرمبة" لرامز جلال، "حملة فرعون" لعمرو سعد، "محمد حسين" لمحمد سعد"، وأخيرا "الممر" لأحمد عز والذي يتلقى إشادات واسعة من قِبل العديد من النجوم الذين حرصوا على مشاهدته كونه الفيلم الحربي الوحيد الذي تنتجه السينما المصرية منذ سنوات طويلة، حيث كتب الفنان حميد الشاعري عبر "فيسبوك": "أبطال الممر أبدعتوا شابوه، مليون تحية لكم جميعا، وتحية خاصة لأحمد فلوكس ومحمد فراج، فيلم مشرف للسينما العربية".
ولد-الغلابة (1)

ولد الغلابة الحلقة الأخيرة.. عيسى يقتل فرح

بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل «ولد الغلابة» بالقبض على «لبة» الذي يجسده الفنان أحمد زاهر، بسبب انتحالة صفة محام، كما تم القبض على كل مَن يعملون مع عيسي، الذي يجسده الفنان أحمد السقا فى المخدرات، فيما قامت فرح التى تجسدها مى عمر، باستخدام تليفون عيسى وهو نائم، وأرسلت رسالة إلى زينب، التى تجسدها هبة مجدي، على أنها عيسى وأخبرتها أن تأتي إلى مصر سريعا، وعرفت الشرطة أن عيسى وفرح هما من قاما بقتل ضاحي الذي يجسده الفنان محمد ممدوح، وعزت الذي يجسده الفنان هادي الجيار، وعلى الفور أمروا بملاحقتهم وتتبع هواتفهم.
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بدل الحدوتة 3.. فوفا تخطط لسرقة ميراث لولي

في الحلقة الثامنة من الحدوتة الثالثة، بمسلسل بدل الحدوتة 3، ذهبت لولي (دنيا سمير غانم)، وجيمي (هشام ماجد) وموستا (أوتاكا)، مع عبد الرحمن (عمرو وهبة) من حارة الحرامية بعدما تمت سرقتهم إلى فيلا «فوفا» (سماح أنور) والتي اتضح أنها عمة لولي والتي أصرت على بقائها في مزرعة البطاطس مع خدمها لمدة 20 عاما معتقدة أن العالم انتهى، ولا تعلم أن والديها توفيا في حادثة سيارة أثناء ذهابهما للمزرعة وأبقتها هذه المدة لتحصل هي على ميراثها من والديها، بينما سمع موستا الذي ينسى سريعا فوفا وهي تتحدث مع عبد الرحمن عما تريد أن تفعله في لولي، لكنه ينسى قبل أن يخبر جيمي.
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احمد-صلاح-حسني

«حكايتي» 29| «علي» يسترد أملاكه ويخطط لقتل «أدهم»

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل «حكايتي»، نجاح «على» يجسده أحمد صلاح حسني، فى الوقوف على قدميه مرة أخرى فى الميناء ومنافسة ابن عمته «هيثم» يجسده تامر شلتوت، وفى الوقت نفسه وصلت عروض لـ«داليدا» تجسدها ياسمين صبري، لافتتاح فروع أخرى لها خارج مصر، وأخذت تدرس العروض، وعلم «على» أن أقدم باخرة لـ«البارون» غرقت قبل وصولها اليونان، بسبب الحمولة الزائد، وذهب وتخانق مع «هيثم»، بينما غرق «أدهم» يجسده أحمد حاتم، فى الديون بعد حجز البنك على المصنع والأرض، وذهب إلى عمه «سعد» يجسده إدوارد، وطلب منه أن يضع يده فى يده ويستعيدان أرضهما.
مسلسل-حكايتى (5)

«حكايتي» 27.. ياسمين صبري تنجو من الموت

انطلقت الحلقة الـ27 من مسلسل «حكايتي» بتفكير «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، فى الانتقام من «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، بعد أن دخلت فى عملها وعلمت كل شيء عن محلاتها وفروعها، وفى الوقت نفسه كان «على» يجسده أحمد صلاح حسني، يعيش صدمة كبيرة بعد أن أخبره «هيثم» يجسده تامر شلوت، بأن «البارون» يجسده جميل برسوم، قد تنازل له عن كل أملاكه، وسط محاولة والدته وزوجته التفكير معه فى حل، وشعرت «داليدا» بأنها السبب فى كل ما يحدث لزوجها، وأن جده مات وهو غاضب عليه بسبب زواجه بها.
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«حكايتي» 26| موت «البارون» و«داليدا» تبلغ عن شقيقها

انطلقت الحلقة الـ 26 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، إلى الخان ومعها زوجها «على» يجسده أحمد صلاح حسني، من أجل دفن والدها، وهناك التقت أهلها، الذين وقفوا مترصدين لها، وحمل «حسام» يجسده إسلام جمال و«على» النعش، فيما ذهبت «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر إلى «سوزي» تجسدها نهال عنبر، تطلب منها أن تعطيها مبلغا ماليا، كى تعود وتقف على قدميها مرة أخرى فى السوق، لكنها أخبرتها بأنها ليس معها سيولة. وفى المقابر، وقف «حسام» يسأل شقيقته «داليدا» عمن قتل والدهما؟ وردت عليه بأنه السبب فى موت والده، ليهدد بقتلها، لكن «على» تدخل وأخذها.
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«حكايتي».. على يتراجع عن زواجه من داليدا لهذا السبب

حملت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل «حكايتي» الكثير من المفاجآت غير المتوقعة، بداية من إصابة «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، بالجنون وذلك بعد أن أصبح الأتيلية الخاص بها لا يتردد عليه الزبائن فى حين تواصل «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، نجاحها وشهرتها؛ ما جعلها تذهب إليها وتتهمها بسرقة زبائنها وهي تبكي، مرورا بالمفاجأة التى وقعت على المشاهدين بمثابة صدمة هي تراجع «على» يجسده أحمد صلاح حسني، عن قرار زواجه من «داليدا» ، وذلك بعد أن أخبره جده بأن أهلها هم من قتلوا والده غدرا فى الماضى، وخيره بين حبيبته وبين والده، مما وضعه فى حيرة شديدة.
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