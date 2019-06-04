رياضة

العين الإماراتي يفاجئ الأهلي ويقتحم صفقة لابا كودجو

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م
لابا كودجو
لابا كودجو
أفادت تقارير صحفية مغربية، اليوم الثلاثاء، بأن نادي العين الإماراتي فتح خطوط اتصال لضم التوجولي لابا كودجو، مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال موقع «هسبريس»، إن إدارة نادي العين أبدت رغبتها في ضم لابا كودجو، الذي ينتهي عقده مع نهضة بركان في الصيف المقبل بعد ظهوره بمستوى طيب مع فريقه في الموسم المنقضي، جعله ضمن اهتمامات عدد من الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي المصري الذي أبدى هو الآخر رغبته في ضم اللاعب وفقًا لتقارير مغربية سابقة.
وأوضح، أن العين قدم بالفعل عرضًا لنظيره نهضة بركان، من أجل الحصول على خدمات المهاجم الدولي لتدعيم الخط الهجومي للفريق في الموسم المقبل، ضمن عدد من الصفقات ينوي النادي تدعيم صفوفه بها بعد موسم مخيب للآمال. وأشار إلى أن إدارة نادي نهضة بركان، تتمسك بتجديد عقد لابا كودجو، لكنها تخشى في الوقت ذاته رحيله
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الكابتن التاريخي للأهلي يفتح النار على مجلس الخطيب

فتح كريم السعيد، قائد فريق كرة اليد بالنادي الأهلي السابق والمعتزل حديثًا، النار على مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، ووجه كابتن الأهلي انتقادات حادة لخطة العمل المتبعة داخل فريق كرة اليد في الفترة الأخيرة والتدهور الكبير الذي شهده الفريق؛ حيث حمل السعيد مسؤولية هذا التدهور لمجلس الإدارة وجوهر نبيل عضو المجلس الذي تم تكليفه بالإشراف على الفريق وإعادة هيكلته مرة أخرى، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة والاستغناء عن بعض اللاعبين جاء بطريقة غير لائقة.
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ليفربول يعلن رحيل هذا الثنائي.. وكلوب: كانا رائعين

وجه نادي ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، الشكر لثنائي الفريق، الإنجليزي دانييل ستوريدج، والإسباني ألبرتو مورينو، على ما قدماه للفريق طوال فترة عقديهما اللذين انتهيا بنهاية الموسم المنقضي، حيث أعلن النادي رحيل ستوريدج ومورينو عن صفوفه في الصيف الحالي، متمنيًا لهما التوفيق في المرحلة القادمة، بعد السنوات التي قضاها الثنائي داخل قلعة «أنفيلد»، حيث انضم "ستوريدج" للفريق قادمًا من تشيلسي في يناير 2013، فيما تعاقد الريدز مع مورينو في صيف 2014 قادمًا من إشبيلية الإسباني.
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تقارير مغربية: قرار الكاف النهائي الأربعاء

نشرت بعض التقارير المغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر تأجيل قراره بشأن أزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي لغد الأربعاء، بسبب دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمكتب التنفيذي للكاف مساء اليوم الثلاثاء في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم وتشير كل الأخبار التي تتعلق بهذه الأزمة إلى احتمالية إعادة المباراة بملعب محايد بين الترجي والوداد بعد المهزلة التي تعرض لها الفريق الأحمر يوم الجمعة الماضي على ملعب رادس في تونس.
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أبو تريكة يهنئ الزمالك على الفوز بالكونفيدرالية

حرص محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، مساء الأحد، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية. وحسم الفريق الأبيض لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد فوزه على الفريق المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5- 3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-0، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في المغرب.
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عبد الحفيظ: أتمنى التوفيق للزمالك أمام نهضة بركان

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يتمنى التوفيق للزمالك في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي. ويستضيف الزمالك، نظيره نهضة بركان، في العاشرة من مساء غدًا الأحد، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، بعد أسبوع من مباراة الذهاب التي حسمها بطل المغرب لصالحه بهدف دون رد في الوقت بدل الضائع، سجله التوجولي لابا كودجو. وقال عبد الحفيظ، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : «أتمنى التوفيق للزمالك ‏وأقدره كنادي كبير، لكني أعتبر حسم لقب بطولة الدوري في أيدينا».‏
جماهير الزمالك

سويلم: الدولة ستساند الزمالك للتتويج بالكونفدرالية

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن مخاطبة الجبلاية الجهات الأمنية من أجل حضور 60 ألف مشجع في نهائي الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان، في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب. وقال سويلم في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه ماركو مراد، على إذاعة «ميجا إف إم»: «الدولة كلها ستساند الزمالك من أجل التتويج بالكونفدرالية.. وسيكون هناك دعم من كل الجهات المعنية، ومن المؤكد أن مدرجات برج العرب ستمتلئ بجمهور مصر وليس الزمالك فقط».
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الكاس عن هزيمة الزمالك: هذه المباريات تكسب ولا تلعب

أكد أمين الكاس، لاعب نهضة بركان، أن الهدف المتأخر لزميله لابا كودجو، أنصف فريقه في مباراة الزمالك، قائلا: "الانتصار بهذه الكيفية أفضل سيناريو تمناه نهضة بركان، وكنا بحاجة للانتصار بغض النظر عن الكيفية أو الطريقة، فمثل هذه المباريات تربح ولا تلعب، لذلك كان تركيزنا كبيرا على التسجيل وعدم استقبال هدف من المنافس يبعثر أوراقنا في الإياب، والهدف تأخر كثيرا لكن أحيانا مثل هذا السيناريو يكون أفضل من تسجيل هدف مبكر، لأنه ذبح المنافس وأشعرنا بالإنصاف، فهو مكافأة لمجهود كبير بذلناه طيلة 90 دقيقة، وأفضل شيء أننا لم نستقبل هدفا وسنذهب لمصر من أجل التسجيل".
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