العين الإماراتي يفاجئ الأهلي ويقتحم صفقة لابا كودجو

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م

لابا كودجو

أفادت تقارير صحفية مغربية، اليوم الثلاثاء، بأن نادي العين الإماراتي فتح خطوط اتصال لضم التوجولي لابا كودجو، مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال موقع «هسبريس»، إن إدارة نادي العين أبدت رغبتها في ضم لابا كودجو، الذي ينتهي عقده مع نهضة بركان في الصيف المقبل بعد ظهوره بمستوى طيب مع فريقه في الموسم المنقضي، جعله ضمن اهتمامات عدد من الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي المصري الذي أبدى هو الآخر رغبته في ضم اللاعب وفقًا لتقارير مغربية سابقة.

وأوضح، أن العين قدم بالفعل عرضًا لنظيره نهضة بركان، من أجل الحصول على خدمات المهاجم الدولي لتدعيم الخط الهجومي للفريق في الموسم المقبل، ضمن عدد من الصفقات ينوي النادي تدعيم صفوفه بها بعد موسم مخيب للآمال. وأشار إلى أن إدارة نادي نهضة بركان، تتمسك بتجديد عقد لابا كودجو، لكنها تخشى في الوقت ذاته رحيله