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خريطة حفلات عيد الفطر.. أنغام وأصالة في الكويت

تحرير:محمد عبدالمنعم ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م
أنغام
أنغام
يستعد عدد كبير من المطربين لإحياء مجموعة من الحفلات، خلال عيد الفطر المبارك، فستحيي فرقة بلاك تيما حفلا يوم 6 يونيو الجاري بساقية عبدالمنعم الصاوي، وفي اليوم نفسه يُحيي الفنانان مصطفى حجاج وأحمد المصلاوي حفلا بفندق شيراتون، وأيضا هناك موعد مع المطربين محمود الليثي وعصام كاريكا بمشاركة أحمد شيبة والراقصة دينا يوم 6 يونيو بفندق سميراميس إنتركونتيننتال، كما يقدم الفنانان أدهم سليمان وأحمد شيبة حفلا في جرين بلازا فى اليوم نفسه، ويُحيي الفنان محمد رشاد حفلا بحديقة الدراجات.
وتستعد المطربة أصالة لإحياء حفلها في الكويت يوم 6 يونيو المقبل، ويشاركها الحفل الفنان الخليجي أصيل أبو بكر، كما تحيي المطربة أنغام حفلا في الكويت أيضا يوم 7 يونيو المقبل، بمصاحبة المطرب مطرف المطرف، وذلك بمعرض الكويت الدولي، في أرض المعارض، وفي سلطنة عمان تتواجد المطربة نانسي عجرم بحفل ينظمه مركز عمان
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هيفاء وهبي تطلب الدعاء: مريضة بقالي شهر

هنأت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بعيد الفطر، ولكنها أثارت قلقهم، حين قالت إنها تمر بوعكة صحية منذ نحو شهر وهذا هو سبب غيابها عن المشاركة فى أى أعمال، ونشرت تغريدة عبر صفحتها عبر «تويتر». وقالت وهبي: "عيد مبارك ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء، عيد مبارك"، وحرص الجمهور على تهنئتها والدعاء لها بالشفاء العاجل.
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فيفي عبده تروج لأحدث أغانيها مع رامي عياش (فيديو)

روّجت الفنانة فيفي عبده لأغنية "يا سكاكر السكر"، التي تجمعها بالمطرب اللبناني رامي عياش، عبر حسابها على موقع "تويتر"، ونشرت مقطع فيديو ظهرت من خلاله مع عدد من الموديل. وقالت فيفي عبده: إن أغنية "يا سكاكر السكر يا مسكر" هي العمل الجديد الذي سيقدمه المطرب رامي عياش، وكالعادة قالت جملتها الشهيرة "5 إمواه"، وطلبت من الموديل أن يقولوها معها، "يا سكاكر السكر" من كلمات خالد فرناس، ومن ألحان عمرو الشاذلي، توزيع موسيقى محمد شفيق، هندسة صوتية أحمد جودة، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.
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رامي صبري يعطي درسا لحبيبته في «أنا بابا»

طرح المطرب رامى صبرى أحدث أغانيه التى تحمل اسم "أنا بابا" عبر قناته على «يوتيوب»، وذلك احتفالا بعيد الفطر مع جمهوره، والأغنية من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «فارق معايا» ويضم 12 اغنية، ومن المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل، وتعاون رامي في الأغنية مع الشاعرة هالة علي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكساج جلال الحمداوي، وخضع رامي صبري لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمي Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney.
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سمير غانم وهنيدي وأنغام نجوم حفلات العيد في المملكة

للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية سيكون سكانها وزوارها على موعد مع باقة واسعة من الخيارات الاحتفالية الممتعة والعروض العالمية، التي تتخللها عروض نوعية تقام خلال فترة عيد الفطر المبارك بنحو 300 فعالية ترفيهية وفولكلورية وعروض عالمية وأنشطة ثقافية وفنية، تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، وتنتعش خشبات المسارح في مختلف المدن السعودية بالعديد من العروض المسرحية لنجوم السعودية والخليج والوطن العربي، يتقدمهم النجم سمير غانم في سلسلة عروض مسرحية، ومحمد هنيدي وأحمد بدير، وطارق العلي، وفايز المالكي.
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آخرهم عزت أبو عوف.. فنانون على فراش المرض

رغم أجواء رمضان المبهجة التي ينتظرها الجميع من العام إلى العام ليلقى الأهل والأحباب؛ فإنه منذ بداية الشهر الكريم، وكل يوم يستيقظ الجمهور على خبر حزين من الوسط الفني، بإعلان مرض أحد الفنانين الكبار الذين طالبوا الجمهور بالدعاء لهم؛ كما أنهم فضلوا أن لا يفصحوا عن طبيعة الحالة المرضية لهم، ليتركوا جمهورهم عرضة للشائعات التي تنتشر بسرعة الصاروخ على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تدهور الحالة الصحية لهذا الفنان أو وفاته، وهذا الأمر مستمر حتى ونحن على أعتاب استقبال عيد الفطر المبارك.
انغام

أنغام تطمئن جمهورها: وعكة بسيطة وأنا بخير (فيديو)

طمأنت الفنانة أنغام جمهورها على صحتها، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، من بروفات حفل عيد الفطر بدولة الكويت، وعلّقت قائلةً: "شكرًا لكل اللي سألوا عليا أنا بخير.. وعكة بسيطة وعدت وأنا دلوقتي في بروفة حفلة العيد بالكويت"، وكانت قد نشرت أنغام أمس الأحد، صورة أثناء تلقيها العلاج من داخل إحدى المستشفيات، ولم تفصح عن أي تفاصيل، ولكنها اكتفت بالتعليق على صورتها، وكتبت "الحمد لله"، وانهالت عليها تعليقات محبيها ومتابعيها متمنين لها الشفاء العاجل.
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تنافس بـ7 نجوم.. خريطة حفلات «روتانا» في عيد الفطر

مواكبة من شركات الإنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، لجميع المناسبات المهمة، وانطلاقًا من حضورها الفعّال في مختلف البلدان ومع مختلف الفئات في العالم العربي من المحيط إلى الخليج، كشفت إدارة "روتانا" عن خارطة حفلاتها في عيد الفطر المبارك لعام 2019. ففي الكويت، وتحديدًا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، سيقام في عيد الفطر حفلان، الأول، يوم الأربعاء 5 يونيو، ويجمع المطرب عبدالله الرويشد، والنجمة أسما لمنّور، ويعد هذا الحفل هو الأول للرويشد بعد سقوطه على خشبة المسرح قبل أشهر والكسر الذي أصابه في كتفه، كما يعد الحفل الأول لأسما في المركز.
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