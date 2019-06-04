خريطة حفلات عيد الفطر.. أنغام وأصالة في الكويت

تحرير:محمد عبدالمنعم ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م

أنغام

يستعد عدد كبير من المطربين لإحياء مجموعة من الحفلات، خلال عيد الفطر المبارك، فستحيي فرقة بلاك تيما حفلا يوم 6 يونيو الجاري بساقية عبدالمنعم الصاوي، وفي اليوم نفسه يُحيي الفنانان مصطفى حجاج وأحمد المصلاوي حفلا بفندق شيراتون، وأيضا هناك موعد مع المطربين محمود الليثي وعصام كاريكا بمشاركة أحمد شيبة والراقصة دينا يوم 6 يونيو بفندق سميراميس إنتركونتيننتال، كما يقدم الفنانان أدهم سليمان وأحمد شيبة حفلا في جرين بلازا فى اليوم نفسه، ويُحيي الفنان محمد رشاد حفلا بحديقة الدراجات.

وتستعد المطربة أصالة لإحياء حفلها في الكويت يوم 6 يونيو المقبل، ويشاركها الحفل الفنان الخليجي أصيل أبو بكر، كما تحيي المطربة أنغام حفلا في الكويت أيضا يوم 7 يونيو المقبل، بمصاحبة المطرب مطرف المطرف، وذلك بمعرض الكويت الدولي، في أرض المعارض، وفي سلطنة عمان تتواجد المطربة نانسي عجرم بحفل ينظمه مركز عمان