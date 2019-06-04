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4 أرقام مفاجئة في إيرادات أفلام عيد الفطر

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م
كازابلانكا
كازابلانكا
يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام وهي "كازابلانكا للفنان أمير كرارة، والممر للفنان أحمد عز، وسبع البرمبة للفنان رامز جلال، وحملة فرعون للفنان عمرو سعد ومحمد حسين للفنان محمد سعد"، وجاءت إيرادات أمس الإثنين في صالح فيلم «كازابلانكا» الذي احتل المركز الأول، وحقق مبلغ 65 ألفًا و19 جنيهًا، ويشارك فى بطولته أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصار، أحمد داش، والممثل التركي خالد أرغنش الشهير بـ"السلطان سليمان"، والفيلم من إخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال، وإنتاج "سينرجي فيلم" للمنتج تامر مرسي.
المركز الثاني كان من نصيب فيلم «الممر» محققا 64 ألفًا و696 جنيهًا، ويشارك فى بطولته أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت. وجاء فيلم «سبع البرمبة»
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شريف-منير

شريف منير: فخور لمشاركتي في «الممر» ولم أتقاضَ أجرا

يتواجد الفنان شريف منير فى موسم عيد الفطر بفيلم «الممر» الذي ينافس على إيرادات شباك التذاكر، ويظهر من خلاله كضيف شرف، ويعد العمل من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم لأنه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
فيلم-سبع-البرمبة

رامز جلال يروج لـ«سبع البرمبة» بصورة مع السقا

طرح الفنان رامز جلال صورة له مع الفنان أحمد السقا عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، وظهروا مرتديان الزى الصعيدي من كواليس فيلم «سبع البرمبة» كترويج للعمل، الذي ينافس به رامز فى موسم عيد الفطر، وكتب "منصور حفني المزيف بيحك مع الحقيقي سبع البرمبة فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض والله المستعان»، ويظهر السقا من خلال العمل كضيف شرف، ومعه أمير كرارة، وشقيق رامز الأكبر ياسر جلال، حسبما ظهر فى البرومو التشويقي للعمل، وتشارك الفنانة جميلة عوض، رامز جلال، بطولة الفيلم.
محمود-عبد-العزيز (1)

محمود عبد العزيز| الساحر الذي صنع البهجة وقهره المرض

محمود عبد العزيز.. الجان الأوحد للسينما المصرية، والمزاجنجي صانع البهجة وليس الضحك، عملاق فن الأداء الدرامي الممزوج بالدفء الإنساني، الحالة الخاصة الذي قلّص المسافات بينه كإنسان وكفنان فأصبح بداخلنا واحد، بسحر الساحر، صاحب المكانة التي لا يشغلها سواه، والمساحة الإبداعية مترامية الأطراف، الزعيم المسيطر بثبات وثقة، "رأفت الهجان" و"الشيخ حسني" و"عبد الملك زرزور"، الحاضر بيننا بأعماله، لا زلنا نشعر بوهجه، ونفتقده، ترك الميدان وهو لا يزال يركب حصان خياله وخيالنا.. درجن.. درجن.. درجن.. درجن.
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الــممر (2)

نجوم عن «الممر»: فيلم يشرف السينما العربية

انطلقت مساء أمس الإثنين في دور العرض، أفلام عيد الفطر الخمسة، وهي "كازابلانكا" لأمير كرارة، "سبع البرمبة" لرامز جلال، "حملة فرعون" لعمرو سعد، "محمد حسين" لمحمد سعد"، وأخيرا "الممر" لأحمد عز والذي يتلقى إشادات واسعة من قِبل العديد من النجوم الذين حرصوا على مشاهدته كونه الفيلم الحربي الوحيد الذي تنتجه السينما المصرية منذ سنوات طويلة، حيث كتب الفنان حميد الشاعري عبر "فيسبوك": "أبطال الممر أبدعتوا شابوه، مليون تحية لكم جميعا، وتحية خاصة لأحمد فلوكس ومحمد فراج، فيلم مشرف للسينما العربية".
فيلم-سبع-البرمبة

رامز جلال يروج لـ«سبع البرمبة» بصورة مع السقا

طرح الفنان رامز جلال صورة له مع الفنان أحمد السقا عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، وظهروا مرتديان الزى الصعيدي من كواليس فيلم «سبع البرمبة» كترويج للعمل، الذي ينافس به رامز فى موسم عيد الفطر، وكتب "منصور حفني المزيف بيحك مع الحقيقي سبع البرمبة فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض والله المستعان»، ويظهر السقا من خلال العمل كضيف شرف، ومعه أمير كرارة، وشقيق رامز الأكبر ياسر جلال، حسبما ظهر فى البرومو التشويقي للعمل، وتشارك الفنانة جميلة عوض، رامز جلال، بطولة الفيلم.
شريف-منير

شريف منير: فخور لمشاركتي في «الممر» ولم أتقاضَ أجرا

يتواجد الفنان شريف منير فى موسم عيد الفطر بفيلم «الممر» الذي ينافس على إيرادات شباك التذاكر، ويظهر من خلاله كضيف شرف، ويعد العمل من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم لأنه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
أحمد-عـز (1)

أحمد عز: الممر فيلم عالمي وتكلفته تكفي 3 أفلام

ينافس الفنان أحمد عز فى موسم عيد الفطر، بفيلم «الممر»، الذي انطلق عرضه فى السينمات اليوم الإثنين، ويعد العمل من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم لأنه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
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