4 أرقام مفاجئة في إيرادات أفلام عيد الفطر

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م

كازابلانكا

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام وهي "كازابلانكا للفنان أمير كرارة، والممر للفنان أحمد عز، وسبع البرمبة للفنان رامز جلال، وحملة فرعون للفنان عمرو سعد ومحمد حسين للفنان محمد سعد"، وجاءت إيرادات أمس الإثنين في صالح فيلم «كازابلانكا» الذي احتل المركز الأول، وحقق مبلغ 65 ألفًا و19 جنيهًا، ويشارك فى بطولته أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصار، أحمد داش، والممثل التركي خالد أرغنش الشهير بـ"السلطان سليمان"، والفيلم من إخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال، وإنتاج "سينرجي فيلم" للمنتج تامر مرسي.

المركز الثاني كان من نصيب فيلم «الممر» محققا 64 ألفًا و696 جنيهًا، ويشارك فى بطولته أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت. وجاء فيلم «سبع البرمبة»