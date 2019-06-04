نجوم عن «الممر»: فيلم يشرف السينما العربية

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م

الممر

انطلقت مساء أمس الإثنين في دور العرض، أفلام عيد الفطر الخمسة، وهي "كازابلانكا" لأمير كرارة، "سبع البرمبة" لرامز جلال، "حملة فرعون" لعمرو سعد، "محمد حسين" لمحمد سعد"، وأخيرا "الممر" لأحمد عز والذي يتلقى إشادات واسعة من قِبل العديد من النجوم الذين حرصوا على مشاهدته كونه الفيلم الحربي الوحيد الذي تنتجه السينما المصرية منذ سنوات طويلة، حيث كتب الفنان حميد الشاعري عبر "فيسبوك": "أبطال الممر أبدعتوا شابوه، مليون تحية لكم جميعا، وتحية خاصة لأحمد فلوكس ومحمد فراج، فيلم مشرف للسينما العربية".

وكتب أيضًا عباس أبو الحسن: "الممر ساعتين ونص من المتعة والإثارة وجودة صناعة وإنتاج مبهر، نقدر دلوقتي نقول إن أصبح عندنا أول فيلم حربي يليق ببعض ما قدمه الإنسان المصري من بطولات وتضحيات في ظروف مستحيلة، فيلم مشرف وحماسي ويدعو للأمل والإيمان بإرادة المصري لما يقرر ينهض". وكذلك كتبت هنا شيحة عبر "إنستجرام":