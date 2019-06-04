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نجوم عن «الممر»: فيلم يشرف السينما العربية

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م
الممر
الممر
انطلقت مساء أمس الإثنين في دور العرض، أفلام عيد الفطر الخمسة، وهي "كازابلانكا" لأمير كرارة، "سبع البرمبة" لرامز جلال، "حملة فرعون" لعمرو سعد، "محمد حسين" لمحمد سعد"، وأخيرا "الممر" لأحمد عز والذي يتلقى إشادات واسعة من قِبل العديد من النجوم الذين حرصوا على مشاهدته كونه الفيلم الحربي الوحيد الذي تنتجه السينما المصرية منذ سنوات طويلة، حيث كتب الفنان حميد الشاعري عبر "فيسبوك": "أبطال الممر أبدعتوا شابوه، مليون تحية لكم جميعا، وتحية خاصة لأحمد فلوكس ومحمد فراج، فيلم مشرف للسينما العربية".
وكتب أيضًا عباس أبو الحسن: "الممر ساعتين ونص من المتعة والإثارة وجودة صناعة وإنتاج مبهر، نقدر دلوقتي نقول إن أصبح عندنا أول فيلم حربي يليق ببعض ما قدمه الإنسان المصري من بطولات وتضحيات في ظروف مستحيلة، فيلم مشرف وحماسي ويدعو للأمل والإيمان بإرادة المصري لما يقرر ينهض". وكذلك كتبت هنا شيحة عبر "إنستجرام":
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حكايتي (2)

ياسمين صبري بعد انتهاء «حكايتي»: كان حتة من قلبي

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورا من كواليس مسلسل "حكايتي" الذي تشارك به في السباق الرمضاني 2019، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ووجهت رسالة لجمهورها ومحبيها وكتبت:" ‏خلصت ‎ حكايتي أتمنى اني أكون قدرت أوصل قصة فيها حب وطموح وصبر‎ حكايتي كان حتة من قلبي وأتمنى تكونو عشتوها معايا عيد سعيد عليكم". المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة "ياسمين صبري، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، هنادي مهنا، وأخرين.
ولد-الغلابة (1)

ولد الغلابة الحلقة الأخيرة.. عيسى يقتل فرح

بدأت الحلقة الأخيرة من مسلسل «ولد الغلابة» بالقبض على «لبة» الذي يجسده الفنان أحمد زاهر، بسبب انتحالة صفة محام، كما تم القبض على كل مَن يعملون مع عيسي، الذي يجسده الفنان أحمد السقا فى المخدرات، فيما قامت فرح التى تجسدها مى عمر، باستخدام تليفون عيسى وهو نائم، وأرسلت رسالة إلى زينب، التى تجسدها هبة مجدي، على أنها عيسى وأخبرتها أن تأتي إلى مصر سريعا، وعرفت الشرطة أن عيسى وفرح هما من قاما بقتل ضاحي الذي يجسده الفنان محمد ممدوح، وعزت الذي يجسده الفنان هادي الجيار، وعلى الفور أمروا بملاحقتهم وتتبع هواتفهم.
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بدل الحدوتة 3.. فوفا تخطط لسرقة ميراث لولي

في الحلقة الثامنة من الحدوتة الثالثة، بمسلسل بدل الحدوتة 3، ذهبت لولي (دنيا سمير غانم)، وجيمي (هشام ماجد) وموستا (أوتاكا)، مع عبد الرحمن (عمرو وهبة) من حارة الحرامية بعدما تمت سرقتهم إلى فيلا «فوفا» (سماح أنور) والتي اتضح أنها عمة لولي والتي أصرت على بقائها في مزرعة البطاطس مع خدمها لمدة 20 عاما معتقدة أن العالم انتهى، ولا تعلم أن والديها توفيا في حادثة سيارة أثناء ذهابهما للمزرعة وأبقتها هذه المدة لتحصل هي على ميراثها من والديها، بينما سمع موستا الذي ينسى سريعا فوفا وهي تتحدث مع عبد الرحمن عما تريد أن تفعله في لولي، لكنه ينسى قبل أن يخبر جيمي.
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كازابلانكا

4 أرقام مفاجئة في إيرادات أفلام عيد الفطر

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام وهي "كازابلانكا للفنان أمير كرارة، والممر للفنان أحمد عز، وسبع البرمبة للفنان رامز جلال، وحملة فرعون للفنان عمرو سعد ومحمد حسين للفنان محمد سعد"، وجاءت إيرادات أمس الإثنين في صالح فيلم «كازابلانكا» الذي احتل المركز الأول، وحقق مبلغ 65 ألفًا و19 جنيهًا، ويشارك فى بطولته أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصار، أحمد داش، والممثل التركي خالد أرغنش الشهير بـ"السلطان سليمان"، والفيلم من إخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال، وإنتاج "سينرجي فيلم" للمنتج تامر مرسي.
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شريف منير: فخور لمشاركتي في «الممر» ولم أتقاضَ أجرا

يتواجد الفنان شريف منير فى موسم عيد الفطر بفيلم «الممر» الذي ينافس على إيرادات شباك التذاكر، ويظهر من خلاله كضيف شرف، ويعد العمل من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم لأنه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
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وزراء وإعلاميون وفنانون بالعرض الخاص لـ«الممر» (صور)

أٌقيم مساء الأحد، العرض الخاص لفيلم "الممر" داخل سينما "جالكسي" بمول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس، وشارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام، في الاحتفال بطرح الفيلم بدءًا من اليوم الإثنين في دور العرض السينمائي. وكان في مقدمة الحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وغيرهم.
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صناع«الممر»:الفيلم مغامرة ومهمة أديناها على أكمل وجه

في أحد فنادق القاهرة، أقيم مؤتمر صحفي لفيلم "الممر" قبل طرحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر، بحضور أبطاله، وفي مقدمتهم النجم أحمد عز، والنجوم: هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، شريف منير، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، محمد جمعة، والشاعر أمير طعيمة الذي كتب الحوار وأغاني الفيلم، والمخرج الكبير شريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق مالك شركة الماسة للإنتاج الفني المنتجة للعمل، وتحدثوا خلال المؤتمر عن كواليس تصوير العمل وأصعب المشاهد التي واجهتهم، وتوقعاتهم لمنافسة العمل في دور العرض في موسم صعب يتواجد فيه الكثير من النجوم.
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