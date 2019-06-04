تعرف على تصنيف مجموعات دوري الأبطال.. ليفربول الأول

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١١ م

محمد صلاح

يخوض ليفربول، دور المجموعات من النسخة المقبلة ببطولة دوري أبطال أوروبا، في التصنيف الأول، بفضل تتويجه بلقب البطولة مؤخرًا على حساب توتنهام، وذلك وفقًا لتقرير شبكة «بي تي سبورت» الإنجليزية. وكشفت الشبكة عن تصنيف الفرق المتأهلة إلى مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا نسخة 2019- 2020، والتي جاء الريدز على رأس التصنيف الأول لها رفقة كل من: تشيلسي (الفائز بلقب الدوري الأوروبي)، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني، وزينيت سان بطرسبرج الروسي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتنص لائحة البطولة على تواجد حامل لقب الدوري الأوروبي، ضمن الفرق الـ8صاحبة التصنيف الأول، إلى جوار الأندية التي حصدت اللقب المحلي في الدوريات الست الكبرى، حيث تجرى القرعة 29 أغسطس المقبل. وجاء بقية التصنيف على النحو التالي: المستوى الثاني: توتنهام «إنجلترا»، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد «إسبانيا»،