رياضة

تعرف على تصنيف مجموعات دوري الأبطال.. ليفربول الأول

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١١ م
محمد صلاح
محمد صلاح
يخوض ليفربول، دور المجموعات من النسخة المقبلة ببطولة دوري أبطال أوروبا، في التصنيف الأول، بفضل تتويجه بلقب البطولة مؤخرًا على حساب توتنهام، وذلك وفقًا لتقرير شبكة «بي تي سبورت» الإنجليزية. وكشفت الشبكة عن تصنيف الفرق المتأهلة إلى مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا نسخة 2019- 2020، والتي جاء الريدز على رأس التصنيف الأول لها رفقة كل من: تشيلسي (الفائز بلقب الدوري الأوروبي)، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني، وزينيت سان بطرسبرج الروسي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وتنص لائحة البطولة على تواجد حامل لقب الدوري الأوروبي، ضمن الفرق الـ8صاحبة التصنيف الأول، إلى جوار الأندية التي حصدت اللقب المحلي في الدوريات الست الكبرى، حيث تجرى القرعة 29 أغسطس المقبل. وجاء بقية التصنيف على النحو التالي: المستوى الثاني: توتنهام «إنجلترا»، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد «إسبانيا»،
اقرأ المزيد
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن الأسيوطي الجزء الثاني

فجر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، مفاجأة جديدة بشأن خطوته المقبلة في الاستثمار الرياضي، والذي بدأه في الدوري المصري الممتاز مطلع الموسم الحالي، بشراء نادي الأسيوطي، وتحويله إلى بيراميدز. وكشف آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، عن خطوته الجديدة في الاستثمار، موضحًا أنها ستكون في مكان جديد، قائلا: «سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر».
خالد-جلال

خالد جلال يمنح الزمالك راحة 10 أيام

قرر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 10 أيام خلال فترة توقف مسابقة الدوري، حيث قرر الجهاز الفني تجمع اللاعبين يوم 15 يونيو الجاري لبدء فترة إعداد جديدة استعدادا لاستئناف الموسم بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويشارك في البطولة 24 منتخبًا وهي المرة الأولى في تاريخ نهائيات أمم إفريقيا التي يشارك فيها هذا العدد.
لابا-كودجو

العين الإماراتي يفاجئ الأهلي ويقتحم صفقة لابا كودجو

أفادت تقارير صحفية مغربية، اليوم الثلاثاء، بأن نادي العين الإماراتي فتح خطوط اتصال لضم التوجولي لابا كودجو، مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال موقع «هسبريس»، إن إدارة نادي العين أبدت رغبتها في ضم لابا كودجو، الذي ينتهي عقده مع نهضة بركان في الصيف المقبل بعد ظهوره بمستوى طيب مع فريقه في الموسم المنقضي، جعله ضمن اهتمامات عدد من الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي المصري الذي أبدى هو الآخر رغبته في ضم اللاعب وفقًا لتقارير مغربية سابقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح‎ (3)

توتنهام الضحية المفضلة لمحمد صلاح أوروبيا

يستعد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت، وذلك عندما يواجه توتنهام في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب واندا متروبوليتانو" معقل أتليتكو مدريد، ويأمل صلاح في تعويض خيبة أمل الموسم الماضي عندما وصل إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد، قبل أن يتعرض لإصابته الشهيرة في الكتف بسبب تدخل سيرجيو راموس، ليغادر في منتصف الشوط الأول في المواجهة التي خسرها ليفربول بنتيجة 3-1، والآن يملك صلاح الفرصة للفوز باللقب خاصة أنه يواجه خصمه المفضل أوروبيًا.
ليفربول - برشلونة (5)

صلاح يشيد بعودة ليفربول التاريخية أمام برشلونة

منح الانتصار التاريخي الذي حققه ليفربول، يوم الثلاثاء الماضي، على برشلونة برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الفرصة لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح للإشادة بزملائه في الفريق، وذلك بعدما غاب صلاح عن تلك المباراة بسبب الإصابة في الرأس، ولكنه جلس يشاهد المباراة من المدرجات، ليرى زملاءه يحققون عودة تاريخية بعد خسارتهم مباراة الذهاب في الكامب نو بثلاثية نظيفة، إلا أن ثنائية كل من جيورجينيو فينالدوم وديفوك أوريجي منحت الليفر بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.
محمد-صلاح

كلوب يعلن عن جاهزية صلاح لموقعة وولفرهامبتون

تحدث يورجين كلوب في المؤتمر الصحفي عن مباراة وولفرهامبتون الحاسمة في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل، والتي يحتاج للفوز بها وانتظار سقوط مانشستر سيتي أمام برايتون للتتويج بلقب الدوري. وعن ذلك قال كلوب، مدرب ليفربول: "علينا ألا نحتفل بنتيجة مباراة برايتون حتى تصل إلى 3-0 في الدقيقة 88، الكثيرون توقعوا أن أجلس الآن بعد أن ودعت دوري أبطال أوروبا، وأقول إن الفوز بلقب الدوري صعب، والآن أجلس وأنا في نهائي دوري الأبطال وأقول إن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي صعب".
جون سينا

«جون سينا» يوجه رسالة إلى محمد صلاح

نشر جون سينا نجم منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE، أحدث صورة للدولي المصري محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام"، والتي لاقت تفاعلا كبيرا بين معجبيه. وظهر صلاح، بشكل مختلف خلال المباراة التي جمعت فريقه ليفربول وبرشلونة على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات إياب دور الـ4 لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ارتدى تي شيرت باللون الأسود مكتوبًا عليه 3 كلمات باللغة الإنجليزية، تحمل معنى “لا تستسلم أبدًا”، والذي أحدث ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية برغم بساطته.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org