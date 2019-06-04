خالد جلال يمنح الزمالك راحة 10 أيام

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٦ م

خالد جلال

قرر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 10 أيام خلال فترة توقف مسابقة الدوري، حيث قرر الجهاز الفني تجمع اللاعبين يوم 15 يونيو الجاري لبدء فترة إعداد جديدة استعدادا لاستئناف الموسم بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويشارك في البطولة 24 منتخبًا وهي المرة الأولى في تاريخ نهائيات أمم إفريقيا التي يشارك فيها هذا العدد.

كان الزمالك قد تعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين على استاد المكس بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة، حيث أحرز بهاء مجدي مدافع الزمالك هدف الحرس بالخطأ في مرماه، بينما أحرز خالد بوطيب هدف الزمالك في مرمى الحدود، ليرتفع بذلك رصيد الفارس