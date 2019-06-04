تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن الأسيوطي الجزء الثاني

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

تركي آل الشيخ

فجر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، مفاجأة جديدة بشأن خطوته المقبلة في الاستثمار الرياضي، والذي بدأه في الدوري المصري الممتاز مطلع الموسم الحالي، بشراء نادي الأسيوطي، وتحويله إلى بيراميدز. وكشف آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، عن خطوته الجديدة في الاستثمار، موضحًا أنها ستكون في مكان جديد، قائلا: «سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر».

تجدر الإشارة إلى أن الإعلامي مدحت شلبي، قد صرح قبل أيام قليلة بأن تركي آل الشيخ، أخبره بأنه قام ببيع نادي بيراميدز، بعد انتهاء مشوار الفريق في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري الممتاز. وأوضح شلبي، أنه تواصل خلال الساعات الماضية مع آل الشيخ، للتأكد من الأنباء المتداولة عن بيع النادي، وأخبره الأخير