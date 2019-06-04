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«الإفتاء» تكشف عن أفضل الأماكن لصلاة العيد

٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م
صلاة العيد - صورة أرشيفية
صلاة العيد - صورة أرشيفية
قالت دار الإفتاء المصرية، إن أفضل مكان لأداء صلاة العيد، هو المسجد الكبير الذى يجتمع فيه الناس. وأضافت الدار خلال صفحتها على "فيسبوك" مساء الثلاثاء: "المسجد إذا اتسع لأعداد المصلين واجتماع الناس فيه وهو من مقاصد صلاة العيد صار له الفضل على الصلاة خارجه، وإلا فالصلاة فى الخلاء أفضل لهذا المقصد وهو الاجتماع، وتبادل التهنئة، وإظهار الفرح والسرور على الكبير والصغير". وأعلنت دار الإفتاء المصرية، رسميا أن أمس الثلاثاء هو المتمم لشهر لعام 1440 هجريا، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وأصدرت دار الإفتاء، بيانا أمس الإثنين، أوضحت فيه التصرف الصحيح في حال لم يتمكن المسلم من أداء صلاة العيد في موعدها. وقالت إنه في هذه الحالة يتم صلاة 4 ركعات مثل صلاة التطوع، ويمكن أن يتم الفصل بين الركعات بسلام بين كل ركعتين، وذلك لأنه قضاء صلاة عيد، فيتم أداء 4 ركعات مثل صلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلي
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استطلاع هلال رمضان

رئيس البحوث الفلكية يكشف الخلاف بشأن رؤية هلال شوال

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، اليوم الثلاثاء، إن دار الإفتاء المصرية، لم تأخذ بحسابات البحوث الفلكية، بشأن الرؤيا الشرعية لهلال عيد الفطر، مشيرًا إلى أن فضيلة المفتي قرر الاستناد للحديث الصحيح «وأتموا العدة». وأضاف القاضي في تصريح لـ«التحرير»، أن هناك دولا أعلنت عن وقفة عيد الفطر في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، وذلك بعد مراجعة رؤية الهلال مرة أخرى، على سبيل المثال تونس وليبيا، إذ أعلنتا صباح اليوم أن عيد الفطر اليوم الثلاثاء.
السيسى

السيسي يهنئ المصريين بحلول عيد الفطر

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بحلول عيد الفطر المبارك الذي تبدأ أول أيامه غدا الأربعاء. وكتب الرئيس، مساء الثلاثاء، على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": "يطيب لي أن أبعث إلى الشعب المصري الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات". وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة كي أعرب لكم مجددًا عن خالص شكري وتقديري لكل من يساهم في إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية، التي تنمو بتراكم جهود أجيالها لتحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري".
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الأرصاد: سقوط أمطار أول أيام عيد الفطر

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، إن أول أيام عيد الفطر سيشهد أمطارًا خفيفة على السواحل الشمالية، وعلى جنوب البلاد، وبخاصة في شمال وجنوب الصعيد، وكذلك جنوب سيناء، والبحر الأحمر. وأضاف عبدالعال في تصريح لـ"التحرير"، مساء الثلاثاء، أن محافظة القاهرة ستشهد أول أيام العيد غيمة خفيفة فقط، وليس سقوط أمطار، مشيرًا إلى أن المناطق التي ذُكرت هي التي تشهد سقوط أمطار خفيفة. وساد اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء.
مترو-الانفاق

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر

أصدرت شركة مترو الأنفاق، اليوم الثلاثاء، بيانا، تعلن فيه مواعيد العمل في أيام عيد الفطر المبارك، الذي يحل غدا الأربعاء، موضحة أنه سيتم الاستمرار في العمل بنفس مواعيد رمضان خلال أيام العيد الثلاثة (الأربعاء، الخميس، الجمعة)، إذ تقرر مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وبدءًا من يوم السبت المقبل يعود العمل بالمواعيد الطبيعية لخطوط المترو الثلاثة إذ تبدأ من الساعة الخامسة و30 دقيقة صباحا، وتستمر حتى الساعة الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي، بمواعيد عمل تصل إلى 20 ساعة.
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استطلاع هلال رمضان

رئيس البحوث الفلكية يكشف الخلاف بشأن رؤية هلال شوال

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، اليوم الثلاثاء، إن دار الإفتاء المصرية، لم تأخذ بحسابات البحوث الفلكية، بشأن الرؤيا الشرعية لهلال عيد الفطر، مشيرًا إلى أن فضيلة المفتي قرر الاستناد للحديث الصحيح «وأتموا العدة». وأضاف القاضي في تصريح لـ«التحرير»، أن هناك دولا أعلنت عن وقفة عيد الفطر في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، وذلك بعد مراجعة رؤية الهلال مرة أخرى، على سبيل المثال تونس وليبيا، إذ أعلنتا صباح اليوم أن عيد الفطر اليوم الثلاثاء.
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

هل يجوز تأخير زكاة الفطر عن وقتها؟ الإفتاء تجيب

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، فتوى توضح فيها حكم تأخير زكاة الفطر عن وقتها، موضحة أن الأمر لا يجوز حتى لو كانت الحجة توزيعها حبوبا بشكل شهري دوري، لأن في ذلك مخالفة لمقصود الشرع الشريف بإغناء الفقير يوم العيد عن ذل السؤال وإراقة ماء الوجه وانتظار الصدقة، والتأخير يجوز في زكاة المال لا زكاة الفطر، التي يجوز إخراجها قبل العيد كما سبق، والأفضل إخراجها مالا، لأنه الأنفع للفقير والأسد لحاجته وحاجة عياله، وهذا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع.
ميلانيا-ترامب

ميلانيا ترامب تهنئ المسلمين بعيد الفطر

هنأ البيت الأبيض، الإثنين، المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الفطر. ونقلت قناة «الحرة»، بيانا صادرا عن البيت الأبيض، جاء فيه أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب والسكرتير الصحفي يبعثان أطيب التمنيات إلى المسلمين بمناسبة عيد الفطر. وأشار البيان إلى أن المسلمين يحتفلون في ختام شهر رمضان المبارك بعيد الفطر من خلال الصلاة والتأمل، ويعد هذا اليوم للمسلمين في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم فرصة تجديد التزامهم بمساعدة الأقل حظا وتعزيز إيمانهم بالله والمشاركة».
صلاة-العيد

هل يجوز صلاة الرجال بجانب النساء في العيد؟.. الإفتاء تجيب

أصدرت دار الإفتاء المصرية تنبيهات بخصوص صلاة عيد الفطر المبارك، المقرر لها صباح يوم الثلاثاء المقبل (فلكيا)، حيث شددت "دار الإفتاء" على أن صلاة الرجال بجوار النساء فى مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل أو حاجز هي "تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف". وأضافت: "لا يجوز.. حفاظا على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء فى الأماكن العامة".
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