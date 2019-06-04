لماذا غضب الجمهور من نهاية زي الشمس ومقتل فريدة؟
تحرير:التحرير
٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م
زي الشمس
شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل زى الشمس التى كان ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر للتعرف على قاتل فريدة، ذروة الأحداث، إذ تم الكشف عن قاتل فريدة (ريهام عبدالغفور)، واتضح أن ثمة شجارا وقع بين عمر، الذى يجسده الفنان أحمد صلاح السعدنى، وزوجته فريدة، ووقعت على أثره الأخيرة مصابة، وفر عمر قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، ولكن شهيرة، التى تجسد دورها سامية أسعد، هى التى قامت بإلقاء فريدة في النيل ولم تستطع المقاومة فغرقت بعدها، فيما لم يُعرف مصير عمر أيضًا، ولكن تلك النهاية لم تعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجم كثير منهم صناع المسلسل.
كتبت واحدة من متابعى المسلسل: «يعنى أنا أفضل 30 يوم فى توقعات وبعد كدة المسلسل يخلص ومفهمتش هى عايشة كدة ولا ميتة؟ المشهد الأخير يا مخرج مش فهماه».
وكتبت أخرى: «حد يفهمني إزاي الحلقة الأخيرة تقفل بشكل زي دا، اللي هو خير في إيه يعني مش فاهمة؟».
وكتبت ثالثة: «مش فهمة هي
كتبت واحدة من متابعى المسلسل: «يعنى أنا أفضل 30 يوم فى توقعات وبعد كدة المسلسل يخلص ومفهمتش هى عايشة كدة ولا ميتة؟ المشهد الأخير يا مخرج مش فهماه».
وكتبت أخرى: «حد يفهمني إزاي الحلقة الأخيرة تقفل بشكل زي دا، اللي هو خير في إيه يعني مش فاهمة؟».
وكتبت ثالثة: «مش فهمة هي فريدة عايشة يعني ولا إيه وعمر مات إزاي، لا أنتو بتستهبلوا إزاي يعني تكون النهاية مفتوحة».
وبشأن لغز مقتل عمر، علق أحدهم: «يعني عمر انتحر مثلا؟ طيب إيه عدوا على موضوع موته كدة من غير أي اهتمام ولا تفاصيل، ولا موتوه علشان كل حاجة تبقى سهلة ويقفلوا المسلسل من غير دوشة ووجع دماغ، النهاية مقلب والحبكة باظت منهم والكروتة فرتكت الأحداث».
وكانت المذيعة سارة حازم، ومن بين المعلقين، فكتبت: «هل في حد هيطلع يشرح لنا اللي حصل دة؟ قال زي الشمى قال».