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لماذا غضب الجمهور من نهاية زي الشمس ومقتل فريدة؟

تحرير:التحرير ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م
زي الشمس
زي الشمس
شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل زى الشمس التى كان ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر للتعرف على قاتل فريدة، ذروة الأحداث، إذ تم الكشف عن قاتل فريدة (ريهام عبدالغفور)، واتضح أن ثمة شجارا وقع بين عمر، الذى يجسده الفنان أحمد صلاح السعدنى، وزوجته فريدة، ووقعت على أثره الأخيرة مصابة، وفر عمر قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، ولكن شهيرة، التى تجسد دورها سامية أسعد، هى التى قامت بإلقاء فريدة في النيل ولم تستطع المقاومة فغرقت بعدها، فيما لم يُعرف مصير عمر أيضًا، ولكن تلك النهاية لم تعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجم كثير منهم صناع المسلسل.
كتبت واحدة من متابعى المسلسل: «يعنى أنا أفضل 30 يوم فى توقعات وبعد كدة المسلسل يخلص ومفهمتش هى عايشة كدة ولا ميتة؟ المشهد الأخير يا مخرج مش فهماه». وكتبت أخرى: «حد يفهمني إزاي الحلقة الأخيرة تقفل بشكل زي دا، اللي هو خير في إيه يعني مش فاهمة؟». وكتبت ثالثة: «مش فهمة هي
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زي-الشمس (1)

صفحة «زي الشمس»: هذا تفسير نهاية المسلسل

بعد الجدل الذى أثير حول نهاية مسلسل «زي الشمس»، خرجت صفحة غير موثقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وشرحت النهاية للجمهور، وكتبت: «توضيح.. في مشاهد كتيرة متشالة من الحلقة، يعني باختصار الناس اللي مش فاهمة، جمال هيطلع براءة وشهيرة تتعدم وعمر رمى نفسه في النيل لما أخد الموبايل، وكارما بقت شبه أمها في كل حاجة، ومشهد مصطفى وفريدة ده لما فريدة راحت لندن، ويوسف ابن مصطفى ومفيش جزء تاني». وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل زى الشمس التى كان ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر للتعرف على قاتل فريدة، قد شهدت ذروة الأحداث.
الــممر (2)

نجوم عن «الممر»: فيلم يشرف السينما العربية

انطلقت مساء أمس الإثنين في دور العرض، أفلام عيد الفطر الخمسة، وهي "كازابلانكا" لأمير كرارة، "سبع البرمبة" لرامز جلال، "حملة فرعون" لعمرو سعد، "محمد حسين" لمحمد سعد"، وأخيرا "الممر" لأحمد عز والذي يتلقى إشادات واسعة من قِبل العديد من النجوم الذين حرصوا على مشاهدته كونه الفيلم الحربي الوحيد الذي تنتجه السينما المصرية منذ سنوات طويلة، حيث كتب الفنان حميد الشاعري عبر "فيسبوك": "أبطال الممر أبدعتوا شابوه، مليون تحية لكم جميعا، وتحية خاصة لأحمد فلوكس ومحمد فراج، فيلم مشرف للسينما العربية".
حكايتي (2)

ياسمين صبري بعد انتهاء «حكايتي»: كان حتة من قلبي

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورا من كواليس مسلسل "حكايتي" الذي تشارك به في السباق الرمضاني 2019، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ووجهت رسالة لجمهورها ومحبيها وكتبت:" ‏خلصت ‎ حكايتي أتمنى اني أكون قدرت أوصل قصة فيها حب وطموح وصبر‎ حكايتي كان حتة من قلبي وأتمنى تكونو عشتوها معايا عيد سعيد عليكم". المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة "ياسمين صبري، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، هنادي مهنا، وأخرين.
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زي-الشمس (1)

صفحة «زي الشمس»: هذا تفسير نهاية المسلسل

بعد الجدل الذى أثير حول نهاية مسلسل «زي الشمس»، خرجت صفحة غير موثقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وشرحت النهاية للجمهور، وكتبت: «توضيح.. في مشاهد كتيرة متشالة من الحلقة، يعني باختصار الناس اللي مش فاهمة، جمال هيطلع براءة وشهيرة تتعدم وعمر رمى نفسه في النيل لما أخد الموبايل، وكارما بقت شبه أمها في كل حاجة، ومشهد مصطفى وفريدة ده لما فريدة راحت لندن، ويوسف ابن مصطفى ومفيش جزء تاني». وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل زى الشمس التى كان ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر للتعرف على قاتل فريدة، قد شهدت ذروة الأحداث.
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من هو قاتل «فريدة» في مسلسل زي الشمس؟

من قتل فريدة (ريهام عبد الغفور)؟، هذا السؤال الأشهر الذي يتداوله رواد مواقع الاجتماعي، وبخاصة مع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل «زي الشمس» الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وسط اختلافات كبيرة في الإجابة حول هذا السؤال، والجميع منتظر بشغف الحلقة الثلاثين والأخيرة والتى ستعرض غدا الثلاثاء. وحرصت الفنانة دينا الشربيني على أن تزيد من حيرة جمهورها بعد أن نشرت الصفحة الرسمية لها صورة محيرة لجمهور المسلسل، بها أكثر من شخصية فى العمل وعدد من الأسماء التى تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت عليها: "تفتكروا مين اللي قتل فريدة؟".
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دينا الشربيني بملابس عمرو دياب في «زي الشمس» (صور)

ظهرت الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث مسلسلها الرمضاني "زي الشمس" الذي تعرضه شبكة قنوات MBC مصر، بملابس مشابهة لما ارتداه الفنان عمرو دياب في إعلان "فودافون" في رمضان 2019، حيث ارتدت قميصا جينز أزرق، وبنطالا "أوف وايت"، في لقطة وهي تبحث عن قاتل شقيقتها "فريدة" والتي تُجسدها ريهام عبدالغفور، في الأتيليه الخاص بها، وهو نفس الزي الذي ظهر به الهضبة في إعلان "جمع حبايبك" وهو يلعب الكرة مع أصدقائه على البحر، وهو الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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زي الشمس حلقة 22.. عمر يصدم نور بسبب كارما

شهدت الحلقة الثانية والعشرون، من مسلسل "زي الشمس"، الذي يُعرض عبر فضائية MBC مصر، مشادة بين "عمر" الذي يُجسده الفنان أحمد صلاح السعدني، و"نور" التي تُجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب تعنيفه لابنته "كارما" بعدما شاهدها مع صديقها "زين"، حيث قام "عمر" بتحذيره ألا يقترب منها مجددًا وإلا سيُبلغ والده ما يُسبب له أزمة، كما توعد "كارما" وأخبرها أنها لن تخرج من المنزل دون إذنه ومرافقة شقيقها "كريم"، وهو ما رفضته "نور" وأخبرته أنه بذلك سيجعل "كارما" تُقدم على تصرفات ليست في الحسبان، فرد عليها: "أنا بحاول أربي بنتي، ولا أسيبها تطلع زي أمها؟".
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