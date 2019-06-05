صفحة «زي الشمس»: هذا تفسير نهاية المسلسل

تحرير:التحرير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص

زي الشمس

بعد الجدل الذى أثير حول نهاية مسلسل «زي الشمس»، خرجت صفحة غير موثقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وشرحت النهاية للجمهور، وكتبت: «توضيح.. في مشاهد كتيرة متشالة من الحلقة، يعني باختصار الناس اللي مش فاهمة، جمال هيطلع براءة وشهيرة تتعدم وعمر رمى نفسه في النيل لما أخد الموبايل، وكارما بقت شبه أمها في كل حاجة، ومشهد مصطفى وفريدة ده لما فريدة راحت لندن، ويوسف ابن مصطفى ومفيش جزء تاني». وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل زى الشمس التى كان ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر للتعرف على قاتل فريدة، قد شهدت ذروة الأحداث.

وتم الكشف عن قاتل فريدة، التى تقوم بدورها الفنانة ريهام عبدالغفور، واتضح أن ثمة شجارا وقع بين عمر، الذى يجسده الفنان أحمد صلاح السعدنى، وزوجته فريدة، ووقعت على أثره الأخيرة مصابة، وفر عمر قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، ولكن شهيرة التى تجسد دورها سامية أسعد هى التى قامت بإلقاء فريدة في النيل ولم تستطع