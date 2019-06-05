مصرع وإصابة 7 أشخاص ونفوق 136 رأس ماشية في حريق بالفيوم

جثتان متفحمتان و3 مصابين باختناق، ومصابان بحروق متفرقة في الجسم تراوحت درجاتها بين 40 إلى 80% ونفوق 136 رأس ماشية خسائر خلفها حريق هائل في أربع مزارع مواشٍ بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص

كارثة كبرى شهدتها محافظة الفيوم، مساء الثلاثاء، كسرت قلوب "الفيومية" وأبكت عيونهم قُبيل عيد الفطر بساعات، إذ نشب حريق هائل في مزرعة ماشية، وانتقل إلى المزارع المجاورة والتهم 4 حظائر مواشٍ كبيرة، وتسبب في وفاة شخصين إثر تفحم جثتيهما، وإصابة 5 آخرين بينهم اثنان في حالة خطيرة إثر إصابتهما بحروق متفرقة بجميع أنحاء الجسم، ونفوق 136 رأس ماشية، وتم إخماد الحريق بواسطة 10 سيارات مطافي ومنع امتدادها لباقي المناطق المجاورة. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بنشوب حريق هائل في بعض حظائر المواشي بناحية عزبة الخزان التابعة لقرية كفر محفوظ.

نتج عن الحريق إصابة ووفاة عدد من المواطنين ونفوق عدد كبير من الماشية. وعلى الفور انتقلت قوات المباحث والنظام، وضباط الحماية المدنية، و10 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي المزارع والمنازل المجاورة. وبالفحص تبيّن أنّ الحريق نشب في 4 حظائر مواشٍ كبيرة متجاورة بملحقاتها على

نتج عن الحريق إصابة ووفاة عدد من المواطنين ونفوق عدد كبير من الماشية.

وعلى الفور انتقلت قوات المباحث والنظام، وضباط الحماية المدنية، و10 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي المزارع والمنازل المجاورة.

وبالفحص تبيّن أنّ الحريق نشب في 4 حظائر مواشٍ كبيرة متجاورة بملحقاتها على مساحة 5 أفدنة ملك محمد أحمد يوسف (55 عامًا) فلاح، والثانية ملك سيد معوض رشوان (60 عامًا) فلاح، والثالثة ملك أيمن محمد عبدالهادي (42 عامًا) فلاح، والأخيرة ملك ملك جميل حسني (40 عامًا) فلاح، وجميعهم مقيمون بالناحية ذاتها.

وأسفر الحريق عن وفاة كل من كريم طارق حسين (19 عامًا) طالب، ورزق محمد عشري (27 عامًا) فلاح، إثر إصابتهما بحروق من الدرجات الثالثة، وتفحم الجثتين، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

كما تسبب الحريق في إصابة حسن عدلي فيصل (30 عامًا) فلاح، وطارق حسين توفيق (42 عامًا) فلاح، ومحمد عبدالمنعم كامل (24 عامًا) فلاح، بحالة اختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى طامية المركز، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وأصيب أحمد شعبان كامل عبدالمجيد (19 عامًا) عامل، بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 80%، ومصطفى سيد معوض أحمد (28 عامًا) عامل بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 40%، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

كما تسبب الحريق في نفوق ما يقرب من 136 رأس ماشية داخل المزارع الأربع، واحتراق كمية كبيرة من الأعلاف المخصصة لغذاء الماشية داخل المزارع، كما تسبب في خسائر مالية فادحة لمالكي المزارع الأربع قُدرت بحوالي 4 ملايين جنيهًا.

وتبين من الفحص الذي أجراه ضباط المباحث، أنّ سبب الحريق ماس كهربائي حدث بإحدى المولدات الخاصة بحظيرة المواشي الأولى، وامتداد النيران لباقي الحظائر الأخرى، نتيجة تطاير القش المشتعل بفعل قوة الرياح.

وأمام مباحث مركز طامية، أكدّ مالكو الحظائر الأربع أنّ سبب الحريق ماس كهربائي، وأنّه قضاء وقدر، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في نشوب الحريق، ووفاة شخصين وإصابة 5 آخرين، وخسارتهم المالية الكبيرة.

وأخطرت مديرية الأمن، إدارة الطب البيطري لاتخاذ اللازم، كما كلفت قسم الأدلة الجنائية بالانتقال إلى مكان الحريق للمعاينة والفحص، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



وتحرر بالواقعة المحضر رقم 2494 إداري مركز طامية، وتولت النيابة التحقيق.

فيما انتقل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إلى مكان الحريق، وتفقد آثاره، للوقوف على حجم الخسائر الناتجة عن الحريق بحضور اللواء جمال السيد رئيس مركز ومدينة طامية.

وتجوّل المحافظ داخل عنابر المزرعة، والتقى أصحاب المزارع الأربع، وأكد أنّ المحافظة ستُقدم سبل الدعم اللازم لحين الانتهاء من التحقيقات ومعرفة ملابسات الحريق، والتأكد من كونه ماسا كهربائيا وليس بفعل فاعل.