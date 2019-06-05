جريمة

مصرع وإصابة 7 أشخاص ونفوق 136 رأس ماشية في حريق بالفيوم

جثتان متفحمتان و3 مصابين باختناق، ومصابان بحروق متفرقة في الجسم تراوحت درجاتها بين 40 إلى 80% ونفوق 136 رأس ماشية خسائر خلفها حريق هائل في أربع مزارع مواشٍ بالفيوم
تحرير:أسماء أبو السعود ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
كارثة كبرى شهدتها محافظة الفيوم، مساء الثلاثاء، كسرت قلوب "الفيومية" وأبكت عيونهم قُبيل عيد الفطر بساعات، إذ نشب حريق هائل في مزرعة ماشية، وانتقل إلى المزارع المجاورة والتهم 4 حظائر مواشٍ كبيرة، وتسبب في وفاة شخصين إثر تفحم جثتيهما، وإصابة 5 آخرين بينهم اثنان في حالة خطيرة إثر إصابتهما بحروق متفرقة بجميع أنحاء الجسم، ونفوق 136 رأس ماشية، وتم إخماد الحريق بواسطة 10 سيارات مطافي ومنع امتدادها لباقي المناطق المجاورة. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بنشوب حريق هائل في بعض حظائر المواشي بناحية عزبة الخزان التابعة لقرية كفر محفوظ.
نتج عن الحريق إصابة ووفاة عدد من المواطنين ونفوق عدد كبير من الماشية. وعلى الفور انتقلت قوات المباحث والنظام، وضباط الحماية المدنية، و10 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي المزارع والمنازل المجاورة. وبالفحص تبيّن أنّ الحريق نشب في 4 حظائر مواشٍ كبيرة متجاورة بملحقاتها على
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حريق-مزرعة-دواجن

إخماد حريق في عقار بزهراء المعادي بسبب ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق محدود نشب في عقار بمنطقة زهراء المعادي، اليوم الثلاثاء، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، قبل تفاقمه وامتداده لباقي العقارات والمحال المجاورة، وحرص رجال الإطفاء بالتعاون مع مباحث القاهرة على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، ومن المقرر حصر تلفيات الحريق وإعداد تقرير وإرساله للنيابة العامة.
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قوات خاصة لتأمين احتفالات عيد الفطر في شوارع القاهرة

عززت قوات الأمن من خدماتها في شوارع القاهرة والجيزة، بداية من مساء الثلاثاء، تنفيذا لبنود الخطة الموضوعة سلفا من قبل وزارة الداخلية، لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، ورفعت وزارة الداخلية من درجات الاستعداد داخل جميع القطاعات للمرور باحتفالات عيد الفطر المبارك بسلام، وتم الدفع بعناصر قتالية لمواجهة أية أحداث عنف من شأنها تعكير الصفو العام بالبلاد، وحرصت قيادات أمن العاصمة على ضرورة تواجد ضباط الشرطة والجنود والمخبرين السريين، فى كل بقعة لمواجهة أية محاولة لإفساد فرحة الاحتفالات بكل حسم وحزم.
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«سندس» طفلة يتيمة تدفع حياتها ثمنا للسرقة

«بريق الحلق الذهبي في أذنيها خطف أنظار الشيطان، وصور لمرتكبي الواقعة أن جريمته ليست أكثر من سرقة حلق ذهبي لا يزن أكثر من 3 جرامات من طفلة عمرها 6سنوات فقدت والدها منذ عامين».. هذا هو ملخص العثور على جثة طفلة تدعى سندس عمرها 6 سنوات -بعد اختفائها لأيام- ملقاة بمنور عقار بمنطقة نجع العرب في محافظة الإسكندرية، وكانت مسجاة على ظهرها ومصابة بكدمات متفرقة ووجود شبهة جنائية. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للبحث والتحري وتم إخطار النيابة للتحقيق وتقرر نقل الجثة لمشرحة كوم الدكة.
انقلاب سيارة ترحيلات

إغلاق جزئي للطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

تسبب انقلاب سيارة رقم 7013 كفر الشيخ، وتحمل خزان رقم 50293 كفر الشيخ، محملة بمواد ملتهبة "غاز سائل" قادمة من محافظة الإسكندرية متجهة إلى مصنع تعبئة إسطوانات الغاز بمركز ببلطيم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في شلل جزئي بالطريق الدولي الساحلي، وذلك بالقرب من قرية بر بحرى بنطاق مركز بلطيم، وتم الدفع برجال المرور وسيارات النجدة والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، حتى لا ينفجر خزان السيارة وتأمين الطريق وفتحه جزئيا، حتى لا تتكدس السيارات.
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جثة-طفل

دهستهما سيارة.. مأساة قبل الإفطار بالفيوم

طفلان لم يتجاوزا الرابعة عشرة من عمرهما، تخليا عن طفولتهما ونزلا إلى العمل باكرًا بسبب ظروف الحياة القاسية التي أجبرتهما على ترك ألعابهما ومدارسهما من أجل حفنة من الجنيهات لتُمكنهما من الإنفاق على أسرتيهما وتوفير احتياجاتهما الأساسية، لم يُمهلهما القدر طويلًا حتى توفيا معًا دهسًا أسفل عجلات سيارة سائق خلال استراحتهما أمام الورشة التي يعملان بها، حيث تبلغ لمركز شرطة الفيوم من إدارة شرطة النجدة بوقوع مصادمة ومتوفيين بالطريق الدائري أمام عزبة إلياس دائرة المركز.
انقلاب 3 سيارات-في ترعة-المريوطية

مصرع لاعب كرة قدم سابق إثر انقلاب سيارته بالفيوم

لقى لاعب كرة قدم سابق بأحد أندية الدرجة الثانية، مصرعه، اليوم الخميس، بعدما انقلبت به سيارته في ترعة خلال محاولته مفاداة مطب صناعي ظهر أمامه فجأة، حيث كان عائدًا إلى أسرته لتناول الإفطار معهم وقضاء أيام عيد الفطر بين أسرته. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة الفيوم من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة بترعة بحر مطول بطريق أبو عش/ رحمي "فردي ذو اتجاهين" أمام قرية دسيا دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة.
انقلاب ميكروباص

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف

لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "مصر - أسيوط" الصحراوي الغربي بين قريه جرزا التابعة لمركز الجيزة وقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف، على الفور تم الدفع بـ5 مسيارات إسعاف من بني سويف والفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى، والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وذلك لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سالى الخولى مديرة المستشفى.
المتهم والطفل

تحرير طفل قبل ذبحه لفتح مقبرة أثرية بالفيوم (صور)

لعب القدر دورًا كبيرًا، فى إنقاذ طفل فى محافظة الفيوم قبل ذبحه على بوابة إحدى المقابر الفرعونية، أملًا فى فتح تلك المقبرة، والحصول على ما بداخلها من كنوز، وتحقيق حلم الثراء السريع. تفاصيل الواقعة اكتشفها مجموعة من البدو كانوا فى جولة تفقدية بصحراء الواحات بالقرب من الفيوم، إذ سمعوا أصواتًا غريبة، وصراخ طفل صغير. فى ظل سكون الصحراء إلا من صراخ الطفل، لم يكن من البدو إلا أن تنصتوا محاولين اقتفاء الصوت، وتتبع مصدره، فقادتهم خطواتهم إلى ما لم يكن لأحدهم على بال.
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