تركي آل الشيخ عن بيراميدز: كانت تجربة ممتعة

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ ص

تركي آل الشيخ

ألمح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إلى بيع حصته في نادي بيراميدز، وانتهاء علاقته بالنادي، حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل... كانت تجربه ممتعة ولتجربه أخرى إن شاء الله"، يأتي ذلك بعد أن ترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية، عن قيام آل الشيخ ببيع حصته في النادي، إلى كل من سالم الشامسي وأحمد الرميثي وهما شريكاه في النادي.

وفجر المستشار تركي آل الشيخ، مفاجأة جديدة بشأن خطوته المقبلة في الاستثمار الرياضي، والذي بدأه في الدوري المصري الممتاز مطلع الموسم الحالي، بشراء نادي الأسيوطي، وتحويله إلى بيراميدز، حيث كشف آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، عن خطوته الجديدة