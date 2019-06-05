رياضة

تركي آل الشيخ عن بيراميدز: كانت تجربة ممتعة

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
ألمح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إلى بيع حصته في نادي بيراميدز، وانتهاء علاقته بالنادي، حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل... كانت تجربه ممتعة ولتجربه أخرى إن شاء الله"، يأتي ذلك بعد أن ترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية، عن قيام آل الشيخ ببيع حصته في النادي، إلى كل من سالم الشامسي وأحمد الرميثي وهما شريكاه في النادي.
وفجر المستشار تركي آل الشيخ، مفاجأة جديدة بشأن خطوته المقبلة في الاستثمار الرياضي، والذي بدأه في الدوري المصري الممتاز مطلع الموسم الحالي، بشراء نادي الأسيوطي، وتحويله إلى بيراميدز، حيث كشف آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، عن خطوته الجديدة
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مدحت شلبي لـ«الأولمبية»: محمود طاهر كان على حق

علق الإعلامي مدحت شلبي على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بشأن اعتماد اللائحة الجديدة لنادي الزمالك بعد صراع طويل بين رئيس القلعة البيضاء ومسؤولي اللجنة برئاسة هشام حطب. وأكد شلبي خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «مساء الأنوار» على شاشة قناة النيل للرياضة، أنه عندما اتخذ موقفًا داعما لرئيس نادي الزمالك في هذه الأزمة، كان يعلم تمامًا أن موقفه سليم وقانوني، وأن الجمعية العمومية للزمالك التي عقدت في أغسطس الماضي كانت صحيحة وقانونية وفقًا لقانون الرياضة الذي شدد على أن دور اللجنة الأولمبية هو التأكد من مطابقة اللائحة للميثاق الأولمبي فقط.
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن الأسيوطي الجزء الثاني

فجر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، مفاجأة جديدة بشأن خطوته المقبلة في الاستثمار الرياضي، والذي بدأه في الدوري المصري الممتاز مطلع الموسم الحالي، بشراء نادي الأسيوطي، وتحويله إلى بيراميدز. وكشف آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، عن خطوته الجديدة في الاستثمار، موضحًا أنها ستكون في مكان جديد، قائلا: «سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر».
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خالد جلال يمنح الزمالك راحة 10 أيام

قرر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 10 أيام خلال فترة توقف مسابقة الدوري، حيث قرر الجهاز الفني تجمع اللاعبين يوم 15 يونيو الجاري لبدء فترة إعداد جديدة استعدادا لاستئناف الموسم بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويشارك في البطولة 24 منتخبًا وهي المرة الأولى في تاريخ نهائيات أمم إفريقيا التي يشارك فيها هذا العدد.
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تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن الأسيوطي الجزء الثاني

فجر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، مفاجأة جديدة بشأن خطوته المقبلة في الاستثمار الرياضي، والذي بدأه في الدوري المصري الممتاز مطلع الموسم الحالي، بشراء نادي الأسيوطي، وتحويله إلى بيراميدز. وكشف آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، عن خطوته الجديدة في الاستثمار، موضحًا أنها ستكون في مكان جديد، قائلا: «سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر».
تركي-آل-الشيخ

مدحت شلبي: تركي آل الشيخ باع بيراميدز

كشف الإعلامي مدحت شلبي، أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أخبره بأنه قام بالفعل ببيع نادي بيراميدز، بعد انتهاء مشوار الفريق في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري الممتاز. وأوضح شلبي خلال حلقة الأحد من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه على قناة «النيل للرياضة»، أنه تواصل خلال الساعات الماضية مع المستشار تركي آل الشيخ، للتأكد من الأنباء المتداولة عن بيع النادي، وأخبره الأخير بأنه بالفعل قام ببيع نادي بيراميدز، لكنه ما زال له حصة فيه.
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تركي الشيخ يكشف تفاصيل جديدة في أزمته مع مجلس الخطيب

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تفاصيل جديدة في أزمته مع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حيث قام بنشر رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاءت كالتالي: "الدرندلي إنسان محترم ومحب للكيان اللي بينتمي ليه وملتزم بمبادئه... وبيعمل اللي بيعمله في العلن... لكن الدور على اللي بيخصمك في الزفة وبيجري يحاول يصالحك في لفة... وأنا بقصد ثلاثة بكل وضوح... أما غيرهم بقى مش في القصة أساسًا ومبلمهمش لما يدخلوا نفسهم فيها لأنهم مغيبين عن الحقيقة".
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ثورة غضب أهلاوية جديدة ضد مجلس الخطيب

صدمة جديدة تلقتها جماهير النادي الأهلي عقب الصورة التي قام بنشرها المستششار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعوديية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، بصحبة الإعلامي عمرو أديب وخالد الدرندللي أمين صندوق النادي الأهلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مساء اليوم الأحد، الصدمة التي تلقتها جماهير الأهلي جاءت بسبب الصورة التي نشرها مالك نادي بيراميدز، عقب خلافاته مع مسئولي المجلس، ويكفي انه انتقد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ووصفهم ببعض الصفات التي لم يستطع اي عضو في المجلس الرد عليها رغم قسوتها.
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