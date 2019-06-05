«بطيخ وليمون».. رئيس الوزراء يتسوق دون حراسة (صور)

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ ص

رئيس الوزراء يتسوق في مول شهير

تداول ناشطو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهو يقف في طابور تحصيل مستحقات المشتريات داخل مول شهير في القاهرة دون حراسة. وأظهرت الصور بعض السلع التي اشتراها رئيس الوزراء، التي كانت عبارة عن "بطيخ ومكرونة وليمون ومياه"، فيما لفت العديد من المعلقين إلى ظهور "مدبولي" دون حراسة، وبملابس بسيطة. وحينما شكك البعض في أن تكون الصور لرئيس الوزراء، أكد كثيرون أنها له، والتقطت في مول شهير بالقاهرة، إذ كان يتسوق بعض السلع قبل عيد الفطر.

وكان مدبولي بعث برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال مدبولي، في نص البرقية "يُسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة المجلس بأصدق آيات التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك". وأضاف: "وإذ ننتهز هذه المناسبة