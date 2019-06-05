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«بطيخ وليمون».. رئيس الوزراء يتسوق دون حراسة (صور)

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ ص
رئيس الوزراء يتسوق في مول شهير
رئيس الوزراء يتسوق في مول شهير
تداول ناشطو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهو يقف في طابور تحصيل مستحقات المشتريات داخل مول شهير في القاهرة دون حراسة. وأظهرت الصور بعض السلع التي اشتراها رئيس الوزراء، التي كانت عبارة عن "بطيخ ومكرونة وليمون ومياه"، فيما لفت العديد من المعلقين إلى ظهور "مدبولي" دون حراسة، وبملابس بسيطة. وحينما شكك البعض في أن تكون الصور لرئيس الوزراء، أكد كثيرون أنها له، والتقطت في مول شهير بالقاهرة، إذ كان يتسوق بعض السلع قبل عيد الفطر.
وكان مدبولي بعث برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال مدبولي، في نص البرقية "يُسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة المجلس بأصدق آيات التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك". وأضاف: "وإذ ننتهز هذه المناسبة
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«الإفتاء» تكشف عن أفضل الأماكن لصلاة العيد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أفضل مكان لأداء صلاة العيد، هو المسجد الكبير الذى يجتمع فيه الناس. وأضافت الدار خلال صفحتها على "فيسبوك" مساء الثلاثاء: "المسجد إذا اتسع لأعداد المصلين واجتماع الناس فيه وهو من مقاصد صلاة العيد صار له الفضل على الصلاة خارجه، وإلا فالصلاة فى الخلاء أفضل لهذا المقصد وهو الاجتماع، وتبادل التهنئة، وإظهار الفرح والسرور على الكبير والصغير". وأعلنت دار الإفتاء المصرية، رسميا أن أمس الثلاثاء هو المتمم لشهر لعام 1440 هجريا، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
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رئيس البحوث الفلكية يكشف الخلاف بشأن رؤية هلال شوال

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، اليوم الثلاثاء، إن دار الإفتاء المصرية، لم تأخذ بحسابات البحوث الفلكية، بشأن الرؤيا الشرعية لهلال عيد الفطر، مشيرًا إلى أن فضيلة المفتي قرر الاستناد للحديث الصحيح «وأتموا العدة». وأضاف القاضي في تصريح لـ«التحرير»، أن هناك دولا أعلنت عن وقفة عيد الفطر في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، وذلك بعد مراجعة رؤية الهلال مرة أخرى، على سبيل المثال تونس وليبيا، إذ أعلنتا صباح اليوم أن عيد الفطر اليوم الثلاثاء.
السيسى

السيسي يهنئ المصريين بحلول عيد الفطر

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بحلول عيد الفطر المبارك الذي تبدأ أول أيامه غدا الأربعاء. وكتب الرئيس، مساء الثلاثاء، على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": "يطيب لي أن أبعث إلى الشعب المصري الأصيل بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات". وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة كي أعرب لكم مجددًا عن خالص شكري وتقديري لكل من يساهم في إرساء الأسس الصحيحة لبناء الدولة المصرية، التي تنمو بتراكم جهود أجيالها لتحسين جودة حياة كل المصريين، وبناء مستقبل أفضل للإنسان المصري".
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الأرصاد: سقوط أمطار أول أيام عيد الفطر

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، إن أول أيام عيد الفطر سيشهد أمطارًا خفيفة على السواحل الشمالية، وعلى جنوب البلاد، وبخاصة في شمال وجنوب الصعيد، وكذلك جنوب سيناء، والبحر الأحمر. وأضاف عبدالعال في تصريح لـ"التحرير"، مساء الثلاثاء، أن محافظة القاهرة ستشهد أول أيام العيد غيمة خفيفة فقط، وليس سقوط أمطار، مشيرًا إلى أن المناطق التي ذُكرت هي التي تشهد سقوط أمطار خفيفة. وساد اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء.
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مصطفى-مدبولى

إجازة عيد الفطر 3 أيام لموظفي الحكومة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارا يقضي بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 وحتى الخميس المقبل، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. من ناحية أخرى، أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا جديدا بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018 - 2019، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهري يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019.
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إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إصدار قرار بإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار الجهود المبذولة في سياق خطوات الإصلاح الإداري للدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية، ورغبة في توحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان وتوفيرا للأعباء المالية الواقعة على كاهل الموازنة العامة للدولة، وبذلك يتم إلغاء القرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس، ويتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.
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السيسي يجتمع بحكومة مصغرة من أجل المتحف الكبير

لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، والسياحة، والمالية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
السيسى-والدكتورة-نيفين-جامع-رئيس-جهاز-تنمية-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر

السيسي يراجع نشاط جهاز تنمية المشروعات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
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