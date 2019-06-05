مدحت شلبي لـ«الأولمبية»: محمود طاهر كان على حق

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ ص

مدحت شلبي

علق الإعلامي مدحت شلبي على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بشأن اعتماد اللائحة الجديدة لنادي الزمالك بعد صراع طويل بين رئيس القلعة البيضاء ومسؤولي اللجنة برئاسة هشام حطب. وأكد شلبي خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «مساء الأنوار» على شاشة قناة النيل للرياضة، أنه عندما اتخذ موقفًا داعما لرئيس نادي الزمالك في هذه الأزمة، كان يعلم تمامًا أن موقفه سليم وقانوني، وأن الجمعية العمومية للزمالك التي عقدت في أغسطس الماضي كانت صحيحة وقانونية وفقًا لقانون الرياضة الذي شدد على أن دور اللجنة الأولمبية هو التأكد من مطابقة اللائحة للميثاق الأولمبي فقط.

وتطرق شلبي للحديث عن الجمعية العمومية للأهلي التي عقدها مجلس إدارة الأهلي السابق برئاسة محمود طاهر يومي 24 و25 أغسطس عام 2017، حيث أكد أن هذه الجمعية كانت صحيحة وأن قرار اللجنة الأولمبية في ذلك الوقت بعدم اعتمادها وتطبيق اللائحة الاسترشادية على النادي كان قرارًا خاطئًا. وأوضح شلبي أنه يجب على كل من