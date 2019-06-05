رياضة

مدحت شلبي لـ«الأولمبية»: محمود طاهر كان على حق

٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ ص
مدحت شلبي
مدحت شلبي
علق الإعلامي مدحت شلبي على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بشأن اعتماد اللائحة الجديدة لنادي الزمالك بعد صراع طويل بين رئيس القلعة البيضاء ومسؤولي اللجنة برئاسة هشام حطب. وأكد شلبي خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «مساء الأنوار» على شاشة قناة النيل للرياضة، أنه عندما اتخذ موقفًا داعما لرئيس نادي الزمالك في هذه الأزمة، كان يعلم تمامًا أن موقفه سليم وقانوني، وأن الجمعية العمومية للزمالك التي عقدت في أغسطس الماضي كانت صحيحة وقانونية وفقًا لقانون الرياضة الذي شدد على أن دور اللجنة الأولمبية هو التأكد من مطابقة اللائحة للميثاق الأولمبي فقط.
وتطرق شلبي للحديث عن الجمعية العمومية للأهلي التي عقدها مجلس إدارة الأهلي السابق برئاسة محمود طاهر يومي 24 و25 أغسطس عام 2017، حيث أكد أن هذه الجمعية كانت صحيحة وأن قرار اللجنة الأولمبية في ذلك الوقت بعدم اعتمادها وتطبيق اللائحة الاسترشادية على النادي كان قرارًا خاطئًا. وأوضح شلبي أنه يجب على كل من
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تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ عن بيراميدز: كانت تجربة ممتعة

ألمح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إلى بيع حصته في نادي بيراميدز، وانتهاء علاقته بالنادي، حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل... كانت تجربه ممتعة ولتجربه أخرى إن شاء الله"، يأتي ذلك بعد أن ترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية، عن قيام آل الشيخ ببيع حصته في النادي، إلى كل من سالم الشامسي وأحمد الرميثي وهما شريكاه في النادي.
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن الأسيوطي الجزء الثاني

فجر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، مفاجأة جديدة بشأن خطوته المقبلة في الاستثمار الرياضي، والذي بدأه في الدوري المصري الممتاز مطلع الموسم الحالي، بشراء نادي الأسيوطي، وتحويله إلى بيراميدز. وكشف آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء، عن خطوته الجديدة في الاستثمار، موضحًا أنها ستكون في مكان جديد، قائلا: «سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر».
خالد-جلال

خالد جلال يمنح الزمالك راحة 10 أيام

قرر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 10 أيام خلال فترة توقف مسابقة الدوري، حيث قرر الجهاز الفني تجمع اللاعبين يوم 15 يونيو الجاري لبدء فترة إعداد جديدة استعدادا لاستئناف الموسم بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويشارك في البطولة 24 منتخبًا وهي المرة الأولى في تاريخ نهائيات أمم إفريقيا التي يشارك فيها هذا العدد.
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محمود-الخطيب (2)

رئيس الزمالك للخطيب: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك»

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أصبح لا يتمتع بثقة وقبول من جانب جماهير القلعة الحمراء، على حد وصفه. وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بقناة «المحور»: «الخطيب أثبت أنه (....) وليس له كلمة، ماذا سنفعل له، فهو كان ينتظر نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لتحديد موقفه وجروس أهدى له التعادل على طبق من فضة، بعدما كان يدعي الشجاعة قبل مباراته مع الإسماعيلي»، ساخرًا: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك يا خطيب».
جروس ومختار مختار

رئيس الزمالك يستقر على خليفة جروس في تدريب الفريق

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن رحيل السويسري كرستيان جروس المدير الفني للفريق من منصبه بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خالد بوطيب هدف أبناء ميت عقبة في الدقيقة 46 من زمن اللقاء وأحرز معاذ الحناوي هدف التعادل للإنتاج في الدقيقة 54ن ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة،يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري
اللجنة-الاولمبية

الأولمبية تعلق على حضور رئيس الزمالك مباراة الإنتاج

أكد شريف العريان سكرتير اللجنة الأوليمبية المصرية أن تواجد رئيس نادي الزمالك في مدرجات ملعب بتروسبورت خلال مباراة الفريق الأبيض أمام الانتاج الحربي لن يؤثر على نتيجة اللقاء. وقال العريان في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن قرار منع رئيس الزمالك من حضور الأنشطة الرياضية ما زال قائما، موضحًا أن اللجنة ستقوم بمراجعة اتحاد الكرة في السماح له بالتواجد في مقصورة استاد بتروسبورت لمتابعة مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي في ظل سريان قرار اللجنة الأوليمبية بمنعه من دخول الملاعب.
جروس (1)

على طريقة فيريرا.. هل يهدم رئيس الزمالك فريق الكرة؟

يبدو أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لا يتعلم من أخطاء الماضي القريب، فبعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتتويج بالبطولات القارية، بعد غياب 16 عامًا، منذ آخر لقب، بكأس السوبر، عام 2003، حيث توج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في التاريخ، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب، فاجئ رئيس القلعة البيضاء الجميع، بإعلانه عن رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفارس الأبيض.
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