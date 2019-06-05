في جلسة مغلقة.. مجلس الأمن يناقش أزمة السودان
تحرير:وكالات
٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ ص
أحداث السودان - أرشيفية
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة، الثلاثاء، لمناقشة الأزمة السودانية، وذلك بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، نيته بإجراء انتخابات فى غضون 9 أشهر، بعدما قرر وقف كل المفاوضات.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أجرى مجلس الأمن محادثات طارئة بطلب من ألمانيا وبريطانيا.
وقبل اجتماع المجلس وانعقاد الجلسة، قال السفير الألماني كريستوف هوسجن: «نحن بحاجة ماسة لعودة إلى طاولة المفاوضات، فالشرعية لا يمكن أن تأتي من فوهة البندقية»، على حد قوله.
وأعلن السفير الألمانى رفضه خطة المجلس العسكري السوداني لإجراء الانتخابات في غضون 9 أشهر، معتبرا أن الظروف غير مهيئة لإجراء الاقتراع في كل أنحاء البلاد.وقال السفير الألمانى، فى تصريحاته للصحفيين: «حاليا، الدعوة إلى انتخابات مبكرة هي إنكار للديمقراطية».من جانبهم، دعا قادة الحركة الاحتجاجية في السودان،
وأعلن السفير الألمانى رفضه خطة المجلس العسكري السوداني لإجراء الانتخابات في غضون 9 أشهر، معتبرا أن الظروف غير مهيئة لإجراء الاقتراع في كل أنحاء البلاد.
وقال السفير الألمانى، فى تصريحاته للصحفيين: «حاليا، الدعوة إلى انتخابات مبكرة هي إنكار للديمقراطية».
من جانبهم، دعا قادة الحركة الاحتجاجية في السودان، الثلاثاء، أنصارهم إلى تنظيم تظاهرات جديدة، رافضين دعوة المجلس العسكري لإجراء انتخابات عامة، بينما نددت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج بتوجه المجلس العسكري إلى تنظيم انتخابات، ودعت بدلا من ذلك إلى «انتقال منظّم» للسلطة نحو حكم مدني.
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