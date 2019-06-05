في جلسة مغلقة.. مجلس الأمن يناقش أزمة السودان

تحرير:وكالات ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ ص

أحداث السودان - أرشيفية

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة، الثلاثاء، لمناقشة الأزمة السودانية، وذلك بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، نيته بإجراء انتخابات فى غضون 9 أشهر، بعدما قرر وقف كل المفاوضات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أجرى مجلس الأمن محادثات طارئة بطلب من ألمانيا وبريطانيا. وقبل اجتماع المجلس وانعقاد الجلسة، قال السفير الألماني كريستوف هوسجن: «نحن بحاجة ماسة لعودة إلى طاولة المفاوضات، فالشرعية لا يمكن أن تأتي من فوهة البندقية»، على حد قوله.

وأعلن السفير الألمانى رفضه خطة المجلس العسكري السوداني لإجراء الانتخابات في غضون 9 أشهر، معتبرا أن الظروف غير مهيئة لإجراء الاقتراع في كل أنحاء البلاد.وقال السفير الألمانى، فى تصريحاته للصحفيين: «حاليا، الدعوة إلى انتخابات مبكرة هي إنكار للديمقراطية».من جانبهم، دعا قادة الحركة الاحتجاجية في السودان،