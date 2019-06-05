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في جلسة مغلقة.. مجلس الأمن يناقش أزمة السودان

تحرير:وكالات ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ ص
أحداث السودان - أرشيفية
أحداث السودان - أرشيفية
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة، الثلاثاء، لمناقشة الأزمة السودانية، وذلك بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، نيته بإجراء انتخابات فى غضون 9 أشهر، بعدما قرر وقف كل المفاوضات. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أجرى مجلس الأمن محادثات طارئة بطلب من ألمانيا وبريطانيا. وقبل اجتماع المجلس وانعقاد الجلسة، قال السفير الألماني كريستوف هوسجن: «نحن بحاجة ماسة لعودة إلى طاولة المفاوضات، فالشرعية لا يمكن أن تأتي من فوهة البندقية»، على حد قوله.
وأعلن السفير الألمانى رفضه خطة المجلس العسكري السوداني لإجراء الانتخابات في غضون 9 أشهر، معتبرا أن الظروف غير مهيئة لإجراء الاقتراع في كل أنحاء البلاد.وقال السفير الألمانى، فى تصريحاته للصحفيين: «حاليا، الدعوة إلى انتخابات مبكرة هي إنكار للديمقراطية».من جانبهم، دعا قادة الحركة الاحتجاجية في السودان،
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الصين-وأمريكا

الصين تصعد ضد أمريكا.. وتحذر مواطنيها من السفر إليها

أصدرت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، اليوم الثلاثاء، بيانا، حذرت فيه السياح الصينيين من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحثتهم على ضرورة تقييم مخاطر السفر إلى أمريكا بشكل كامل، وذلك بسبب تكرار حوادث إطلاق النار والسرقة، داعية إلى ضرورة الحصول على معلومات حول وضع الأمن العام، والقوانين، والتعليمات الخاصة بالمقاصد السياحية لزيادة الوعي بالسلامة، وتوخي الحذر، حفاظا على سلامتهم. وسيظل التحذير السفر ساريا حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.
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بعد حوادث الإرهاب.. إجراء من النمسا بشأن سريلانكا

حذفت النمسا، اليوم الثلاثاء، سريلانكا من قائمة "البلدان الآمنة للاجئين"، وذلك بعد صدور قرار من وزير الداخلية النمساوي الجديد فولفانج بيشورن، والذي -بحسب مصادر- سيطلق مبادرة رسمية في هذا الشأن خلال اجتماع مجلس الوزراء لأول مرة بتشكيله الجديد، غدا الأربعاء، برئاسة المستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين. وذكرت المصادر أنه بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في سريلانكا تغير الوضع، إذ لم تعد حاليا تفي بمتطلبات "البلد الآمن، موضحة أن الوزير سيتقدم بمشروع قانون بشأن تسهيل سرعة البت في قرارات اللجوء للقادمين من بلدان غير آمنة.
الشرطة الفرنسية - أرشيفية

إصابة شرطي في عملية طعن بالعاصمة الفرنسية باريس

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة شرطي في عملية طعن بالدائرة 15 في العاصمة باريس، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل. وفي مايو الماضي، أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، بأن 6 أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية في مدينة أميان شمال البلاد، مشيرة إلى أن حالة أحد المصابين بالرصاص خطيرة جدا. وقالت "لو باريزيان" إن من بين الجرحى الستة، الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، 5 أصيبوا بشظايا الرصاص، فيما أصيب الشخص السادس في ساقه وذراعه بأعيرة نارية.
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رئيس بلدية لندن: ترامب رمز اليمين المتطرف

في استمرار لصدام طويل بين الزعيمين، صرح صادق خان رئيس بلدية لندن، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو رمز لنشطاء اليمين المتطرف على مستوى العالم، قائلا: "علينا بالتأكيد أن نقول له: أنت تدرك أنك رمز لحركة اليمين المتطرف حول العالم، وعلينا أن نعي سياسات ترامب إزاء المسلمين والهجرة"، جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، اليوم الثلاثاء. ويحمل ترامب آمال كبيرة، في زيارته، التي بدأت أمس الإثنين، إلى بريطانيا، والتي وصفتها تقارير إعلامية بأنها زيارة محفوفة بالمخاطر الدبلوماسية.
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البرهان: وقف التفاوض والدعوة للانتخابات خلال 9 أشهر

أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير. وأفادت «سكاي نيوز عربية»، بأن البرهان أكد فى بيان تلاه أن الجيش السوداني لن يقف عقبة في وجه التغيير، مضيفا أن المجلس سيسلم الحكم لمن يختاره الشعب. وقال البرهان إنه سيتم تشكيل حكومة انتقالية لتنظيم الانتخابات في غضون 9 أشهر، وسيقوم بتهيئة البيئة الداخلية لإجراء انتخابات بما يمثل الشعب السوداني، داعيا النيابة العامة للتحقيق في أحداث العنف ومقتل المتظاهرين بساحة الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم.
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البرهان في قمة مكة: السودان يدعم دول الخليج العربي

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، إن السودان يقف بجانب دول الخليج العربى ضد الأعمال العدائية التى طالت المملكة العربية السعودية والإمارات. وأضاف البرهان، خلال كلمته فى القمة العربية الطارئة، بمكة المكرمة: «استهدفت تصرفات غير مسئولة المملكة العربية السعودية، ويدين السودان هذه الأعمال»، لافتا إلى وقوفهم بجانب الأشقاء فى الخليج ضد هذه الأعمال العدائية أيا كان مصدرها، ومؤكدا على تأييد كل التدابير التى يتخذونها لمواجهة تلك الاعتداءات.
الرئيس جمال عبد الناصر والملك حسين

زي انهاردة| توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن

في مثل هذا اليوم 30 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1967: الملك حسين والرئيس جمال عبد الناصر يوقعان اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن. وفي عام 634: المسلمون بقيادة خالد بن الوليد يهزمون الروم ويفتحون مدينة بصرى بالشام. وفي عام 1431: حرق جان دارك علنا بعد محاكمتها بالسحر. وفي عام 1959: الإعلان عن دستور سنغافورة.
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السعودية: ندعم قرارات السودان وفلسطين قضيتنا الأولى

قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تدعم خطوات المجلس العسكري السوداني لتحقيق الاستقرار في البلاد. وحسب قناة "الإخبارية السعودية" قال وزير الخارجية العساف في اجتماع تحضيري عقده وزراء الخارجية للقمة الإسلامية في مكة المكرمة مساء اليوم، إن المملكة تؤكد رفضها للتدخلات الخارجية في ليبيا. وأضاف إبراهيم العساف: "نقف قلبا وقالبا مع كل الجهود المخلصة لإيجاد حل سياسي في سوريا". وقال وزير الخارجية السعودي "القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه قضيتنا الأولى"، بحسب "سبوتنيك" الروسية.
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