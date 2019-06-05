مصرع «الزونجي» قاتل شهيد ليلة القدر بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ ص

النقيب شهيد عمر ياسر عبد العظيم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قبل قليل، من تصفية مسجل خطر، بعد تبادل إطلاق النار معه، وذلك فى أثناء ضبطه على خلفية اتهامه بإطلاق النار على النقيب عمر ياسر عبد العظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، مما أدى إلى استشهاده، متأثرا بإصابته. ففى أثناء قيام الأجهزة الأمنية بضبط «محمود. ا»، وشهرته «الزونجى»، المتهم بقتل الضابط الشهيد، بادر بإطلاق أعيرة نارية صوب قوات الشرطة، أمام مدخل قرية كفر جمعة القريب من مدخل قرية ميت أبو على، بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وهو ما دعا القوات إلى التعامل معه، وانتهى الأمر بقتله.

جاء ذلك فيما كان مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، قد كشف، الأحد الماضى، عن جهود فريق البحث الجنائى الذى قاده اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام، لضبط المتهم بقتل الشهيد. وأفاد المصدر بأن فريق البحث تمكن من تحديد هوية الجانى، فيما أفادت التحريات