جريمة

مصرع «الزونجي» قاتل شهيد ليلة القدر بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ ص
النقيب شهيد عمر ياسر عبد العظيم
النقيب شهيد عمر ياسر عبد العظيم
تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قبل قليل، من تصفية مسجل خطر، بعد تبادل إطلاق النار معه، وذلك فى أثناء ضبطه على خلفية اتهامه بإطلاق النار على النقيب عمر ياسر عبد العظيم، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، مما أدى إلى استشهاده، متأثرا بإصابته. ففى أثناء قيام الأجهزة الأمنية بضبط «محمود. ا»، وشهرته «الزونجى»، المتهم بقتل الضابط الشهيد، بادر بإطلاق أعيرة نارية صوب قوات الشرطة، أمام مدخل قرية كفر جمعة القريب من مدخل قرية ميت أبو على، بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وهو ما دعا القوات إلى التعامل معه، وانتهى الأمر بقتله.
جاء ذلك فيما كان مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، قد كشف، الأحد الماضى، عن جهود فريق البحث الجنائى الذى قاده اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام، لضبط المتهم بقتل الشهيد. وأفاد المصدر بأن فريق البحث تمكن من تحديد هوية الجانى، فيما أفادت التحريات
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حريق بشقة يلتهم شاب تركوه مقيد للعقاب

مصرع وإصابة 7 أشخاص ونفوق 136 رأس ماشية في حريق بالفيوم

كارثة كبرى شهدتها محافظة الفيوم، مساء الثلاثاء، كسرت قلوب "الفيومية" وأبكت عيونهم قُبيل عيد الفطر بساعات، إذ نشب حريق هائل في مزرعة ماشية، وانتقل إلى المزارع المجاورة والتهم 4 حظائر مواشٍ كبيرة، وتسبب في وفاة شخصين إثر تفحم جثتيهما، وإصابة 5 آخرين بينهم اثنان في حالة خطيرة إثر إصابتهما بحروق متفرقة بجميع أنحاء الجسم، ونفوق 136 رأس ماشية، وتم إخماد الحريق بواسطة 10 سيارات مطافي ومنع امتدادها لباقي المناطق المجاورة. تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بنشوب حريق هائل في بعض حظائر المواشي بناحية عزبة الخزان التابعة لقرية كفر محفوظ.
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إخماد حريق في عقار بزهراء المعادي بسبب ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق محدود نشب في عقار بمنطقة زهراء المعادي، اليوم الثلاثاء، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، قبل تفاقمه وامتداده لباقي العقارات والمحال المجاورة، وحرص رجال الإطفاء بالتعاون مع مباحث القاهرة على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، ومن المقرر حصر تلفيات الحريق وإعداد تقرير وإرساله للنيابة العامة.
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قوات خاصة لتأمين احتفالات عيد الفطر في شوارع القاهرة

عززت قوات الأمن من خدماتها في شوارع القاهرة والجيزة، بداية من مساء الثلاثاء، تنفيذا لبنود الخطة الموضوعة سلفا من قبل وزارة الداخلية، لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، ورفعت وزارة الداخلية من درجات الاستعداد داخل جميع القطاعات للمرور باحتفالات عيد الفطر المبارك بسلام، وتم الدفع بعناصر قتالية لمواجهة أية أحداث عنف من شأنها تعكير الصفو العام بالبلاد، وحرصت قيادات أمن العاصمة على ضرورة تواجد ضباط الشرطة والجنود والمخبرين السريين، فى كل بقعة لمواجهة أية محاولة لإفساد فرحة الاحتفالات بكل حسم وحزم.
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«سندس» طفلة يتيمة تدفع حياتها ثمنا للسرقة

«بريق الحلق الذهبي في أذنيها خطف أنظار الشيطان، وصور لمرتكبي الواقعة أن جريمته ليست أكثر من سرقة حلق ذهبي لا يزن أكثر من 3 جرامات من طفلة عمرها 6سنوات فقدت والدها منذ عامين».. هذا هو ملخص العثور على جثة طفلة تدعى سندس عمرها 6 سنوات -بعد اختفائها لأيام- ملقاة بمنور عقار بمنطقة نجع العرب في محافظة الإسكندرية، وكانت مسجاة على ظهرها ومصابة بكدمات متفرقة ووجود شبهة جنائية. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للبحث والتحري وتم إخطار النيابة للتحقيق وتقرر نقل الجثة لمشرحة كوم الدكة.
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