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منتج «زي الشمس» يكشف حقيقة حذف مشاهد وطرح جزء ثانٍ

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ ص
زي الشمس
زي الشمس
أكد محمد مشيش، منتج مسلسل «زي الشمس» أن مسلسله لا توجد له أية صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأن كل ما تداولته إحدى الصفحات بخصوص العمل لا أساس له من الصحة. وقال منتج «زي الشمس»، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «بالنسبة لمسلسل زي الشمس، بحب أؤكد أنه ما لهوش أى صفحة رسمية على السوشيال ميديا ولا حاجة من اللى اتذكرت مظبوطة، ومفيش مشاهد محذوفة وأنه النهاية دى بداية لأحداث وأسرار جديدة حنكتشفها في الجزء التانى فى رمضان2020 إن شاء الله».
وأضاف مشيش أن الحلقة الاخيرة اليوم باحداثها تمهد للجزء الثاني من المسلسل والذي سيتم تقديمه في رمضان 2020.المسلسل تكتبه مريم نعوم، تحت إشراف المنتج محمد مشيش، ويخرجه سامح عبد العزيز، ومن بطولة دينا الشربيني، وعرض على شاشة «MBC مصر»، والعمل مأخوذ عن فورمات إيطالى.وشارك فى بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد
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زي-الشمس (1)

صفحة «زي الشمس»: هذا تفسير نهاية المسلسل

بعد الجدل الذى أثير حول نهاية مسلسل «زي الشمس»، خرجت صفحة غير موثقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وشرحت النهاية للجمهور، وكتبت: «توضيح.. في مشاهد كتيرة متشالة من الحلقة، يعني باختصار الناس اللي مش فاهمة، جمال هيطلع براءة وشهيرة تتعدم وعمر رمى نفسه في النيل لما أخد الموبايل، وكارما بقت شبه أمها في كل حاجة، ومشهد مصطفى وفريدة ده لما فريدة راحت لندن، ويوسف ابن مصطفى ومفيش جزء تاني». وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل زى الشمس التى كان ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر للتعرف على قاتل فريدة، قد شهدت ذروة الأحداث.
زي-الشمس (2)

لماذا غضب الجمهور من نهاية زي الشمس ومقتل فريدة؟

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل زى الشمس التى كان ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر للتعرف على قاتل فريدة، ذروة الأحداث، إذ تم الكشف عن قاتل فريدة (ريهام عبدالغفور)، واتضح أن ثمة شجارا وقع بين عمر، الذى يجسده الفنان أحمد صلاح السعدنى، وزوجته فريدة، ووقعت على أثره الأخيرة مصابة، وفر عمر قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، ولكن شهيرة، التى تجسد دورها سامية أسعد، هى التى قامت بإلقاء فريدة في النيل ولم تستطع المقاومة فغرقت بعدها، فيما لم يُعرف مصير عمر أيضًا، ولكن تلك النهاية لم تعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجم كثير منهم صناع المسلسل.
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نجوم عن «الممر»: فيلم يشرف السينما العربية

انطلقت مساء أمس الإثنين في دور العرض، أفلام عيد الفطر الخمسة، وهي "كازابلانكا" لأمير كرارة، "سبع البرمبة" لرامز جلال، "حملة فرعون" لعمرو سعد، "محمد حسين" لمحمد سعد"، وأخيرا "الممر" لأحمد عز والذي يتلقى إشادات واسعة من قِبل العديد من النجوم الذين حرصوا على مشاهدته كونه الفيلم الحربي الوحيد الذي تنتجه السينما المصرية منذ سنوات طويلة، حيث كتب الفنان حميد الشاعري عبر "فيسبوك": "أبطال الممر أبدعتوا شابوه، مليون تحية لكم جميعا، وتحية خاصة لأحمد فلوكس ومحمد فراج، فيلم مشرف للسينما العربية".
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زي-الشمس (1)

صفحة «زي الشمس»: هذا تفسير نهاية المسلسل

بعد الجدل الذى أثير حول نهاية مسلسل «زي الشمس»، خرجت صفحة غير موثقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وشرحت النهاية للجمهور، وكتبت: «توضيح.. في مشاهد كتيرة متشالة من الحلقة، يعني باختصار الناس اللي مش فاهمة، جمال هيطلع براءة وشهيرة تتعدم وعمر رمى نفسه في النيل لما أخد الموبايل، وكارما بقت شبه أمها في كل حاجة، ومشهد مصطفى وفريدة ده لما فريدة راحت لندن، ويوسف ابن مصطفى ومفيش جزء تاني». وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل زى الشمس التى كان ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر للتعرف على قاتل فريدة، قد شهدت ذروة الأحداث.
زي-الشمس (2)

لماذا غضب الجمهور من نهاية زي الشمس ومقتل فريدة؟

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل زى الشمس التى كان ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر للتعرف على قاتل فريدة، ذروة الأحداث، إذ تم الكشف عن قاتل فريدة (ريهام عبدالغفور)، واتضح أن ثمة شجارا وقع بين عمر، الذى يجسده الفنان أحمد صلاح السعدنى، وزوجته فريدة، ووقعت على أثره الأخيرة مصابة، وفر عمر قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، ولكن شهيرة، التى تجسد دورها سامية أسعد، هى التى قامت بإلقاء فريدة في النيل ولم تستطع المقاومة فغرقت بعدها، فيما لم يُعرف مصير عمر أيضًا، ولكن تلك النهاية لم تعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجم كثير منهم صناع المسلسل.
زي-الشمس (2)

من هو قاتل «فريدة» في مسلسل زي الشمس؟

من قتل فريدة (ريهام عبد الغفور)؟، هذا السؤال الأشهر الذي يتداوله رواد مواقع الاجتماعي، وبخاصة مع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل «زي الشمس» الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وسط اختلافات كبيرة في الإجابة حول هذا السؤال، والجميع منتظر بشغف الحلقة الثلاثين والأخيرة والتى ستعرض غدا الثلاثاء. وحرصت الفنانة دينا الشربيني على أن تزيد من حيرة جمهورها بعد أن نشرت الصفحة الرسمية لها صورة محيرة لجمهور المسلسل، بها أكثر من شخصية فى العمل وعدد من الأسماء التى تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت عليها: "تفتكروا مين اللي قتل فريدة؟".
مسلسلات-

قصة موسم رمضان 2019 في 3 دقايق (فيديو)

نشرت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تحت عنوان «رمضان فى 3 دقائق»، تحكي فيه قصة الموسم الرمضاني الذي شارف على النهاية بطريقة ساخرة. الفيديو يبدأ بمشاهد من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، البطل الذى لا يهزم، الذى مهما تعرض لمواقف خطيرة كان يكمل ولا يتوقف، ثم انتقلنا إلى مسلسل «حكايتي» بطولة ياسمين صبري، وتهكموا على كم الصدف التي جمعت بين بطلة العمل والفنان أحمد صلاح حسني، وفكرة الحب بينهما من أول نظرة، وبعدها أخذنا الفيديو إلى مسلسل «زى الشمس» بطولة دينا الشربيني، وعن علاقتها بالفنان أحمد داوود ووضعه فى (الفريند زون).
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