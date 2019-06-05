منتج «زي الشمس» يكشف حقيقة حذف مشاهد وطرح جزء ثانٍ

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ ص

زي الشمس

أكد محمد مشيش، منتج مسلسل «زي الشمس» أن مسلسله لا توجد له أية صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأن كل ما تداولته إحدى الصفحات بخصوص العمل لا أساس له من الصحة. وقال منتج «زي الشمس»، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «بالنسبة لمسلسل زي الشمس، بحب أؤكد أنه ما لهوش أى صفحة رسمية على السوشيال ميديا ولا حاجة من اللى اتذكرت مظبوطة، ومفيش مشاهد محذوفة وأنه النهاية دى بداية لأحداث وأسرار جديدة حنكتشفها في الجزء التانى فى رمضان2020 إن شاء الله».

وأضاف مشيش أن الحلقة الاخيرة اليوم باحداثها تمهد للجزء الثاني من المسلسل والذي سيتم تقديمه في رمضان 2020.المسلسل تكتبه مريم نعوم، تحت إشراف المنتج محمد مشيش، ويخرجه سامح عبد العزيز، ومن بطولة دينا الشربيني، وعرض على شاشة «MBC مصر»، والعمل مأخوذ عن فورمات إيطالى.وشارك فى بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد