بعد رحيل عبد الشافي.. معلول يقترب من الأهلي السعودي

تحرير:التحرير ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ ص

علي معلول

مع رحيل اللاعب المصرى المحترف محمد عبد الشافى عن نادى الأهلى السعودى، نهاية الموسم الماضى، يسعى الفريق إلى تدعيم مركز الظهير الأيسر بلاعب بديل، لتعويض رحيل عبد الشافي. وتداول البعض معلومات تؤكد وضع اللاعب التونسى على معلول، لاعب النادى الأهلى المصرى على رأس أولويات الفريق السعودى. وجاء رحيل محمد عبد الشافى عن الفريق السعودى بعدما رفض الأخير تجديد عقده. وقضى عبد الشافى فى صفوف الفريق السعودى 5 سنوات، أعير خلالها في آخر ستة أشهر إلى الفتح السعودى.

ونقلت صحيفة «الرياضية» السعودية عن مصادر لها قولها إن الأمير منصور بن مشعل، المرشح لرئاسة هيئة أعضاء شرف الأهلي، بدأ مع الإدارة المكلفة في فتح خط مفاوضات ساخنًا مع معلول والعراقى على عدنان للتعاقد مع أحدهما بالميركاتو الصيفى المقبل.وأوضحت الصحيفة فيما نقلته على لسان مصادرها أنه على الرغم من التعاقد