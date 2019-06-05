السيسي يصل مسجد المشير لأداء صلاة العيد (بث مباشر)

تحرير:محمد عودة ٠٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ ص

السيسي يؤدي صلاة العيد - أرشيفية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى مسجد المشير طنطاوى، فى التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك لأداء صلاة عيد الفطر. رافق الرئيس خلال الصلاة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

كما حضر الصلاة عدد من من كبار رجال الدولة، والشخصيات العامة، وقادة القوات المسلحة، وأسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة. ودخل الرئيس إلى المسجد وعلى جانبيه اثنين من أبناء شهداء الشرطة والجيش يرتديان الزى العسكرى، وجلس الرئيس داخل المسجد وعلى يمينه زوج من أبناء شهداء الجيش يرتديان زى القوات المسلحة، وعلى